Spionajul ucrainean face dezvăluiri despre prezența Rusiei în Venezuela. Cine conduce misiunea

Un general rus de rang înalt, înlăturat de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina, coordonează în prezent o misiune militară prin rotație în Venezuela, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR).

Șeful HUR, Kirilo Budanov, a dezvăluit pentru publicația de specialitate The War Zone că generalul-colonel Oleg Leontievici Makarevici a fost pus la comanda Forței Operative Ecuator (ETF) subordonată Ministerul rus al Apărării, constând în peste 120 de militar și a căror misiune este să antreneze forțele venezuelene în multiple discipline militare.

Dezvăluirile lui Budanov vin contextul unei relatări de presă potrivit căreia membri ai unității de elită de drone Rubicon au sosit recent în Venezuela pentru a-i învăța pe soldați să opereze drone FPV.

Misiunea ETF este o rotație de lungă durată și nu vine ca reacție la actuala consolidare a prezenței SUA în Caraibe, unde administrația Trump a lansat recent operațiunea Lancea Sudică. Deși obiectivul oficial este combaterea traficului de droguri, misiunea este considerată pe scară largă o componentă a campaniei de presiune a Washingtonului asupra liderului Nicolás Maduro, perceput drept ilegitim.

Potrivit evaluării lui Budanov, e de așteptat ca Makarevici și personalul său să rămână în această țară indiferent de acțiunile SUA.

„Cred că vor fi în culise și, oficial, Rusia va încerca să discute cu SUA, întrucât unitățile lor sunt în Venezuela”, a spus el. „E doar un joc.”

Șeful HUR a explicat că trupele ruse au rolul de „consilieri militari și, totodată, profesori”, efectuând antrenamente pentru infanterie, drone și forțe speciale, și oferind sprijin de informații autorităților venezuelene.

În ciuda escaladării tensiunilor între Venezuela și SUA în regiune, HUR nu a detectat nicio modificare în ceea ce privește nivelul trupelor rusești din Venezuela. Potrivit observațiilor HUR, misiunea lui Makarevici, care se află în această țară de la începutul anului, a fost prelungită dincolo de termenul obișnuit de șase luni pentu rotația comandanților.

Cât privește întrebarea privind prezența serviciilor secrete ucrainene în Venezuela, Budanov nu a intrat în detalii: „Colectăm toate informațiile despre ei”.

Prezența trupelor rusești în Venezuela

Potrivit unui document împărtășit de Budanov, aproximativ 90 de ofițeri și soldați au fost detașați la Caracas, restul fiind desfășurați în Maracaibo, La Guaira și Insula Aves.

Budanov admite că nu poate confirma afirmația Rusiei conform căreia a trimis în Venezuela sistemele de apărare aeriană Panțir-S1 și Buk-M2E.

„Buk-M2-ul îl vedem”, a spus el. „Despre Panțir nu știm nimic.”

Un al doilea document prezintă activitățile mai ample ale ETF, care se presupune că includ antrenarea forțelor venezuelene în materie de blindate, aviație, artilerie, operațiuni cu drone și chiar dresaj canin militar - precum și sprijinirea eforturilor țării sud-americane de a monitoriza grupurile interne și guvernele străine.

Makarevici, în vârstă de 62 de ani, este o figură controversată. El a fost demis din funcția de comandant al Grupului de forțe Dnipro în octombrie 2023, după contraofensiva reușită a Ucrainei în Herson. El este acuzat de Ucraina că a dat ordinul distrugerii barajului Nova Kahovka în iunie 2023, provocând inundații catastrofale și pagube ecologice și economice pe scară largă. Rusia a învinuit în schimb Ucraina, susținând că Kievul a distrus barajul pentru a perturba operațiunile rusești.

Între timp, lumea este ținută în suspans cu privire la decizia lui Trump privind o posibilă operațiune militară, după ce SUA au trimis în regiune portavionul USS Ford, trei dintre navele din grupul său, alte șapte nave de război, o navă- pentru operațiuni speciale, o gamă largă de mijloace aeriene și aproximativ 15.000 de soldați.