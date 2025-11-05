search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Atacuri de tip „mii de tăieturi". Forțele speciale ucrainene și partizanii au distrus un vehicul de transport pentru rachete Iskander

Război în Ucraina
Publicat:

Forțele Operațiunilor Speciale (SSO) ale Ucrainei, împreună cu gruparea insurgentă rusă Cernaia Iskra („Scânteia Neagră”), au lovit luna trecută un camion de transport pentru rachete Iskander în regiunea Kursk, au anunțat acestea miercuri pe Telegram, potrivit presei ucrainene.

image

Operațiunea a avut loc în apropierea satului Ovsiannikovo, în regiunea Kursk, în noaptea de 3 spre 4 octombrie.

„Acest vehicul a fost folosit pentru a transporta, încărca și pregăti rachete pentru lansare, care ar fi fost ulterior lansate asupra Ucrainei”, se arată în comunicat.

Forțele speciale ucrainene și  guparea insurgentă au distrus, de asemenea, o stație radar 1L122 „Harmony” în apropierea satului Nijni Reuteț din aceeași regiune. Radar este folosit pentru a detecta și urmări ținte aeriene, dar și pentru a furniza date de țintire pentru apărarea aeriană rusă.

Complexul de rachete Iskander este format din șase tipuri de vehicule, inclusiv 12 vehicule de transport. Un astfel de vehicul cântărește aproximativ 40 de tone și operează cu un echipaj de două persoane.

Sistemul Iskander permite Rusiei să efectueze atacuri simultane folosind rachete de croazieră Iskander-K și rachete balistice Iskander-M.

Fostul purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ihnat, a explicat că Iskander-K este o versiune terestră a rachetei de croazieră Kalibr, în timp ce Iskander-M este o rachetă balistică care atinge la altitudini aproape stratosferice înainte de a coborî cu mare viteză.

Ambele rachete poartă focoase cu o greutate de aproximativ 500 kg, cu o rază distructivă de aproximativ 60 m și o rază operațională de 500-600 km

Iskander-K, deși este subsonică, zboară la altitudine mică, ceea ce face dificilă detectarea și interceptarea. Iskander-M, despre care se crede că este capabilă de viteze hipersonice, folosește un sistem avansat de ghidare care sporește precizia și manevrabilitatea, permițându-i să ocolească apărarea aeriană.

Ucraina poate intercepta rachetele Iskander-M în principal cu sistemele de apărare aeriană Patriot, dar numai dacă acestea intră în raza de acțiune a sistemului. În schimb, rachetele Iskander-K pot fi doborâte de o gamă mai largă de sisteme, inclusiv rachetele portabile Igla sau Stinger.

Săptămâna trecută, SSO anunța că forțele ucrainene, împreună cu mișcarea insurgentă/partizană rusă, Cernaia Iskra, au distrus o stație radar 1L122 „Harmon” în apropierea satului Nijni Reuteț, regiunea Kursk.

„Forțele operaționale speciale ucrainene continuă să aplice lovituri de tip «mii de tăieturi» inamicului, grăbindu-i prăbușirea ofensivă și strategică”, se arată în declarație.

Producția de rachete balistice a Rusiei a crescut cu cel puțin 66% în raport cu anul trecut, conform datelor serviciilor de informații militare ale Ucrainei (HUR) și furnizate publicației Kyiv Independent. Estimările HUR sugerează că Rusia deține în prezent aproape 600 de rachete Iskander-M și peste 100 de rachete Kinjal în arsenalul său.

Rusia și-a echipat cele mai noi rachete Iskander cu momeli radar și traiectorii de zbor mai puțin previzibile, ceea ce le face mai dificil de interceptat.

Având în vedere producția lor crescută, actualizările tehnice și rolul lor în atacurile la mare distanță, sisteme precum Iskander, împreună cu infrastructura care le susține, au devenit ținte importante pentru Ucraina.

Rusia

