Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale compromițătoare despre Donald Trump, susține un fost ofițer KGB

Publicat:

Un fost ofițer KGB și fost șef al serviciilor de securitate din Kazahstan susține că atât Kremlinul, cât și autoritățile de la Astana ar deține materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump. Afirmațiile îi aparțin lui Alnur Mussaiev, care a activat în structurile KGB la Moscova în anii ’80 și care, ulterior, a condus serviciile de securitate kazahe.

Alnur Mussaiev a activat în structurile KGB la Moscova în anii ’80/FOTO:Facebook
Alnur Mussaiev a activat în structurile KGB la Moscova în anii ’80/FOTO:Facebook

Într-un interviu acordat pe 6 februarie postului ucrainean Espreso TV, Mussaiev a reluat o acuzație pe care a formulat-o public de mai mulți ani, potrivit căreia serviciile ruse ar deține un dosar cu materiale video compromițătoare realizate în timpul șederii lui Donald Trump la hotelul Ritz-Carlton din Moscova, în 2013. Trump se afla atunci în capitala Rusiei pentru concursul Miss Univers, cu mult înainte de prima sa candidatură la președinția SUA.

De această dată, Mussaiev a adăugat că și Kazahstanul ar fi intrat în posesia acelorași materiale. El a afirmat că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) ar deține înregistrări video, presupus cu conținut sexual, din timpul sejurului lui Trump la hotelul Ritz-Carlton, iar copii ale acestora s-ar afla și în arhivele Comitetului Național de Securitate al Kazahstanului (KNB).

Potrivit fostului oficial, aceste materiale ar fi fost utilizate de Karim Massimov, pe atunci șef al KNB, în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Rex Tillerson, desfășurată în Statele Unite, în octombrie 2017.

Întrebat cum ar fi ajuns Kazahstanul în posesia presupuselor înregistrări, Mussaiev a explicat că evenimentele legate de concursul Miss Univers din Moscova s-au desfășurat atât în complexul Crocus City, deținut de omul de afaceri ruso-azer Aras Agalarov, cât și la hotelul Ritz-Carlton, care, potrivit lui Mussaiev, ar fi aparținut și ar aparține în continuare oligarhului kazah Bulat Temuratov, apropiat al fostului președinte Nursultan Nazarbaev. „Tot ce a fost filmat la Ritz aparținea kazahilor”, a afirmat el.

Mussaiev a mai susținut că serviciile ruse ar fi folosit sisteme de supraveghere video în camerele hotelului, iar materialele ar fi ajuns ulterior și la serviciile de securitate din Kazahstan prin intermediul lui Temuratov.

În 2017, autoritățile de la Astana ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump

Fostul șef al serviciilor kazahe a mai afirmat că, în 2017, autoritățile de la Astana ar fi încercat să folosească aceste materiale drept pârghie pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Potrivit lui Mussaiev, tentativa ar fi avut însă efectul invers, iar evenimentele politice ulterioare din Kazahstan – inclusiv protestele violente din 2022 și arestarea lui Karim Massimov – ar fi fost influențate de această situație.

În opinia sa, președintele rus Vladimir Putin ar fi intervenit decisiv pentru ca Massimov să devină principalul țap ispășitor, considerând respectivele materiale compromițătoare drept „proprietate personală”.

Mussaiev a reluat, de asemenea, afirmația extrem de controversată potrivit căreia Donald Trump ar fi fost recrutat de serviciile sovietice în anii ’80, sub numele conspirativ „Krasnov”, pe când era un om de afaceri american în vârstă de 40 de ani.

Suspiciunile privind o relație privilegiată între Donald Trump și Kremlin au apărut încă din primul său mandat prezidențial. În 2017, odată cu instalarea sa la Casa Albă, a devenit public un raport realizat de fostul agent britanic de informații Christopher Steele, document care conținea acuzații similare, inclusiv referiri la presupuse înregistrări video realizate la hotelul Ritz-Carlton din Moscova.

Donald Trump și susținătorii săi au respins constant aceste acuzații, calificând dosarul Steele drept o invenție și negând orice legătură de subordonare sau colaborare cu Rusia, pe care au descris-o drept „farsa rusă”.

Rusia

