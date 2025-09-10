Cum încearcă Kremlinul să ascundă prezența reală a lui Putin. Secretul birourilor identice în care apare dictatorul rus

S-a aflat cum se creează iluzia apariției lui Putin acolo unde acesta nu se află, scrie Dialog.UA, care notează că jurnaliștii americani au aflat că, pentru liderul rus, au fost construite trei birouri complet identice, situate în diferite colțuri ale Rusiei.

Special pentru președintele rus Vladimir Putin au fost amenajate trei birouri identice în diferite părți ale statului „puternic”, relatează publicația ucraineană, citând cartea „Exchange: The Secret History of the New Cold War” (Schimbul: Istoria secretă a noului Război Rece) scrisă de jurnaliștii Drew Hinshaw și Joe Parkinson de la The Wall Street Journal.

Făcând trimitere la date ale CIA, jurnaliștii citrați scriu că Putin are trei birouri absolut identice, din care acesta conduce țara, notează publicația ucraineană.

„Birourile președintelui Rusiei se află în diferite regiuni ale țării, fiecare fiind echipat și mobilat identic, detaliile mergând până la amplasarea exactă a suportului prezidențial pentru creioane cu vulturul bicefal pe masa de lemn. Din această cauză, este foarte dificil să se determine locația reală a lui Putin”, scriu autorii în cartea lor.

Se menționează că marea majoritate a participanților la videoconferințele organizate de Putin nu au nici cea mai mică idee în care regiune a Rusiei se află în acel moment „liderul”.

„Iluzia prezenței lui Putin acolo unde, de fapt, el nu se află”

Subordonații lui Putin anunță adesea plecarea acestuia dintr-o localitate în alta, iar după un timp, la aeroport pleacă un cortegiu prezidențial gol și, în același timp, se ridică în aer un avion dublură al celui prezidențial, notează sursa citată.

„Kremlinul a creat în repetate rânduri iluzia prezenței lui Putin acolo unde, de fapt, el nu se afla”, se menționează în cartea celor doi jurnaliști americani

Se pare că Putin se teme atât de mult de un atac, încât măsurile sale de securitate au ajuns la un nivel paranoic, scrie Dialog.UA.

În istoria mondială nu există prea multe exemple în care viața șefului statului să fi fost protejată atât de atent, iar aceste exemple se referă în primul rând la liderii țărilor cu regim totalitar, mai notează sursa citată, care mai scrie că dictatorului rus Vladimir Putin, care a fost auzit vorbind despre nemurire în timpul vizitei sale în China, i s-a prezentat așa-numita „căpșună a tinereții”, un produs împotriva îmbătrânirii.