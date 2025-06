Răspuns la un mesaj trimis într-o sticlă aruncată în mare, după 31 de ani: „Am fost șocată”

Mesajul unei eleve din Scoția, trimis într-o sticlă aruncată în mare, a primit un răspuns la mai bine de 30 de ani distanță, după ce a fost descoperit în Norvegia, potrivit BBC.

Alaina Beresford, din Portknockie în Moray, a trimis mesajul în 1994, când avea 12 ani, ca parte a unui proiect școlar.

Sticla a traversat Marea Nordului și a fost găsită de o voluntară care participa la curățarea unei insule norvegiene.

Volutara i-a trimis expeditoarei mesajului - acum în vârstă de 42 de ani - o carte poștală în care o anunța că a găsit sticla.

Ce scria în mesajul trimis în sticlă

Alaina Beresfordn a mărturisit pentru BBC Scotland News că nu i-a venit să creadă că scrisoarea ei originală - trimisă într-o sticlă goală de Moray Cup, o băutură carbogazoasă produsă în nord-estul Scoției - era în stare atât de bună după trei decenii.

Mesajul Alainei suna astfel:

„Dragă găsitor. Numele meu este Alaina Stephen și am 12 ani. Sunt din Portknockie și fac un proiect despre apă, așa că am decis să trimit un mesaj într-o sticlă. Soțul profesoarei mele a luat sticlele și le-a aruncat în mijlocul oceanului. Când găsești acest mesaj, te rog să scrii înapoi precizând numele tău., hobby-urile, unde și când ai găsit mesajul și câteva informații despre zona ta. Cu stimă, Alaina Stephen. PS: Sunt din Scoția".

În cartea poștală pe care 31 de ani mai târziu Alaina a primit-o, găsitoarea, Pia Brodtmann, îi dădea vestea bună despre „descoperirea” făcută în Norvegia:

„Numele meu este Pia și sunt din Germania. Astăzi am găsit mesajul tău într-o sticlă pe Lisshelløya, o mică insulă din jurul Vega în Norvegia. Sunt aici pentru curățenie pe plajă ca voluntar timp de patru luni și astăzi am curățat Lisshelløya. Pe partea din față a cărții poștale poți vedea barca noastră de lucru Nemo și barca noastră cu pânze Fonn, unde locuim. De asemenea, poți vedea zona din jurul Vega. Mă întreb când și unde soțul profesoarei tale ți-a aruncat sticla în ocean? PS Am 27 de ani și îmi place foarte mult alpinismul și navigația!"

Alaina spune că a fost uimită când a ridicat corespondența și a observat cartea poștală adresată ei la adresa din copilărie, la care a revenit recent.

Alaina a contactat-o pe Pia prin intermediul rețelelor de socializare și i-a trimis un mesaj cerându-i să trimită o fotografie a scrisorii ei.

„Am fost șocată când a făcut-o, nu-mi venea să cred cât de lizibil era", a spus ea.

Alaina și Pia păstrează legătura.

Amintim că o scrisoare misterioasă scrisă de mână în limba română şi adresată unei femei a fost găsită într-o sticlă eşuată pe o plajă din estul Irlandei.

În urmă cu câțiva ani, Jennifer Dowker, în vârstă de 45 de ani, din Michigan -SUA, înota în râul Cheboygan şi a găsit o sticla de culoare verde, în care se afla un mesaj de aproape un secol.