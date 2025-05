Maia Sandu a semnat decretul privind numirea șefului Procuraturii Generale. Cerințele liderei de la Chișinău

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a lui Alexandru Machidon în funcția de procuror general interimar, candidatura acestuia fiind înaintată cu o zi mai devreme de Consiliul Superior al Procurorilor.

După semnarea actului, lidera de la Chișinău a mers la Procuratura Generală, unde l-a prezentat pe noul șef al instituției.

Discursul Maiei Sandu

Maia Sandu a afirmat că structura ,,este una dintre instituțiile cheie care trebuie să protejeze statul și cetățenii de atacurile grupurilor corupte și de influențele maligne din exterior”.

,,Reforma procuraturii și, în special, evaluarea externă a procurorilor nu trebuie să fie un motiv de atitudine pasivă sau, și mai grav, de subminare a eforturilor statului. Depinde de fiecare dintre noi, de atitudinea și responsabilitatea cu care ne facem datoria, să reușim să apărăm suveranitatea, democrația și pacea în Republica Moldova, și să punem bazele unui stat puternic, capabil să-și protejeze cetățenii. Eu – și întreaga societate – mizăm pe responsabilitatea, patriotismul și capacitatea dumneavoastră de a conștientiza pericolele majore la adresa țării și a cetățenilor și de a acționa în interesul acestora”, a adăugat președintele statului vecin.

Procuratura Generală (PG) a Republicii Moldova a rămas fără conducere după ce Ion Munteanu a demisionat pentru a ocupa funcția de magistrat în cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ), depunând jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 27 mai.

Ion Munteanu a renunțat la funcția de procuror general după ce a exercitat numai un an din mandatul de șapte ani.

Detalii despre noul șef al PG

În ultimul an, Alexandru Machidon a ocupat funcția de șef adjunct interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). În perioada mai 2023 – iunie 2024, acesta a activat în calitate de șef interimar al Procuraturii raionului Orhei, iar anterior a fost șef adjunct al Procuraturii raionului Criuleni. El și-a început cariera de procuror în anul 2011.

Acesta a indicat un salariu anual de circa 406.637 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 105.000 de lei românești. De asemenea, a raportat în declarația de avere pentru anul 2024 că a primit 3.200 de euro în urma unui eveniment din cadrul familiei.

Procurorul Alexandru Machidon deține un apartament cu o suprafață de 65,6 metri pătrați, evaluat la 45.000 de euro, precum și un autoturism marca BMW, în valoare de 26.000 de euro.

Acesta a fost desemnat în funcția de procuror general interimar cu votul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), în cadrul ședinței din 28 mai. În total, două persoane au candidat pentru această funcție, printre care și șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi.

Alexandru Machidon a declarat că și-a dorit de mult timp să ajungă la conducerea Procuraturii Generale.

„Orice student care alege să urmeze facultatea de Drept, apoi Institutul Național al Justiției (INJ), și decide să profeseze ulterior, visează să ajungă procuror general. Consider că am toate abilitățile necesare pentru a exercita interimatul funcției de procuror general, având în vedere activitatea pe care am desfășurat-o în procuraturi teritoriale importante din țară”, a afirmat Alexandru Machidon.