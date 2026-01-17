Echipa de salvare care a ajutat-o pe Maria Corina Machado să iasă din Venezuela a publicat un videoclip din timpul operațiunii

ONG-ul Fundația de Salvare Grey Bull din SUA a publicat un videoclip cu operațiunea prin care au au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută, potrivit news.ro.

Machado a părăsit Venezuela la începutul lunii decembrie, după aproape un an în care a stat ascunsă, pentru a ajunge în Norvegia, după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Ea s-a îmbarcat pe o barcă de pe coasta venezueleană şi a navigat până la un punct de întâlnire din Marea Caraibelor. Acolo, a fost preluată de fondatorul Grey Bull şi veteranul forţelor speciale Bryan Stern şi echipa sa, care o aşteptau pe o altă barcă.

Videoclipul, editat, a fost făcut public vineri, și arată momentul în care Machado se îmbarcă pe a doua navă în toiul nopţii.

„Ei sunt, ei sunt, ei sunt”, spune Stern, în timp ce luminile de pe barca lui Machado se văd în depărtare şi se apropie de ambarcaţiunea sa.

După ce a confirmat identitatea lui Machado, Stern o ajută să urce în barcă, în întuneric.

„Bună, María. Numele meu este Bryan. Mă bucur să te cunosc. Am grijă de tine”, o întâmpină el.

„Sunt atât de udă şi este atât de frig”, spune ea.

Machado, îmbrăcată într-o jachetă şi o şapcă de culoare închisă, spune către cameră: „Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi îi sunt foarte recunoscătoare lui Grey Bull.”

„Jackpot, jackpot, jackpot. Obiectivul Golden Dynamite”, spune Stern înainte de a indica că se îndreaptă spre Curaçao, o insulă situată în apropierea Venezuelei.

În declarațiile anterioare, Stern a relatat că au ajuns la țărm în cursul dimineții după o călătorie lungă și nu lipsită de pericole, din cauza vremii. De acolo, Machado s-a îmbarcat într-un avion spre Norvegia, unde urma să primească Premiul Nobel şi să-şi vadă familia.

Grey Bull a declarat luna trecută că misiunea de extracţie a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în mare parte în toiul nopţii, pe ape agitate. ONG-ul efectuează extracţii civile în multe părţi ale lumii și are un palmares de cel puţin 800 de operaţiuni.

Vineri, Machado a refuzat să comenteze operaţiunea de extracţie, invocând motive de siguranţă pentru cei implicaţi.

Machado a declarat anterior reporterilor că a primit sprijin din partea guvernului SUA, dar nu a dorit să ofere detalii.

„Într-o zi vă voi putea spune, pentru că, desigur, nu vreau să îi pun în pericol în acest moment”.

Stern a declarat luna trecută că operaţiunea a fost finanţată de donatori anonimi şi, din câte ştie, nu a fost sprijinită de guvernul SUA, dar a admis că echipa sa a comunicat cu armata SUA pentru a informa despre prezenţa lor pe mare.