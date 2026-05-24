Primele exerciții militare americane la Caracas după înlăturarea lui Nicolas Maduro

La aproape cinci luni de la operațiunea spectaculoasă din 3 ianuarie, prin care trupele americane l-au reținut pe președintele Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, Washingtonul își reafirmă prezența militară directă în Venezuela. Sâmbătă, 24 mai, cerul Caracasului a fost scena primelor manevre militare americane desfășurate pe teritoriul venezuelean în noul context politic, transmite agenția Reuters.

Oficial, guvernul de la Caracas a prezentat manevrele drept exerciții de evacuare autorizate pentru situații de urgență medicală sau dezastre naturale. În cadrul operațiunii, două aeronave de tip MV-22B Osprey au aterizat în proximitatea Ambasadei SUA, în timp ce nave militare americane au intrat în apele teritoriale venezuelene din Marea Caraibilor.

Reprezentanții Ambasadei SUA au subliniat că aceste mișcări demonstrează angajamentul ferm pentru implementarea planului în trei etape propus de președintele Donald Trump, ce vizează cu prioritate „stabilizarea situației din Venezuela”.

Diplomație de la bordul aeronavelor Osprey și jocurile de putere din Caracas

Dimensiunea politică a exercițiului a fost confirmată de prezența șefului Comandamentului de Sud al Forțelor Armate ale SUA (SOUTHCOM), generalul Francis Donovan. Acesta a sosit la Caracas la bordul uneia dintre aeronavele Osprey pentru a purta discuții directe cu reprezentanții guvernului interimar din capitala venezueleană.

În timp ce Washingtonul își consolidează legăturile cu actuala administrație, pe scena politică externă se fac simțite noi repoziționări. Tot sâmbătă, lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel, s-a adresat sutelor de emigranți adunați la un miting în Panama City. Rămasă în ilegalitate luni de zile și nevoită să părăsească Venezuela în decembrie anul trecut, Machado – al cărei bloc politic este considerat de observatori drept adevăratul câștigător al scrutinului fraudat din 2024 – a lansat un mesaj de mobilizare:

„Momentul întoarcerii mele în patrie se apropie. Ceea ce ne așteaptă este ceva măreț, va fi ceva grandios”, a declarat opozanta, care a încercat constant în ultima perioadă să obțină sprijinul direct al liderului de la Casa Albă.

Miza resurselor

Dincolo de retorica democratică, mișcările Washingtonului indică o strategie clară de securizare a intereselor economice în regiune. Administrația Trump oferă în prezent susținere executivului condus de Delcy Rodriguez – fosta vicepreședintă a lui Maduro, rămasă la conducere după intervenția din ianuarie.

Noul guvern de la Caracas a adoptat deja o serie de reforme legislative cruciale, care deschid larg porțile companiilor americane către uriașele rezerve de petrol și resurse miniere ale Venezuelei. Astfel, exercițiile militare din weekend nu reprezintă doar un test de logistică, ci și un semnal geopolitic clar că Washingtonul supraveghează îndeaproape tranziția din statul sud-american.