Natalia Zaharescu, o altă jurnalistă de la „Ziarul de Gardă” din Republica Moldova, a realizat timp de trei luni o investigație sub acoperire, infiltrându-se în rețeaua oligarhului Ilan Șor, care a mituit alegătorii pentru a nu susține aderarea la UE la referendum, pentru a nu o vota pe Maia Sandu în primul tur și, în al doilea tur, pentru a oferi votul pentru Alexandr Stoianoglo.

Jurnalista Natalia Zaharescu a încercat să se infiltreze în luna iunie în rețeaua lui Ilan Șor, fiind racolată într-un final sub identitatea falsă de „Irina Zahar”.

,,Am continuat investigația sub acoperire „În slujba Moscovei”, începută de Măriuța Nistor, care a fost dată afară din „partid” după publicarea primei părți. Eu am rămas cu ochii pe ei. Am pătruns în alt grup al acestei rețele, fiind racolată ca „activistă”. În acest video veți vedea cum am primit bani pentru participarea la o întâlnire electorală cu două zile înainte de turul întâi, cum am primit indicații pe cine să votez cu o zi înainte de 20 octombrie, cum am fost somată să votez NU la referendum chiar în ziua scrutinului și cum în final, mi s-a dictat pe cine să votez în turul doi al prezidențialelor cu o săptămână înainte de 3 noiembrie”, a scris Natalia Zaharescu pe pagina sa de Facebook.

Drept urmare, jurnalista de la „Ziarul de Gardă” a fost plătită să participe la o întâlnire electorală care a avut loc cu două zile înainte de turul întâi al alegerilor prezidențiale din 20 octombrie. În cadrul evenimentului electoral din inima Chișinăului, i s-a spus pentru care dintre candidații la Președinția Republicii Moldova să-și dea votul, dar și să nu susțină aderarea țării la UE în timpul referendumului constituțional. Aceasta a fost convinsă în acest sens cu diferite falsuri, printre care se număra și afirmația că pământurile țării sale vor fi vândute străinilor odată cu aderarea la UE.

Mai mult, i s-a spus cu cine să voteze în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, adică Alexandr Stoianoglo, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Acesta nu a venit deocamdată cu o reacție.

Iar rețeaua de mituire a continuat să „activeze” deși structurile judiciare moldovene desfășoară practic zilnic percheziții și rețin zeci de lideri ai Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, care este, de asemenea, liderul unei grupări criminale organizate.

,,Dacă înainte de 20 octombrie țintele rețelei lui Șor au fost referendumul și deturnarea cursului european al R. Moldova, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, chiar și după ce zeci de lideri au fost percheziționați, reținuți și arestați, rețeaua a fost mobilizată să-l susțină pe Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor lui Igor Dodon”, a mai notat autoarea investigației.

Prima investigație a fost făcută publică înainte de dublul scrutin din 20 octombrie, mai exact primul tur al alegerilor prezidențiale și referendumul republican constituțional. Aceasta a fost realizată de Măriuța Nistor, o tânără jurnalistă, care a efectuat, de asemenea, timp de trei luni o investigație sub acoperire, infiltrându-se în rețeaua prin care oligarhul pro-rus Ilan Șor trimite bani de la Moscova pentru a finanța proteste antiguvernamentale și pentru a cumpăra voturi. Ulterior, trei persoane care figurează în investigație au fost încătușate: două fiind în arest preventiv, iar una este în arest la domiciliu.

Rețeaua de mituire a alegătorilor moldoveni, realizată prin intermediul unei bănci ruse de oamenii oligarhului fugar Ilan Șor, a fost elaborată de serviciile speciale rusești, potrivit șefului Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova, Ion Munteanu.

Ion Munteanu subliniază că acțiunile ilegale au fost realizate până în primăvara acestui an cu bani în numerar transferați din Rusia în Republica Moldova prin diverse metode, dar pentru că acestea au fost deconspirate de structurile de drept, gruparea criminală organizată de Ilan Șor a creat ,,rețeaua uriașă” prin intermediul ,,Promsvyazbank”, banca rusă aflată sub sancțiuni internaționale.

Șeful PG a mai precizat că procurorii au probe ce demonstrează implicarea oamenilor lui Ilan Șor în numeroase cazuri de corupere a alegătorilor moldoveni, aceste acțiuni, dar și altele ,,menite să destabilizeze situația” sunt parte componentă a războiului hibrid lansat de Kremlin contra Chișinăului.

În prezent, structurile de drept de la Chișinău au stabilit transferuri de circa 39 de milioane de dolari pentru a oferi mită electorală, dintre care 24 de milioane au fost transferate pe parcursul acestei luni, iar celelalte aproximativ 15 milioane în timpul lunii septembrie.

Ilan Șor, liderul blocului Victorie/ Pobeda, care este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde de câteva luni de justiția de la Chișinău la Moscova.

În componența Blocului Victorie sunt patru formațiuni controlate de oligarhul fugar Ilan Șor, mai exact Șansă, Renaștere, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Victorie.

În luna aprilie 2023, pro-rusul Şor a fost condamnat la 15 ani de închisoare, pedeapsă dictată în lipsă în cauza penală frauda bancară. El a fugit din Republica Moldova în 2019, când PDM, formațiunea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, a plecat de la guvernare. Acesta neagă acuzațiile.