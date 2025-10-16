Un raport oficial arată ce a dus la implozia submersibilului Titan, în iunie 2023, în care au murit toți cei cinci pasageri

Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe majore de inginerie și a lipsei testărilor corespunzătoare, potrivit unui raport oficial al Comisiei Naționale pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB).

Tragedia a dus la moartea celor cinci persoane aflate la bord, printre care s-a numărat și CEO-ul OceanGate, Stockton Rush, cel care a condus submersibilul în ultima sa misiune.

Raportul NTSB, citat de BBC, a concluzionat că procesul de inginerie aplicat construcției Titan a fost „inadecvat”, iar defectele structurale au făcut ca aparatul să nu îndeplinească cerințele de rezistență și durabilitate.

Mai mult, compania nu a testat corespunzător submersibilul, ceea ce înseamnă că nu cunoștea rezistența reală a structurii. Ancheta a arătat și că OceanGate nu era conștientă de deteriorările existente, iar Titan ar fi trebuit retras din uz înainte de expediția fatală.

Submersibilul a dispărut în Oceanul Atlantic de Nord, în timp ce încerca să ajungă la epava Titanicului, aflată la circa 600 de kilometri de St. John’s, Newfoundland și Labrador, Canada.

Într-un raport anterior, publicat în august 2023, Garda de Coastă a SUA descria incidentul drept „posibil de prevenit”, criticând practicile de siguranță „defectuoase” ale companiei OceanGate.

Cei cinci pasageri care și-au pierdut viața sunt Stockton Rush, exploratorul francez Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood și fiul său de 19 ani, Suleman Dawood, precum și miliardarul britanic Hamish Harding.

Fiecare participant la expediție a plătit aproximativ 250.000 de dolari pentru a lua parte la misiunea de explorare a epavei Titanicului.

Au fost vehiculate numeroase teorii cu privire la implozia submersibilul, o ipoteză zicând chiar că Stockton Rush, creierul din spatele expediției, nu și-a dorit doar să exploreze epava Titanicului – ci ar fi intenționat să moară acolo. Aceasta este afirmația tulburătoare făcută de un apropiat al fostului CEO OceanGate, care susține că inginerul multimilionar era sinucigaș și hotărât să își scrie numele în mitologia celei mai faimoase tragedii maritime, chiar cu prețul vieții altor patru oameni, transmite Daily Mail.