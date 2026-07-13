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Topul celor mai pașnice țări din lume în 2026. Statul care își păstrează supremația pentru al 19-lea an consecutiv. Pe ce loc este România

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Rata redusă a criminalității, stabilitatea socială și nivelul ridicat de siguranță continuă să facă din Islanda cea mai pașnică țară din lume. Potrivit Indicelui Global al Păcii 2026 (Global Peace Index), publicat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), statul nordic își păstrează primul loc pentru al 19-lea an consecutiv.

Turist care admiră cascada Goðafoss FOTO Shutterstock
Turist care admiră cascada Goðafoss FOTO Shutterstock

Clasamentul, citat de Travel + Leisure, analizează 163 de state și teritorii independente, reprezentând 99,7% din populația globului, și evaluează nivelul de pace pe baza a 23 de indicatori calitativi și cantitativi.

De ce este Islanda cea mai pașnică țară din lume

Indicele măsoară trei domenii principale: siguranța și securitatea socială, conflictele interne și internaționale și gradul de militarizare. Cu cât scorul este mai mic, cu atât țara este considerată mai pașnică.

În 2026, Islanda a obținut un scor de 1,161, cu mult peste următoarea clasată, Noua Zeelandă, care a înregistrat 1,343.

Potrivit raportului, poziția Islandei se datorează mai multor factori:

- lipsa unei armate permanente;

- rata foarte scăzută a criminalității;

- coeziunea socială puternică;

- nivelul ridicat al siguranței publice.

În ultimul an, nivelul de pace al Islandei a crescut cu 2%, iar indicatorii privind siguranța și securitatea socială s-au îmbunătățit cu 4%.

Cele mai pașnice 10 țări din lume în 2026

Conform Indicelui Global al Păcii, primele zece poziții sunt ocupate de:

1. Islanda

2. Noua Zeelandă

3. Elveția

4. Slovenia

5. Irlanda

6. Austria

7. Portugalia

8. Singapore

9. Finlanda

10. Japonia

Raportul subliniază că Europa de Vest și Centrală rămâne cea mai pașnică regiune din lume, cu șapte state prezente în top 10.

Pe ce loc se află România

În clasamentul din acest an, România ocupă locul 45 din 163 de țări, situându-se în urma unor state vecine precum:

Ungaria – locul 15;

Bulgaria – locul 26.

În schimb, România se clasează înaintea:

Republicii Moldova – locul 55;

Serbiei – locul 70.

Față de anul trecut, România este în scădere cu 7 poziții. În 2025, țara noastră se situa pe locul 38 din 163. 

La polul opus al clasamentului, Rusia ocupă ultimul loc, fiind considerată cea mai puțin pașnică țară din lume potrivit Indicelui Global al Păcii 2026.

Clasamentul este realizat anual de Institutul pentru Economie și Pace și este unul dintre cele mai importante instrumente internaționale de evaluare a nivelului de siguranță, stabilitate și conflict la nivel global.

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