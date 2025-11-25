search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Spionajul ucrainean face dezvăluiri despre prezența Rusiei în Venezuela. Cine conduce misiunea

0
0
Publicat:

Un general rus de rang înalt, înlăturat de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina, coordonează în prezent o misiune militară prin rotație în Venezuela, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR).

image

Șeful HUR, Kirilo Budanov, a dezvăluit pentru publicația de specialitate The War Zone că generalul-colonel Oleg Leontievici Makarevici a fost pus la comanda Forței Operative Ecuator (ETF) subordonată Ministerul rus al Apărării, constând în peste 120 de militar și a căror misiune este să antreneze forțele venezuelene în multiple discipline militare.

Dezvăluirile lui Budanov vin contextul unei relatări de presă potrivit căreia membri ai unității de elită de drone Rubicon au sosit recent în Venezuela pentru a-i învăța pe soldați să opereze drone FPV.

Misiunea ETF este o rotație de lungă durată și nu vine ca reacție la actuala consolidare a prezenței SUA în Caraibe, unde administrația Trump a lansat recent operațiunea Lancea Sudică. Deși obiectivul oficial este combaterea traficului de droguri, misiunea este considerată pe scară largă o componentă a campaniei de presiune a Washingtonului asupra liderului Nicolás Maduro, perceput drept ilegitim.

Potrivit evaluării lui Budanov, e de așteptat ca Makarevici și personalul său să rămână în această țară indiferent de acțiunile SUA.

„Cred că vor fi în culise și, oficial, Rusia va încerca să discute cu SUA, întrucât unitățile lor sunt în Venezuela”, a spus el. „E doar un joc.”

Șeful HUR a explicat că trupele ruse au rolul de „consilieri militari și, totodată, profesori”, efectuând antrenamente pentru infanterie, drone și forțe speciale, și oferind sprijin de informații autorităților venezuelene.

În ciuda escaladării tensiunilor între Venezuela și SUA în regiune, HUR nu a detectat nicio modificare în ceea ce privește nivelul trupelor rusești din Venezuela. Potrivit observațiilor HUR, misiunea lui Makarevici, care se află în această țară de la începutul anului, a fost prelungită dincolo de termenul obișnuit de șase luni pentu rotația comandanților.

Cât privește întrebarea privind prezența serviciilor secrete ucrainene în Venezuela, Budanov nu a intrat în detalii: „Colectăm toate informațiile despre ei”.

Prezența trupelor rusești în Venezuela

Potrivit unui document împărtășit de Budanov, aproximativ 90 de ofițeri și soldați au fost detașați la Caracas, restul fiind desfășurați în Maracaibo, La Guaira și Insula Aves.

Budanov admite că nu poate confirma afirmația  Rusiei conform căreia a trimis în Venezuela sistemele de apărare aeriană Panțir-S1 și Buk-M2E.

„Buk-M2-ul îl vedem”, a spus el. „Despre Panțir nu știm nimic.”

Un al doilea document prezintă activitățile mai ample ale ETF, care se presupune că includ antrenarea forțelor venezuelene în materie de blindate, aviație, artilerie, operațiuni cu drone și chiar dresaj canin militar - precum și sprijinirea eforturilor țării sud-americane de a monitoriza grupurile interne și guvernele străine.

Makarevici, în vârstă de 62 de ani, este o figură controversată. El a fost demis din funcția de comandant al Grupului de forțe Dnipro în octombrie 2023, după contraofensiva reușită a Ucrainei în Herson. El este acuzat de Ucraina că a dat ordinul distrugerii barajului Nova Kahovka în iunie 2023, provocând inundații catastrofale și pagube ecologice și economice pe scară largă. Rusia a învinuit în schimb Ucraina, susținând că Kievul a distrus barajul pentru a perturba operațiunile rusești.

Între timp, lumea este ținută în suspans cu privire la decizia lui Trump privind o posibilă operațiune militară, după ce SUA au trimis în regiune portavionul USS Ford, trei dintre navele din grupul său, alte șapte nave de război, o navă- pentru operațiuni speciale, o gamă largă de mijloace aeriene și aproximativ 15.000 de soldați.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
digi24.ro
image
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
stirileprotv.ro
image
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
gandul.ro
image
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
fanatik.ro
image
O femeie din România sfidează dizabilitatea și a scris o carte care poate inspira o generație: „Am înțeles că nu mă voi vindeca niciodată din punct de vedere fizic, dar pot să lucrez cu psihicul meu”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
playtech.ro
image
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
Noi întreruperi de curent programate în București, Ilfov și Giurgiu între 24 și 28 noiembrie. Zonele unde alimentarea cu energie va fi oprită temporar
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Gata cu numerarul, este lege! Ce trebuie să ştie toţi românii obişnuiţi cu plata cash
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță 400 de lei în plus la pensie. Când ajung banii la pensionari
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol