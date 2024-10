Ursula von der Leyen, în Rep. Moldova: UE oferă asistență financiară de 1,8 miliarde de euro. În ce vor fi investiți banii

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE oferă Chișinăului asistență financiară de 1,8 miliarde de euro, dintre care 1,5 miliarde de euro vor fi oferite sub formă de credite în condiții preferențiale. Acești bani vor ajunge în următorii trei ani și vor fi investiți în școli, spitale sau infrastructură, ceea ce va determina o îmbunătățire a calității vieții, potrivit oficialului european.

,,Vom investi 1, 8 miliarde euro în economia voastră în următorii trei ani și vom concentra aceste investiții în domenii care vor genera creștere economică și servicii publice. Deja avem multe proiecte în așteptare. Vom renova școli, vom construi două spitale noi în Bălți și în Cahul. Noi vom investi în mai multe conexiuni ale țării dumneavoastră, cum ar fi de exemplu drumul Chișinău-Iași-Odesa, vom construi poduri peste râul Prut. Noi vom investi în rețeaua energetică cu linii de electricitate care vă vor reconecta la rețeaua europeana. Și în afara de aceasta, vom contribui la extinderea internetului în întreaga țară. Vom contribui în toate domeniile care pot aduce companiile moldovenești pe piața unică”, a afirmat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Locul Republicii Moldova se află în UE

Ursula von der Leyen, care a efectuat în ultimii doi ani mai multe vizite în Republica Moldova, printre care una în luna octombrie a anului 2023, afirmă că de fiecare dată când revine la Chișinău, vede progresele înregistrate de țară în contextul aderării la UE.

,,Îmi place să vin aici să vă văd. Eu simt cum bate pulsul european. Republica Moldova a demonstrat de mai multe ori cât de vibrantă este Europa și dumneavoastră încă o dată ați demonstrat pe cât de angajați sunteți pentru parcursul european al țării dumneavoastră, pentru accesul la Uniunea Europeană. Eu ca și președinta Comisiei Europene cred că locul Republicii Moldova se află în Uniunea Europeană deoarece dumneavoastră ați obținut deja statutul de țară candidat în anul 2022. Ați înregistrat un proces remarcabil, ați reușit să completați mai mulți pași înainte. Ați reușit să inițiați reforme importante în domeniul justiției, ați intensificat lupta împotriva corupției și ați muncit asiduu pentru a elimina oligarhii din economia și societatea dumneavoastră. Toate acestea demonstrează atașamentul vostru față de valorile voastre comune care reprezintă respect pentru democrație și statul de drept, supremația legii”, a mai menționat șeful Comisiei Europene.

,,În primul rând, aș dori să vă felicit, dragă Ursula, pentru preluarea noului mandat în calitate de președinte a Comisiei Europene. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc, din nou, pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat Republicii Moldova în toți acești ani. Vizita dumneavoastră are loc într-un moment crucial pentru țara noastră. Pentru noi, Uniunea Europeană nu este doar un partener economic important, ci o adevărată familie a păcii și securității, iar noi lucrăm neobosit pentru a face parte din această familie. Îmi amintesc cu recunoștință prima dumneavoastră vizită la Chișinău, în noiembrie 2022, la scurt timp după ce am obținut statutul de țară candidată pentru aderare. De atunci, am parcurs un drum semnificativ – am obținut sprijinul statelor membre pentru a începe negocierile, am îndeplinit toate recomandările Comisiei, iar în iunie anul acesta am lansat oficial negocierile de aderare prin prima conferință interguvernamentală”, a declarat Maia Sandu.

Mai multe realizări

La rândul său, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut să mulțumească pentru noul ajutor, denumit ,,Planul de Creștere Economică, care este nu doar un program de investiții, dar este și un simbol al încrederii al Uniunii Europene în potențialul nostru de transformare și de dezvoltare”.

,,Acest Plan de Creștere ne va ajuta să construim o economie puternică, care să ofere locuri de muncă bine plătite acasă, care să ne permită să dezvoltăm localitățile și țara. Sunt sigură că împreună cu dumneavoastră și noua Comisie pe care o conduceți, vom avea și mai multe realizări, avansând pe calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a adăugat Maia Sandu.

Totodată, președintele Republicii Moldova a mulțumit pentru sprijinul UE oferit în realizarea pașilor ,,esențiali” pe drumul european al țării sale, evidențiind că ,,apropierea de UE înseamnă beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova”.

,,Ați fost alături de noi în cele mai complicate perioade. Când Moldova se confrunta cu criza energetică, Uniunea Europeană și statele membre ne-au ajutat să asigurăm căldură și lumină în casele noastre. Datorită sprijinului oferit de Uniunea Europeană, sute de mii de familii din Moldova au beneficiat de compensații pentru energia termică. Pe fundalul incertitudinilor regionale, cauzate de războiul devastator purtat de Rusia împotriva Ucrainei, care afectează și securitatea noastră, Uniunea Europeană a fost și este alături de noi, ajutându-ne să devenim mai puternici, mai rezistenți, inclusiv prin intermediul Instrumentului European pentru Pace, Misiunii de Parteneriat și a Mecanismului de Protecție Civilă. Doar anul trecut, 30 de spitale din toată țara au primit 36 de generatoare, în valoare de 2,8 milioane de euro, prin intermediul acestui mecanism. Vorbind despre spitale, trebuie să menționăm că în 2023, Uniunea Europeană a alocat peste 72 de milioane de euro pentru un proiect în desfășurare care are scopul de a îmbunătăți eficiența energetică și a moderniza zeci de spitale din Chișinău și alte regiuni ale țării pentru a crește calitatea serviciilor de sănătate. De asemenea, cetățenii din 10 localități din 6 raioane ale țării: Edineț, Drochia, Fălești, Călărași, Ungheni și Leova beneficiază de servicii îmbunătățite de apă și canalizare. Iluminatul stradal a fost construit cu sprijinul Uniunii Europene în localități din Călărași, Edineț și Cahul”, a conchis lidera de la Chișinău.

Ajutor fără precedent

Iar premierul Dorin Recean afirmă că noul sprijin UE este fără precedent - Planul de Creștere Economică.

,,Este cel mai mare pachet de ajutor financiar oferit Moldovei de către UE de la obținerea independenței încoace, în valoare de 1,8 miliarde de euro.Acest plan, elaborat de Guvernul Republicii Moldova, reprezintă viziunea noastră de creștere economică, dezvoltare a infrastructurii și modernizare continuă a țării noastre. Cu suportul Uniunii Europene, vom investi în drumuri, vom construi două spitale moderne, la Cahul și Bălți, vom asigura securitatea energetică a țării și vom oferi accesul la apă de calitate pentru peste un milion de persoane. Sunt proiecte concrete prin care oferim o viață mai bună tuturor cetățenilor și care ne vor ajuta să fim mai pregătiți de aderarea la Uniunea Europeană”, a menționat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

În luna iunie a acestui an, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova în cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate la Luxemburg, decizia fiind luată la puțin peste doi ani de la acordarea statutului de țară candidată la Uniune.