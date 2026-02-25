Profesori înlocuiți cu avataruri digitale: prima școală complet virtuală, cu toți profesorii VTuberi și taxe accesibile pentru elevi

Într-un experiment educațional fără precedent, profesorii tradiționali sunt înlocuiți cu avataruri digitale VTuberi, oferind lecții online interactive pentru pregătirea examenelor, la un cost lunar accesibil.

În Japonia, părinții pot trimite acum copiii la cursuri de pregătire pentru examenele școlare într-o școală online condusă de profesori anime VTuberi, la un cost mult mai mic decât la cram schools tradiționale, fără restricții de vârstă, potrivit futurism.

Virtual Cram School Wish High îi învață pe elevi prin intermediul profesorilor anime virtuali, VTuberi care predau materii precum matematică, fizică sau istorie. Sistemul, fără limită de vârstă și cu taxe accesibile, combină pregătirea pentru examene cu atracția fanilor digitali, ridicând întrebări despre eficiența și siguranța acestei metode.

Industria japoneză a gakushu juku- școlile private de după ore- a petrecut decenii monetizând sistemul de învățământ considerat problematic al țării, iar părinții au plătit constant pentru sprijinul suplimentar oferit de aceste centre.

Așa-numitele „școli de pregătire” reprezintă o piață de miliarde de dolari și au ajuns acum la pasul următor: Virtual Cram School Wish High, o școală privată unde toți profesorii sunt personaje anime virtuale.

Potrivit ITMedia News, Wish High este o nouă școală online lansată de compania tokyoită Luminaris, iar toți profesorii sunt „VTuberi activi” - streameri care folosesc avataruri digitale în loc să-și arate fețele reale.

Cât costă și ce materii se predau

Taxa de școlarizare la academia online este de aproximativ 63 de euro pe lună pentru un curs, acoperind discipline precum matematică, engleză, fizică, chimie, istoria lumii, istoria Japoniei și geografie.

Un videoclip de prezentare a profesorilor, intitulat „Stream de Introducere a Profesorilor” și publicat pe YouTube, arată trei potențiali VTuberi care prezintă site-ul școlii și cursurile disponibile. Momentan nu este clar dacă lecțiile vor fi de grup sau individuale, iar lansarea oficială a serviciului este programată pentru 1 martie.

Descrierea videoclipului precizează că nu există limită de vârstă pentru înscriere, ceea ce înseamnă că minorii ar putea participa la cursuri alături de fani adulți ai VTuberilor. „Ziua în care decizi că vrei să înveți este începutul”, se arată în materialul promoțional.

La prima vedere, modelul Wish High se bazează pe atașament parasocial: fanii urmăresc acești streameri pentru că simt o legătură personală cu personajul. Integrarea acestei dinamici în educația privată poate atrage mai ușor adolescenții, care sunt predispuși să se aboneze la cursuri din motive emoționale. Rămâne însă de discutat dacă VTuberii sunt pregătiți să ofere instruire eficientă și de calitate.

Industria japoneză a școlilor de pregătire a fost mult timp criticată pentru că monetizează accesul la pregătirea pentru examene standardizate, pregătire care nu este oferită în mod adecvat în școlile de stat. Deși s-a demonstrat că aceste școli cresc performanța elevilor la examenele școlare și universitare, ele presupun costuri uriașe pentru familii, iar majoritatea celor cu venituri reduse recurg la împrumuturi pentru a-și înscrie copiii.

În timp ce unele școli de elită pot costa peste 9.500 euro pe an, Wish High se află la capătul inferior al spectrului, cu un cost anual de aproximativ 756 euro, presupunând că un elev urmează un singur curs pe parcursul a 12 luni. Astfel, familiile japoneze cu venituri reduse își pot trimite copiii să se pregătească pentru examenele de admitere la colegiu alături de anime waifu-urile vesele, oferind o alternativă accesibilă.