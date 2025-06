Șeful Forțelor Quds ale Iranului, văzut la un miting în Teheran după ce fusese dat mort

După zile de speculații alimentate de surse anonime și rapoarte contradictorii, generalul Esmail Qaani, șeful temutei Forțe Quds din cadrul Gardienilor Revoluției iranieni, pare să fie în viață. Mai multe înregistrări video distribuite pe rețelele sociale îl arată participând marți, 24 iunie, la un miting organizat la Teheran, în contextul celebrării atacului cu rachete al Iranului asupra unor active militare americane din Qatar.

Apariția lui Qaani vine la doar câteva zile după ce The New York Times a relatat, citând o sursă iraniană, că acesta ar fi fost ucis într-un atac aerian israelian desfășurat pe teritoriul Iranului. Informația, neverificată independent și neasumată oficial nici de partea israeliană, nici de autoritățile iraniene, a fost ulterior pusă sub semnul întrebării de apariția imaginilor recente.

Succesorul lui Soleimani, dispărut din spațiul public

Esmail Qaani a preluat conducerea Forței Quds în 2020, după eliminarea generalului Qasem Soleimani de către forțele americane într-un atac cu dronă în apropierea aeroportului din Bagdad – o acțiune care a provocat un val de instabilitate în regiune și a adus Iranul și SUA în pragul unui conflict deschis.

Absența lui Qaani din spațiul public începând cu octombrie 2024 a alimentat numeroase speculații. În aceeași lună, un atac israelian asupra Beirutului l-a ucis pe Hashem Safieddine, considerat succesorul desemnat al liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah. Presa regională a speculat atunci că și Qaani s-ar fi aflat în zonă și ar fi fost rănit sau chiar ucis.

Publicația Middle East Eye scria în toamna anului trecut că Qaani era în viață, dar că el și echipa sa fuseseră supuși unei anchete interne în Iran, în contextul unor presupuse breșe de securitate în rândul Gărzilor Revoluționare, în special în filiala activă pe teatrul libanez.

„Există suspiciuni serioase că israelienii au reușit să infiltreze Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, mai ales în rândul celor implicați în operațiuni pe frontul libanez. Din acest motiv, toate persoanele relevante sunt în prezent anchetate,” a declarat o sursă anonimă pentru Middle East Eye.

Informații contradictorii, alimentate de tăcerea oficială

În plus, presa israeliană a citat în toamna trecută surse Sky News care sugerau că Qaani ar fi suferit un infarct în timpul unor presupuse interogatorii. Nici această informație nu a fost confirmată de autoritățile iraniene, însă lipsa de transparență a Teheranului și natura opacă a Forței Quds – unitatea responsabilă cu operațiuni externe și de influență în Orientul Mijlociu – lasă spațiu larg pentru speculații și interpretări.

Dacă apariția publică de marți este autentică – iar analiza imaginilor video pare să indice că da – atunci zvonurile privind moartea lui Qaani se înscriu într-un tipar deja cunoscut de informații contradictorii lansate în spațiul public într-un context geopolitic extrem de tensionat.

Într-o regiune în care războiul informațional este uneori la fel de intens ca cel convențional, iar liderii militari ai facțiunilor implicate devin adesea ținte în lupta simbolică a narativelor, fiecare apariție sau dispariție trebuie interpretată cu prudență. Ceea ce pare, pentru moment, cert: Esmail Qaani este încă în viață – și, cel puțin pentru acum, încă la comanda uneia dintre cele mai temute forțe din arhitectura militară a Iranului.