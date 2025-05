Cine este Alexandru Machidon, candidatul la funcția de șef al Procuraturii Generale din Republica Moldova

Alexandru Machidon a fost desemnat candidat la funcția de procuror general interimar de către membrii Consiliului Superior al Procuraturii, funcție devenită vacantă după ce Ion Munteanu a demisionat în urma câștigării concursului pentru postul de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

În ultimul an, Alexandru Machidon a ocupat funcția de șef adjunct interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). În perioada mai 2023 – iunie 2024, acesta a activat în calitate de șef interimar al Procuraturii raionului Orhei, iar anterior a fost șef adjunct al Procuraturii raionului Criuleni. El și-a început cariera de procuror în anul 2011.

Averea candidatului

Acesta a indicat un salariu anual de circa 406.637 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 105.000 de lei românești. De asemenea, a raportat în declarația de avere pentru anul 2024 că a primit 3.200 de euro în urma unui eveniment din cadrul familiei.

Procurorul Alexandru Machidon deține un apartament cu o suprafață de 65,6 metri pătrați, evaluat la 45.000 de euro, precum și un autoturism marca BMW, în valoare de 26.000 de euro.

Acesta a fost desemnat în funcția de procuror general interimar cu votul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), în cadrul ședinței din 28 mai. În total, două persoane au candidat pentru această funcție, printre care și șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi.

Argumentele acestuia

Alexandru Machidon a declarat că și-a dorit de mult timp să ajungă la conducerea Procuraturii Generale.

„Orice student care alege să urmeze facultatea de Drept, apoi Institutul Național al Justiției (INJ), și decide să profeseze ulterior, visează să ajungă procuror general. Consider că am toate abilitățile necesare pentru a exercita interimatul funcției de procuror general, având în vedere activitatea pe care am desfășurat-o în procuraturi teritoriale importante din țară”, a afirmat Alexandru Machidon.

Ulterior, membrii CSP urmează să înainteze candidatura acestuia președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru numirea lui Machidon în funcția de procuror general interimar.

,,Consiliul Superior al Procurorilor a desfășurat acest exercițiu instituțional pentru a asigura continuitatea conducerii sistemului Procuraturii, ca urmare a constatării vacanței funcției de procuror general”, au precizat responsabilii instituției.

A renunțat la PG pentru CSJ

Procuratura Generală a Republicii Moldova a rămas fără conducere după ce Ion Munteanu a demisionat pentru a ocupa funcția de magistrat în cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ), depunând jurământul în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 27 mai.

Ion Munteanu a renunțat la funcția de procuror general după ce a exercitat numai un an din mandatul de șapte ani.