Un ziar japonez dă în judecată o companie de inteligenţă artificială pentru folosirea neautorizată a conţinuturilor

Cotidianul japonez Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari din lume din punctul de vedere al difuzării, dă în judecată compania americană de inteligenţă artificială (AI) Perplexity, pe care o acuză că a ''profitat gratuit'' de conţinuturile sale pe motorul de căutare.

Publicaţia acuză Perplexity că ”profite gratuit de fructul activităţilor organizaţiilor de presă, care investesc mult efort şi bani”.

Un purtător de cuvânt al publicaţiei a adăugat că acest lucru ”ar putea avea un impact negativ asupra jurnalismului de calitate... şi ar putea zgudui fundamentele democraţiei”.

Plângerea, depusă joi la Tokyo, este cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni în justiţie intentate de diferite companii de presă din lume împotriva unor companii din domeniul AI care le utilizează conţinutul. Este prima depusă de o mare organizaţie de presă japoneză, a explicat Yomiuri, potrivit Agerpres.

În plângerea depusă la Tokyo, publicaţia solicită 2,2 miliarde de yeni (12,8 milioane de euro) daune-interese, echivalentul a 120.000 de articole Yomiuri utilizate ”fără autorizare” în perioada februarie-iunie.

Solicită de asemenea daune-interese pentru veniturile publicitare pierdute, afirmând că utilizatorii Perplexity accesează doar rezumatele materialelor şi nu şi pagina de internet a publicaţiei, ceea ce reduce traficul.

Perplexity nu a fost imediat disponibilă pentru a comenta informaţiile.

Yomiuri, care are o difuzare cotidiană de circa şase milioane exemplare - de la peste 10 milioane de exemplare în 2010 - şi circa 2.500 de reporteri, este unul din principalele cotidiane nipone.

După o plângere depusă de Wall Street Journal şi New York Post în octombrie, Perplexity a criticat ”atitudinea conflictuală” a numeroase publicaţii ca fiind ”mioapă, inutilă şi contraproductivă”.

Potrivit companiei, mass-media ”preferă să trăiască într-o lume unde faptele relatate public aparţin unor companii şi unde nimeni nu poate face orice îşi doreşte cu aceste fapte raportate public fără a plăti un drept”.

”Trebuie să lucrăm împreună pentru a le oferi oamenilor noi instrumente uimitoare şi pentru a construi companii care lărgesc cu adevărat piaţa”, a mai spus compania.