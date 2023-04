Maia Sandu, la București: R. Moldova e cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectată de război, dar și de atacuri hibride

Maia Sandu susține că țara sa este protejată de scutul eroilor ucraineni, dar în același timp e cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectată de război, dar și de atacuri hibride orchestrate de la Kremlin.

Lidera de la Chișinău a făcut declarația la București după o reuniune trilaterală cu președintele României și cancelarul Germaniei.

,,Republica Moldova este protejată astăzi de scutul eroilor ucraineni. Europa este puternică datorită unității și a fermității cu care apăra pacea și viața oamenilor. Republica Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectat de război, dar și de atacuri hibride orchestrate de la Kremlin, menite să ne slăbească determinarea de a rămâne parte a lumii libere”, a declarat Maia Sandu.

,,Unii au dorit ca Moldova să cadă”

Președinta a mai declarat că sprijinul partenerilor străini, în special, al Bucureștiului și al Berlinului oferit statului său este apreciat, ajutându-l, inclusiv să depășească criza energetică de proporții.

,,La rândul ei, Republica Moldova asigură, împreună cu Ucraina, securitatea a peste 1200 de km de hotar european. Unii au dorit ca Moldova să cadă și astfel să slăbească Ucraina și Uniunea Europeană. Moldova se ține dreaptă. Cetățenii noștri nu doar au rezistat unei perioade foarte grele, ci am devenit mai puternici. Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul rusesc al gazului, am ajutat oamenii să-și plătească facturile prea mari la energie și cel mai important am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației”, a adăugat președinta.

România și Germania, importanți parteneri de dezvoltare

De asemenea, mai spune Maia Sandu, cele două state sunt partenerele țării sale în procesul privind obținerea independenței energetice.

,,Vom continua să asigurăm independența energetică a țării noastre și să ne conectăm la infrastructura europeană de transport, iar România și Germania ne sunt importanți parteneri de dezvoltare pentru realizarea acestor obiective”, a conchis lidera de la Chișinău.

La București, președinta Sandu a participat la o reuniune trilaterală cu președintele României și cancelarul Germaniei, în timpul căreia a fost subliniat faptul că statul german și cel român au o viziune similară privind sprijinul pentru Republica Moldova.

Ultima vizită în România a liderei de la Chișinău a avut loc luna trecută. Atunci, Maia Sandu s-a întâlnit cu omologul său român, dar și cu premierul de la București, discuțiile axându-se pe situaţia de securitate din țara vecină şi despre aderarea sa la Uniunea Europeană. Vizita a avut loc cu o zi înainte de împlinirea unui an de la declanşarea războiului Rusiei contra Ucrainei.

Statul vecin a ajuns în ultima perioadă în atenția marilor actori internaționali, mai ales prin informațiile legate de o posibilă destabilizare a Chișinăului pusă la cale de Kremlin.