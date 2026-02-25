search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Profesori înlocuiți cu avataruri digitale: prima școală complet virtuală, cu toți profesorii VTuberi și taxe accesibile pentru elevi

0
0
Publicat:

Într-un experiment educațional fără precedent, profesorii tradiționali sunt înlocuiți cu avataruri digitale VTuberi, oferind lecții online interactive pentru pregătirea examenelor, la un cost lunar accesibil.

pexels julia m cameron 4144153 jpg

În Japonia, părinții pot trimite acum copiii la cursuri de pregătire pentru examenele școlare într-o școală online condusă de profesori anime VTuberi, la un cost mult mai mic decât la cram schools tradiționale, fără restricții de vârstă, potrivit futurism. 

Virtual Cram School Wish High îi învață pe elevi prin intermediul profesorilor anime virtuali, VTuberi care predau materii precum matematică, fizică sau istorie.  Sistemul, fără limită de vârstă și cu taxe accesibile, combină pregătirea pentru examene cu atracția fanilor digitali, ridicând întrebări despre eficiența și siguranța acestei metode.

Industria japoneză a gakushu juku- școlile private de după ore- a petrecut decenii monetizând sistemul de învățământ considerat problematic al țării, iar părinții au plătit constant pentru sprijinul suplimentar oferit de aceste centre.

Așa-numitele „școli de pregătire” reprezintă o piață de miliarde de dolari și au ajuns acum la pasul următor: Virtual Cram School Wish High, o școală privată unde toți profesorii sunt personaje anime virtuale.

Potrivit ITMedia News, Wish High este o nouă școală online lansată de compania tokyoită Luminaris, iar toți profesorii sunt „VTuberi activi” - streameri care folosesc avataruri digitale în loc să-și arate fețele reale.

Cât costă și ce materii se predau

Taxa de școlarizare la academia online este de aproximativ 63 de euro pe lună pentru un curs, acoperind discipline precum matematică, engleză, fizică, chimie, istoria lumii, istoria Japoniei și geografie.

Un videoclip de prezentare a profesorilor, intitulat „Stream de Introducere a Profesorilor” și publicat pe YouTube, arată trei potențiali VTuberi care prezintă site-ul școlii și cursurile disponibile. Momentan nu este clar dacă lecțiile vor fi de grup sau individuale, iar lansarea oficială a serviciului este programată pentru 1 martie.

Descrierea videoclipului precizează că nu există limită de vârstă pentru înscriere, ceea ce înseamnă că minorii ar putea participa la cursuri alături de fani adulți ai VTuberilor. „Ziua în care decizi că vrei să înveți este începutul”, se arată în materialul promoțional.

La prima vedere, modelul Wish High se bazează pe atașament parasocial: fanii urmăresc acești streameri pentru că simt o legătură personală cu personajul. Integrarea acestei dinamici în educația privată poate atrage mai ușor adolescenții, care sunt predispuși să se aboneze la cursuri din motive emoționale. Rămâne însă de discutat dacă VTuberii sunt pregătiți să ofere instruire eficientă și de calitate.

Industria japoneză a școlilor de pregătire a fost mult timp criticată pentru că monetizează accesul la pregătirea pentru examene standardizate, pregătire care nu este oferită în mod adecvat în școlile de stat. Deși s-a demonstrat că aceste școli cresc performanța elevilor la examenele școlare și universitare, ele presupun costuri uriașe pentru familii, iar majoritatea celor cu venituri reduse recurg la împrumuturi pentru a-și înscrie copiii.

În timp ce unele școli de elită pot costa peste 9.500 euro pe an, Wish High se află la capătul inferior al spectrului, cu un cost anual de aproximativ 756 euro, presupunând că un elev urmează un singur curs pe parcursul a 12 luni. Astfel, familiile japoneze cu venituri reduse își pot trimite copiii să se pregătească pentru examenele de admitere la colegiu alături de anime waifu-urile vesele, oferind o alternativă accesibilă.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Trei bătăuși beți au asediat clădirea Poliției din Popești Leordeni. În sediu, era la lucru doar o femeie care a sunat, la rândul ei, tot la Poliție
gandul.ro
image
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
mediafax.ro
image
Șoc în fotbalul românesc! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O femeie care a vrut să-și renoveze casa a plătit 1 milion de dolari pentru lucrări care nu s-au mai făcut
antena3.ro
image
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
cancan.ro
image
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a surprins pe toată lumea
playtech.ro
image
După despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o lovitură! Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce s-a întâmplat în Congresul SUA, după ce imaginile neverosimile cu Donald Trump au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Doi șoferi și-au pierdut viața în județul Sibiu după ce unul din ei a pătruns pe sensul opus de mers. O adolescentă de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Bogdan Stelea o apără pe Anca Iordache de greutatea cumpărăturilor din mall! Soția lui Nelu Iordache, sesiune intensă cu Arnold FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
În spatele ușilor închise de la palat, când nimeni n-o vedea, Kate „a plâns în hohote”. S-a întâmplat totul chiar înainte de-a apărea în public!

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea