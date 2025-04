Scandal la Chișinău, în partidul aflat la putere, după eliberarea din pușcărie a unor infractori periculoși

Partidul Acțiune și Solidaritate a exclus-o din formațiune pe Olesea Stamate, cerându-i să-și depună mandatul de deputată după ce mai mulți infractori periculoși au fost eliberați pe fundalul legii amnistiei care a fost modificată de ea. În replică, parlamentara afirmă că este nevinovată.

Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președintele Parlamentului, a anunțat că Olesea Stamate a fost exclusă din partid în urma deciziei Biroului Permanent Național al formațiunii, subliniind că legea amnistiei, care a fost modificată, a fost votată în anul 2022 din cauza încrederii acordate la acea vreme Olesei Stamate, care deținea funcția de șefă a Comisiei juridice, numiri și imunități.

,,Suntem conștienți de efectele grave ale acestei scheme puse la punct de-a lungul a mai multor ani și anunțăm următoarele: Azi Olesea Stamate, prin decizia Biroului Permanent Național PAS, a fost exclusă din Partidul Acțiune și Solidaritate. Îi cerem să-și depună mandatul de deputat, de care a făcut uz pentru a crea acest proces viciat.Trebuie să oprim imediat posibilitatea de abuz în baza lacunelor legislative”, a scris Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

Președintele Parlamentului a anunțat că această gafă legislativă urmează să fie remediată, lucru care s-a și întâmplat în cadrul ședinței Legislativului din aceeași zi.

,,În ședința parlamentului de azi, vom vota o lege de interpretare care să excludă posibilitatea de a beneficia de două opțiuni concomitent - comutarea pedepsei pe amnistie și liberarea condiționată conform art. 91 din Codul penal. Prin urmare, dacă un deținut are pedeapsa „detenție pe viață”, acesta să nu poată obține mai întâi comutarea din detenție pe viață în închisoare de 30 de ani și, apoi, liberarea condiționată conform art. 91 din Codul penal. Aceste concluzii sunt făcute în urma unei analize preliminare. În urma unei analize comprehensive a tuturor factorilor, ne rezervăm dreptul să venim și cu alte decizii.Cerem instituțiilor de drept să investigheze toate persoanele implicate”, a conchis liderul PAS, Igor Grosu.

De cealaltă parte, Olesea Stamate afirmă că nu poartă nicio vină, subliniind că atât ea, cât și familia sa au fost atacate în contextul acestui scandal.

,,Am primit cu înțelegere decizia conducerii PAS privind excluderea mea din formațiune. Înțeleg contextul politic și atacul informațional dur din ultimele zile, direcționat atât împotriva partidului, cât și împotriva mea personal, mai ales într-un an electoral sensibil.Cunosc adevărul și am sufletul împăcat: toate acțiunile mele au fost corecte și legale. Încercarea de a-mi implica familia în aceste atacuri murdare, orchestrate de dușmanii guvernării – din interiorul și din afara țării – este inacceptabilă și sub orice limită a decenței”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Demisia șefului ANP

Iar șeful Cabinetului de miniștri, Dorin Recean, a cerut demisia șefului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Anatolie Falca.

,,Am solicitat demisia imediată a șefului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). ANP este tocmai instituția care trebuie să ia în calcul toate riscurile eliberării deținuților, nu să lase abuzurile să se întâmple”, a notat prim-ministrul Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.

Anatolie Falca nu a răspuns la telefon pentru a veni cu un punct de vedere referitor la solicitarea prim-ministrului.

Premierul Dorin Recean a venit cu această solicitare după ce cu o zi mai devreme a menționat că a fost pornită ,,o investigație foarte serioasă ca să determinăm dacă problema este în lacune legislative și abuzuri”.

Iar ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a evitat să răspundă câți deținuți condamnați pe viață au profitat de această modificare legislativă, fiind eliberați.

,,Cred că ar trebui să facem o claritate: deci legea amnistiei dacă vorbim de deținuții pe viață nu prevede eliberare, ci prevede posibilitatea și în anumite condiții foarte detaliate comutarea pedepsei la 30 de ani și procedura de eliberare este alta separată care iarăși trebuie să fie întrunite anumite condiții”, a răspuns Veronica Mihailov-Moraru când a fost întrebată despre numărul condamnaților care au ieșit din închisoare.

Vot în unanimitate

Legea privind amnistia a fost modificată în legătură cu împlinirea a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, fiind votată unanim în anul 2021 de Parlamentul moldovean, inclusiv de opoziție. Mai exact, 56 de voturi au fost oferite de parlamentarii PAS și alte 20 de voturi din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS).

Infractori extrem de periculoși

Alexandru Sinigur, alias Sinii, a fost eliberat la sfârșitul lunii trecute din penitenciarul nr. 17 Rezina, unde își ispășea pedeapsa pe viață pentru infracțiuni deosebit de grave. Acesta a fost încătușat din nou pentru un omor comis înainte de 2006, an în care a fost condamnat la detenție pe viață.

Alexandru Sinigur a condus o grupare criminală, fiind condamnat pentru infracțiuni extrem de grave comise în țara sa și în Ucraina, după ce a fost extrădat din Rusia.

Totodată, Iurie Radulov, alias „Babior”, a scăpat de închisoare pe viață în condiții aproape similare. Acesta a fugit din Republica Moldova, conform șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.

Iurie Radulov, interlop cunoscut din anii '90, a fost liderul unei grupări de killeri din Republica Moldova, care ar fi comis mai multe omoruri, printre victime numărându-se oameni de afaceri și lideri interlopi. Mai mult, acesta ar fi avut un rol important și în crearea unei grupări din România, iar mulți dintre membrii de peste Prut au fost prinși și condamnați.

Membrii grupului au fugit din Republica Moldova, fiind dați în căutare internațională. Iurie Radulov a fost încătușat în Bulgaria și extrădat la Chișinău.