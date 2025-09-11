Medic anchetat după ce a efectuat 21 de cezariene de urgență în 10 ore. „Și alții fac multe operații într-un ritm similar”

Un ginecolog de rang înalt din Assam, un stat din nord-estul Indiei, este anchetat după ce a efectuat 21 de nașteri prin cezariană de urgență într-o singură tură.

Dr. Kantheswar Bordoloi, medic-șef la Spitalul Civil Morigaon, a realizat 21 de cezariene între ora locală 15:40, pe 5 septembrie, și 01:50, pe 6 septembrie.

Administrația locală a emis un avertisment oficial , cerându-i doctorului să explice de ce nu ar trebui să fie sancționat disciplinar și ridicând serioase îngrijorări legate de siguranța și starea de sănătate a mamelor și nou-născuților implicați. Conform Hindustan Times, medicului i s-a cerut să prezinte rapoarte detaliate pentru fiecare caz în termen de trei zile.

Administrația a solicitat în special informații despre respectarea procedurilor de sterilizare, eventualele cazuri de suferință fetală, detalii privind îngrijirea nou-născuților în secția de terapie neonatală intensivă și rolul personalului medical care a asistat. „Acest lucru ridică câteva probleme grave și, prin urmare, vi se cere să depuneți un raport detaliat pentru fiecare dintre cazurile menționate”, a declarat în notificare Nitisha Bora, comisar adjunct pentru sănătate, scrie independent.co.uk.

Oficialii au precizat că documentația medicală preoperatorie și postoperatorie a fost deficitară, ceea ce ar putea compromite măsurile de control al infecțiilor și ar crește riscul complicațiilor materne și infantile.

„O astfel de documentație detaliată este esențială pentru consolidarea protocoalelor de control al infecțiilor și pentru prevenirea morbidității și mortalității materne și infantile”, se mai arată în notificare.

Cum se apără medicul

Totuși, dr. Bordoloi și-a apărat acțiunile, spunând că efectuarea mai multor operații într-un timp scurt nu este neobișnuită în spitalele publice aglomerate din India.

El a explicat că, în cazurile care nu sunt complicate, o cezariană poate dura doar 15 minute, iar spitalul are două mese de operație, ceea ce permite sterilizarea continuă fără a compromite siguranța. „Am gestionat cazuri de urgență unul după altul, iar numărul a crescut neașteptat. Am lucrat rapid, dar toate procedurile medicale necesare au fost respectate”, a declarat el pentru The Assam Tribune.

„Ceea ce am făcut nu este nimic neobișnuit, și alți medici fac multe operații într-un ritm similar. Probabil cineva a făcut o plângere împotriva mea”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, 19 dintre cele 21 de mame și nou-născuți au fost externați în stare stabilă, iar doi sunt încă spitalizați, inclusiv unul transferat la Spitalul Universitar de Medicină Gauhati, una dintre cele mai importante instituții medicale din regiune.

Un studiu publicat în 2023 arată că rata nașterilor prin cezariană în India a crescut semnificativ, de la circa 17% în 1998-1999 la peste 21% în ultimii ani.

Studiul mai nota că femeile cu un nivel mai ridicat de educație, care au avut cel puțin patru controale prenatale, proveneau din familii înstărite sau locuiau în orașe, erau mult mai predispuse să nască prin cezariană.

Unele cercetări au indicat o corelație între nașterile prin cezariană și un risc mai mare de diagnosticare a tulburărilor din spectrul autist sau ADHD, însă acestea nu au putut dovedi că metoda de naștere este cauza directă a acestor afecțiuni.

În 2018, The Lancet avertiza asupra unei „epidemii de cezariene”, subliniind că „operația cezariană – cea mai comună intervenție chirurgicală din multe țări – este o procedură care poate salva vieți atunci când apar complicații în sarcină sau la naștere”. Totuși, utilizarea cezarienei fără indicație medicală reprezintă un motiv de îngrijorare, fiind asociată cu efecte semnificative pe termen scurt și lung, precum și cu costuri medicale ridicate.

Luna trecută, tot în Assam, un fals medic care a efectuat peste 50 de cezariene și operații ginecologice timp de un deceniu a fost arestat în timp ce profesa la două spitale private. Certificatele medicale ale lui Pulak Malakar s-au dovedit a fi false, ceea ce a declanșat o amplă anchetă a unității „anti-șarlatanie” din Assam.