Tone de dolari trimise în Iran de către Rusia. Moscova a transferat banii cu trenul și vaporul

Rusia este acuzată că a expediat, în secret, miliarde de dolari, în numerar, către Iran. În 2018, Moscova a transferat cel puțin 2,5 miliarde de dolari către Teheran, pentru a sprijini regimul ayatollah după impunerea de sancțiuni americane.

Promsvyazbank din Rusia a jucat un rol-cheie în aceste transporturi. În primele 4 luni ale anului 2018, aceasta a efectuat cel puțin 34 de transporturi, fiecare în valoare cuprinsă între 57 și 115 milioane de dolari. În total, au fost transportate aproape 5 tone de bancnote, probabil bancnote de 500 de euro, aminteşte şi Moscow Times, citat de Antena 3.

Banii au fost transportați pe o rută în mai multe etape. Mai întâi, cu trenul de la Moscova la Astrahan, apoi pe Marea Caspică până la portul iranian Amirabad și, în final, cu trenul la Teheran. Conform datelor vamale obținute prin intermediul serviciului ImportGenius, numerarul a fost trimis direct de la sucursala din Moscova a Promsvyazbank la clădirea Băncii Centrale a Iranului.

Prima livrare ar fi fost trimisă pe 13 august 2018, la doar o săptămână după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care reimpunea sancțiuni împotriva Teheranului. La acea vreme, Promsvyazbank fusese deja naționalizată de autoritățile ruse și transformată într-o bancă militară.

Aceasta era condusă de Piotr Fradkov, fiul fostului șef al Serviciului de Informații Externe al Rusiei. Promsvyazbank a fost ulterior supusă unor sancțiuni de blocare din partea SUA și a UE.

Pe lângă cele 34 de transporturi de numerar raportate de The Telegraph, în 2018 au fost efectuate transporturi suplimentare de 1,9 miliarde de dolari. Aceste tranzacții au fost efectuate de banca International Financial Club. Aceasta aduce suma totală de numerar trimisă Iranului de la impunerea sancțiunilor la 4,4 miliarde de dolari.

Experții intervievați de The Telegraph cred că transporturile de numerar le-au permis să ocolească sancțiunile internaționale și sistemul SWIFT, de la care Iranul a fost izolat. Banii ar fi fost folosiţi pentru achiziții militare sau ca sprijin pentru Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.