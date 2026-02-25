Cel mai bun aer condiționat 18000 BTU eficiență pentru 50 mp

Cel mai bun aer condiționat 18000 BTU este Gree Pulsar si poate fi achiziționa de la cei mai de încredere retaileri, printre care și eMAG, Dedeman, Flanco si evomag.

Deși competiția pe piața aparatelor de climatizare este acerbă, evomag are stocuri proprii și reușește să se remarce prin livrările rapide, pachetele promoționale care includ montaj aer condiționat și consultanța post-vânzare oferită.

Aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU: cât de eficient este pentru 50 mp?

Cel mai bun aer conditionat 18000 BTU este un aparat AC cu tehnologie inverter care poate răci eficient, în funcție de izolație, expunere și ferestre, suprafețe de până în 50 mp.

Gree Pulsar 18000 BTU este recomandat pentru livinguri mari, camere open space, birouri sau spații comerciale mici.

Respectă standardele europene în materie de eficiență energetică, este modern și prietenos inclusiv cu persoanele mai sensibile, copii, vârstnici, persoane alergice sau animale de companie. Eficiența sa energetică se datorează nu doar compresorului inverter care adaptează turația în funcție de necesarul de temperatură, ci contribuie la un consum de energie redus, clasa energetică bună și freonul ecologic R32, cu potențialul său scăzut de încălzire.

Iată câteva specificații cheie ale acestui aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU și de ce merită să-l cumperi:

● Clasă energetică A++ la răcire: consum redus de energie electrică, facturi mai mici și impact redus asupra mediului

● Clasă energetică A+ la încălzire: poate fi utilizat eficient ca sursă suplimentară de încălzire în sezonul rece

● Tehnologie Inverter: compresorul își adaptează turația în funcție de necesarul de temperatură, invertorul contribuind la un consum de energie cu până la 30–40% mai mic față de cel al modelelor on/off tradiționale

● Nivel de zgomot unitate interioară de aproximativ 32–45 dB: extrem de silențios la trepte joase, potrivit pentru dormitoare, birouri sau spații unde liniștea este cea mai importantă

● Debit de aer optimizat: asigură distribuția uniformă a aerului rece sau cald în întreaga încăpere, aerul ajunge în toate colțurile, fiind distribuit 3D

● Dimensiuni compacte ale unității interioare: design modern, ușor de integrat în orice casă, unitate interioară armonioasă, care nu iese prea mult în evidență

● Funcție de autodiagnoză: acest aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU detectează rapid eventualele erori de funcționare și ușurează mentenanța și service-ul

● Filtre de aer lavabile: rețin praful și particulele mari de praf și te ajută să te bucuri de un aer mai curat, fără impurități

● Agent frigorific R32: mai eficient energetic, conform normelor UE actuale

Aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU: funcții care îmbunătățesc performanța și sporesc confortul zilnic

Un condiționat Gree Pulsar 18000 BTU are o putere de răcire mare, cei 18000 BTU fiind echivalentul a aproximativ 5,3 kW. Însă, dincolo de putere, nivel de zgomot redus și alte specificații tehnice, ceea ce contează cu adevărat este experiența de utilizare zilnică.

Gree Pulsar 18000 BTU excelează la capitolul performanță și funcții inteligente:

● Putere de răcire bună: răcirea se face rapid, dar și uniform, aerul ajunge peste tot, poate reduce temperatura unei camere de 50 mp într-un timp scurt

● Încălzire eficientă în sezonul rece: poate fi utilizat ca alternativă la sursele clasice de încălzire, are o performanță bună chiar și la temperaturi exterioare scăzute

● Mod Sleep: odată activat, reduce turația ventilatorului și nivelul de zgomot, îl recomandăm pentru utilizare pe timpul nopții, funcționarea fiind extrem de silențioasă

● Potrivit pentru spații rezidențiale și profesionale: cel mai eficient energetic este pentru spațiile de până în 50 mp

● Compatibilitate Wi-Fi: control de la distanță prin aplicație mobilă, pornire, oprire și setare temperatură direct de pe smartphone, funcție utilă pentru programarea climatizării înainte de a ajunge acasă

● Integrare în case smart: compatibil cu diverse ecosisteme smart home

● Funcție Turbo: răcire sau încălzire rapidă într-un timp foarte scurt

● Functie I Feel: senzorul din telecomandă ajustează temperatura în funcție de poziția utilizatorului

● Auto Clean: elimină apa de pe evaporator, pentru a preveni formarea mucegaiului si a altor microorganisme

● Dezumidificare: menține un nivel optim al umidității în aer, este ideal pentru zonele cu umiditate ridicată

● Restart automat: aparatul reia setările anterioare după o pană de curent

● Timer programabil: permite setarea orelor de pornire și oprire, în funcție de preferințele fiecăruia

Aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU disponibilitate și preț

Dacă te interesează aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU, află că aparatul de aer condiționat de la Gree este disponibil la un preț avantajos. Gree Pulsar 18000 BTU nu costă mai mult de 3.500 de lei.

Acesta poate fi achiziționat cu încredere de la retailer ca evomag, care este recunoscut pentru stocurile de aparate de aer condiționat proprii, prețurile bune la produse, livrarea foarte rapidă.

Produsul este original, aerul condiționat primește garanție, iar la nevoie se oferă și servicii de montaj aparat aer condiționat, ca urmare nu uita să întrebi de acestea. Plata se poate face integral sau se poate opta pentru plata în rate.

De reținut că prețul pentru aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU oscilează și depinde de promoții, sezon sau prezența kitului de instalare. Cel mai avantajos ar fi să-l cumperi în această perioadă de după sărbători, vara fiind prea târziu pentru a-ți asigura montaj inclus la timp.

Dacă dorești Gree Pulsar 18000 BTU preț bun, verifică oferta actuală pe evomag.

Aer conditionat Gree Pulsar 18000 BTU: Întrebări frecvente

Este aerul condiționat Gree Pulsar 18000 BTU potrivit pentru încăperi open space?

Da. Dacă acestea nu au mai mult de 50 mp, atunci Gree Pulsar 18000 BTU poate fi eficient.

Gree Pulsar 18000 BTU vine cu kit de instalare inclus în preț?

Da, dacă alegi să cumperi un Gree Pulsar 18000 BTU de la evomag.

Ce durată de viață are un aer condiționat Gree Pulsar 18000 BTU?

Gree Pulsar 18000 BTU este foarte fiabil, însă durata de viață a acestuia este strâns legată de frecvența de folosire, revizia corectă, întreținerea realizată la timp, schimb de filtre În mod normal, are o durată de viață de 8-10 ani.

Sursa foto – unsplash.com