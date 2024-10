The Observer: „Scopul Rusiei este clar: să menţină Moldova blocată într-o zonă gri”. Cum manipulează Kremlinul alegerile

Cel puțin 100 de milioane de euro au fost investiți pentru a manipula alegerile din Republica Moldova și referendumul pro-european, estimează Guvernul de la Chișinău.

Acesta nu este primul avertisment cu privire la interferenţa Rusiei: în iunie, SUA, Regatul Unit şi Canada au declarat că Moscova încearcă să se amestece în politica moldovenească şi va încerca să provoace proteste în masă dacă campania sa eşuează, scrie The Observer într-un reportaj realizat la Chişinău.

Primăvara trecută, poliția vamală din Republica Moldova a interceptat 100 de pasageri care soseau din Rusia via Armenia, fiecare venind cu 10.000 de euro, pragul pentru declararea obligatorie. În total, autoritățile au confiscat 900.000 de euro. Aceștia au fost trimiși de la Kremlin pentru a plăti protestatarii și cumpăra voturi în cadrul alegerilor prezidențiale și referendumului pro-european de anul acesta.

Pe 20 octombrie, vor avea loc alegerile prezidențiale și referendumul prin care moldovenii sunt întrebați dacă susțin modificarea Constituției, astfel încât Republica Moldova să adere la UE.

„Rusia varsă milioane în bani murdari pentru a deturna procesele noastre democratice. Nu este vorba doar de imixtiune, ci de o interferenţă în toată regula, menită să ne destabilizeze viitorul. Şi este alarmant”, a declarat Olga Roşca, consilier pe probleme de politică externă al preşedintelui pro-occidental Maia Sandu

De la destrămarea Uniunii Sovietice, Moldova a gravitat între orientarea pro-occidentală şi cea pro-rusă, deşi umbra Kremlinului a planat întotdeauna puternic. Moscova are, de asemenea, 1.500 de soldaţi staţionaţi în Transnistria, o regiune condusă de separatişti pro-ruşi care s-au rupt de sub controlul guvernului moldovean într-un scurt război în anii 1990, explică The Observer.

Deși a fost oficial al Băncii Mondiale, iar în prezent este președinta Republicii Moldova, aleasă în 2020, aceasta trăiește cu mama sa într-un apartament cu două camere, și conform declarației de avere, Maia Sandu are doar 600 de dolari în conturile bancare.

Gazprom, controlat de Rusia, a redus cu o treime livrările de gaze către ţară şi a cerut mai mult decât dublul tarifelor anterioare pentru a menţine fluxul. De asemenea, Rusia a inițiat un conflict un Ucraina, iar acestea au împins Republica Moldova într-o criză și mai profundă. Aceasta s-a accentuat în momentul în care țara a primit cei mai mulți refugiați ucrainieni pe cap de locuitor, ducând inflația la 40%.

„Sandu a promis multe, dar situaţia geopolitică a fost foarte dură cu ea. Ei nu au fost în măsură să îndeplinească toate promisiunile”, a declarat un oficial occidental din Moldova.

„Există o apatie şi o dezamăgire în creştere, care oferă un teren fertil pentru Rusia”, a adăugat oficialul.

Cu toate acestea, Maia Sandu rămâne favorită în cursa prezidențială, iar privind referendumul, 55-65% dintre votanți sunt de acord cu aderarea la UE. Scorul pozitiv este datorat faptului că Moldova deja a început negocierile de aderare încă din iunie.

„Referendumul este o mişcare foarte cinică”, a declarat Alexandr Stoianoglo, unul dintre principalii rivali ai lui Sandu, care candidează din partea Partidului Socialist prorus şi care este cotat cu 12% din intenţiile de vot. „Integrarea în UE nu ar trebui să fie folosită pentru câştig personal”, a adăugat el.

Conform consilierului Roșca, Moldova are o ocazie unică de supraviețuire, întrucât au un președinte, un parlament și un guvern pro-european.

„Avem o ocazie unică: Moldova are un preşedinte, un parlament şi un guvern pro-european. UE este deschisă aderării noastre, toate ţările sprijinind negocierile de aderare în iunie anul trecut

Supravieţuirea Moldovei ca democraţie este în joc, iar mizele geopolitice sunt mai mari ca niciodată”, a afirmat consilierul.

O amenințare majoră pentru Maia Sandu vine din partea oligarhului prorus, Ilan Șor, sancționat la 15 ani de închisoare pentru rolul său în dispariția a 1,5 miliarde de dolari din băncile moldovenești. Acesta a mituit 130.000 de moldoveni să voteze împotriva referendumului și în favoarea candidaților proruși la președenție. Şor nu a răspuns la întrebările The Observer.

„Va fi o varietate de campanii de dezinformare, proteste de stradă violente şi cumpărare grosolană de voturi”, au adăugat oficialii de la Chișinău.

De asemenea, prin rețeaua Telegram, Șor s-a oferit să plătească cu 29 de dolari pe cei care doresc să se înscrie în campania sa, plus alți bani pentru cei care reușesc să aducă la rândul lor persoane. S-a oferit să plătească și pe cei care publică postări anti-UE pe Facebook şi Telegram.

Discursul lui Șor se concentrează ideii conform căreia aderarea Moldovei la UE ar împinge țara într-un război cu Rusia, explică Vadim Pistrinciuc, director al Institutului pentru Iniţiative Strategice din Moldova.

„Nu ne-am confruntat niciodată cu acest nivel de interferenţă străină”, a adăugat el.

O altă amenințare o reprezintă Evgenia Guţul, susținută de Șor, care a câștigat alegerile de guvernator în Găgăuzia, o regiune care se află în tensiune cu Chișinăul. Guvernatoarea s-a declarat că ea conduce un partid „pro-rus”, iar în prezent este investigată că ar fi direcționat fonduri rusești către un partid asociat cu Șor.

„Cu două săptămâni înainte de alegeri, scorul ei era zero, iar apoi, dintr-o dată, apare şi câştigă”, a declarat Mihail Sirkeli, fondatorul Nokta, o instituţie media independentă cu sediul în Găgăuzia.

„Dacă referendumul trece, va duce la schimbări constituţionale, care sunt mai greu de inversat pe termen lung în comparaţie cu rezultatele alegerilor”, a declarat un oficial moldovean de rang înalt. Noi provocări vor apărea anul viitor, când Kremlinul se va implica iarăși, de data aceasta în alegerile parlamentare.

„Scopul Rusiei este clar: să menţină Moldova blocată într-o zonă gri. Dacă pierd Moldova, pierd un punct de sprijin strategic în regiune”, a declarat Roşca..