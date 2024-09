Forțele ucrainene au făcut noi străpungeri ale frontului în Kursk și au capturat un oraș-garnizoană

Forțele ucrainene au capturat un oraș garnizoană din Rusia după ce au făcut noi străpungeri și au deschis un nou front în regiunea sudică Kursk pentru a răspunde contraofensivei lansate de Rusia.

Geniștii ucraineni au spart apărarea rusă pe o nouă secțiune a frontului săptămâna trecută, după prima încercare semnificativă a Moscovei de a recupera teritoriul cucerit de Kiev în incursiunea sa surpriză, relatează The Telegraph.

Ucrainenii au lansat noua ofensivă la circa 30 km vest de zona incursiunii inițiale, de 820 de kilometri pătrați, pe care Ucraina o ocupă în regiunea rusă, potrivit evaluării făcute de oficialii occidentali săptămâna trecută.

După ce au pătruns peste graniță, trupele ucrainene au înaintat câțiva kilometri dincolo de satul Novi Put, intrând în districtul Glușkovski. După care au intrat cu tancuri la periferia sudică a orașului-garnizoană Veseloe, aflat la aproape cinci kilometri de frontieră, și au „preluat practic controlul asupra orașului”, a relatat duminică Centrul ucrainean pentru strategii de apărare.

Totodată, Gruparea Khorne a publicat pe rețelele de socializare o înregistrare video surprinzând lovitura asupra unei poziții rusești, în care a fost distrusă clădirea în care se aflau soldații, în timp ce o dronă urmărea de deasupra.

„Aduceți-ne mai mulți recruți și parașutiști. Vă vedem pe toți”, a scris gruparea ucraineană pe Telegram.

Ceea ce părea la început un asalt de mică amploare, superficial, s-a transformat într-o incursiune periculoasă pentru controlul Rusiei asupra regiunii sale de graniță, notează Forbes.

Tancurile ucrainene au fost sprijinite de bombardiere care au lansat bombe ghidate prin satelit de fabricație americană JDAM asupra garnizoanei rusești din centrul orașului Vesoloe. Aceasta ar fi compusă dintr-un număr mare de recruți tineri, înrolați pentru serviciul militar obligatoriu de un an, și care, potrivit Kremlinului, nu ar trebui să ia parte la lupte.

Prin contrast, forțele ucrainene sunt alcătuite din voluntari căliți în luptă, sprijiniți de tancuri, drone și aviație.

Faptul că gruparea de forțe ruse Nord s-a bazat atât de mult pe acești recruți pentru apărarea inițială a graniței, la momentul incursiunii la începutul lunii august, este unul dintre motivele pentru care ucrainenii au reușit să avanseze atât de repede de-a lungul acestei axe.

„Contactele noastre evaluează situația ca fiind gravă”, a scris un blogger rus despre intrarea forțelor ucrainene în Vesoloe.

Dacă Ucraina continuă să avanseze dincolo de Veseloe, manevra reprezintă „un pericol de încercuire pentru grupul tactic al inamicului [ de până la 8 000 de militari]”, care luptă în apropiere, a apreciat Centrul ucrainean pentru strategii de apărare, citat de The Telegraph.

Străpungerea unor noi secțiuni ale frontului are loc pe fondul contraatacurilor ruse, a apreciat expertul militar și ofițerul în rezervă Andrii Kramarov, citat de New Voice of Ukraine.

„Ei nu desfășoară un atac la scară largă, așa cum vedem în Donețkul ucrainean, ci mai degrabă o recunoaștere în forță, prin care tatonează locurile unde avem cele mai slabe puncte de apărare în regiunea Kursk și pe care teoretic le-ar putea folosi pentru a ne împinge afară”, a explicat Kramarov.

La 15 septembrie, Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) a relatat că forțele ucrainene au continuat să înainteze în districtul Hlușkivski din regiunea Kursk - traversând câmpurile la sud de Tiotkino și la nord de Sudja și cucerind mai multe sate.

Rușii încearcă să contratace în Kursk

Rusia a lansat o contraofensivă pe flancul stâng al intrândului ucrainean și au recucerit mai multe sate, potrivit unor informații totuși fragmentate, provenite în mare măsură de la blogerii ruși și din surse ucrainene.

Contul OSINT Intelschizo a scris duminică că, în ultima săptămână, Moscova a recuperat circa 20 de kilometri pătrați în direcția Snagost, în timp ce în direcția Glușkovo, a pierdut circa 190 de kilometri pătrați.

Pe de altă parte, contul de X pro-ucrainean (((Tendar))), care publică actualizări privind războiul, a remarcat faptul că pe canalele de Telegram rusești au apărut informații precum că forțele Kievului au cucerit satul Veseloe, pe baza unor imagini video și a scris că există puține dovezi care să susțină afirmațiile potrivit cărora Rusia a înregistrat câștiguri în Kursk.