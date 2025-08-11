Mesajul Maiei Sandu după weekendul petrecut alături de președintele României în Republica Moldova

Președintele României și-a petrecut sfârșitul de săptămână alături de familie în Republica Moldova, unde a fost întâmpinat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră”, a scris Maia Sandu duminică, 10 august, pe pagina sa de Facebook.

Cei doi lideri au participat împreună la mai multe evenimente desfășurate în Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, unde s-au întâlnit cu localnici și au descoperit tradițiile zonei.

„Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni – locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează”, a transmis președintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a îndemnat cetățenii să profite de sezonul estival pentru a vizita localitățile din țară, a participa la festivaluri și a sprijini producătorii locali.

„Atmosfera de sărbătoare și unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova atunci când ne luăm timp pentru a o descoperi. Vă îndemn să vă bucurați de vară, de satele noastre, să mergeți la festivaluri și să susțineți tradițiile și producătorii autohtoni”, a adăugat aceasta în postarea sa.

La rândul său, Nicușor Dan a publicat un videoclip pe Facebook, însoțit de următorul mesaj:

„Orheiul Vechi a răsunat de muzică folk la Festivalul Lupilor din acest weekend! Mulțumesc moldovenilor pentru primirea călduroasă!”, a scris președintele.