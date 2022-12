Andrei Spînu, editorial în „Adevărul”: „O iarnă mai ușoară pentru o Moldovă mult prea vulnerabilă energetic. Cooperarea cu România rămâne soluția”

Andrei Spînu, viceprim-ministrul Republicii Moldova și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale abordează într-un editorial pentru cotidianul „Adevărul“ o temă deosebit de importantă, siguranța energetică a Republicii Moldova.

Din vara lui 2021, de când echipa președintei Maia Sandu a preluat guvernarea, Republica Moldova este ținta unui atac energetic fără precedent. Dependența noastră de energia dintr-o singură sursă, Gazprom, a ajuns să ne coste foarte scump. Iar aici nu este vorba doar de prețurile exorbitante, uneori de șapte ori mai mari decât anul trecut, pe care am ajuns să le plătim pentru curent electric sau gaze naturale. Chiar dacă Moldova ar fi avut toți banii din lume, tot nu ar fi putut să plătească prețul care ni se cere, pentru că, o știm și noi așa cum o știu toți românii, libertatea și opțiunea pentru Europa nu au preț. O spun cu toată responsabilitatea, ca viceprim-ministru și ministru al domeniului energetic: în Moldova, energia a ajuns sursă de șantaj politic, iar presiunile au crescut pe măsură ce țara noastră a restabilit relația privilegiată cu Europa și a devenit oficial, pe 23 iunie 2022, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

În Ucraina, se vrea sfârșitul unei țări prin bombardarea infrastructurii critice și prin ținerea oamenilor în întuneric și în frig. În Republica Moldova, scopul este schimbarea unei guvernări pro-europene prin întoarcerea oamenilor împovărați de facturi și de grija zilei de mâine împotriva celor pe care i-au votat decisiv în iulie 2021. Pentru că oamenii înțeleg mai bine situația decât își imaginează mulți, banii furați din buzunarele lor și din băncile Moldovei sunt folosiți acum pentru agitație și proteste. Am încredere în înțelepciunea cetățenilor Moldovei - și știu că vom rezista cu toții acestor presiuni și vom ieși mai puternici după o iarnă cum nu am mai cunoscut de-o generație, dar cred că este important să le explicăm atât cetățenilor noștri, cât și fraților, prietenilor și partenerilor noștri care este situația la Chișinău, ce decizii energetice luăm și ce vrem să facem în continuare.

În ultima lună, fără energia venită cu generozitate din România, Moldova ar fi fost în beznă. Cu toții trecem printr-o criză energetică, prețurile au crescut foarte mult și în România, așa că noi, la Chișinău, apreciem cu atât mai mult acest sprijin și sacrificiul cetățenilor români. Mulțumim încă o dată, România!

În noiembrie și decembrie 2022, la lumina lumânărilor sau în zgomotul produs de generatoare, Moldova a putut vedea cât de importante sunt trei lucruri: 1) construcția gazoductului Iași-Chișinău, care a interconectat sistemul de transport al gazelor naturale cu cel din România; 2) recenta sincronizare cu sistemul electroenergetic continental european (ENTSO-E); și 3) acordarea statutului de candidat la UE, care creează noi premise și oportunități pentru dezvoltarea sectorului energetic. Acum două săptămâni, am adoptat conceptul strategiei energetice, prin care ne propunem ca în următorul an să avem un plan robust până în 2050 pentru sporirea securității energetice; dezvoltarea unor piețe energetice competitive și integrarea regională; promovarea eficienței energetice; dezvoltarea energiei regenerabile durabile; și protecția consumatorilor, în special a celor vulnerabili. În această strategie, interconectările cu România, că vorbim de gaz natural sau curent electric, vor fi un punct cheie. Îmi doresc ca, în anii următori, să menținem excelenta colaborare în plan energetic pe care am stabilit-o cu decidenții de la București, pentru a atinge cât mai rapid obiectivul aducerii Moldovei cât mai aproape de România și de Europa.

Alături de pașii strategici pe care îi facem, Moldova trebuie să treacă prin această iarnă cu costuri sociale, economice și politice cât mai mici. Încă o dată, suntem recunoscători pentru sprijinul financiar, tehnic și politic masiv pe care l-am primit și care ne-a permis să ne facem rezerve de gaze, stocate în România și Ucraina, și să oferim compensații cetățenilor noștri. În aceste zile, am luat o decizie deloc ușoară: am semnat un contract cu MGRES, o companie din Transnistria, pentru livrări de energie pentru cetățenii de pe malul drept al Nistrului. Prin această decizie, având în vedere tariful negociat de 73 USD/MW, am creat condițiile reducerii facturii cu 25% pentru moldoveanul obișnuit. Din păcate, cu tot sprijinul României, la începutul acestei săptămâni, electricitatea cumpărata de Energocom, compania responsabilă din Moldova, de pe bursa română a depășit prețul de 700 EUR/MW. Contractele bilaterale cu România (la un preț de 90 EUR/MW, pentru care suntem recunoscători partenerilor români) nu acoperă tot necesarul de consum al Moldovei. În toată regiunea, inclusiv în România, este deficit de electricitate, așa că premise pentru o scădere de preț în Europa sunt reduse. Prin înțelegerea care se va aplica până în martie, ne asigurăm că ținem țara conectată la electricitate, gaz, căldură și că avem cel mai mic tarif posibil. Mă bucură faptul că Ambasada SUA la de Chișinău consideră acest acord "un pas important în eforturile Moldovei de a-și consolida securitatea energetică și de a minimiza creșterea prețurilor pentru consumatori". De asemenea, îmi întărește convingerea că am luat o decizie bună opinia Secretariatului Comunității Energetice, care salută această înțelegere.

Știu că atât în Republica Moldova, cât și în România, sunt suficiente voci critice și sceptice în legătură cu această decizie. Le înțeleg și voi continua să le ascult, așa cum fac cu orice opinie exprimată cu bună-credință. Și eu îmi doresc că punem capăt cât mai repede conflictului transnistrean, să restabilim controlul Republicii Moldova asupra unui teritoriu în care se desfășoară foarte multe scheme de corupție și activități ilegale, începând cu staționarea trupelor ruse. În același timp, responsabilitatea guvernării este pentru toți cetățenii moldoveni, inclusiv pentru cei din Transnistria. Am încredere că, atunci când Ucraina va câștiga acest conflict (iar semnele sunt bune, în ciuda suferinței pe care o vedem în fiecare zi), vom putea acționa strategic și geopolitic. Până atunci, interesul meu este ca, în consultare cu prietenii din România și Europa, să facem viața mai ușoară moldovenilor în aceste luni. Este o iarnă în care Moldova are nevoie de toți prietenii săi, pentru a merge împreună, solidar și înțelept, spre un viitor al unei Europe rupte de dependențe toxice și șantaje energetice.

Andrei Spînu este viceprim-ministru al Republicii Moldova, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.