Președintele Camerunului, în vârstă de 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat

Preşedintele Camerunului, Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, a apărut la primul său miting electoral, pentru a candida la viitoarele alegeri de duminică, 12 octombrie.

Adresându-se unei mulţimi de susţinători pe un stadion din oraşul Maroua, în nordul îndepărtat al ţării, Biya a promis că va intensifica securitatea în regiunea afectată de atacuri extremiste, va reduce şomajul în rândul tinerilor şi va îmbunătăţi infrastructura rutieră şi facilităţile sociale dacă va fi reales în alegerile de duminică, scrie News.ro.

„Sunt conştient de problemele care vă preocupă, cunosc aşteptările neîmplinite care vă fac să vă îndoiţi de viitor”, a spus el în discursul său. „Pe baza propriei mele experienţe, vă pot asigura că aceste probleme nu sunt insurmontabile”, a pledat el.

Aceasta a fost prima ieşire publică a lui Biya într-o campanie din care a fost în mod vizibil absent, iar el s-a întors recent dintr-o şedere de o săptămână în Elveţia.

Nu a fost oferit niciun motiv oficial pentru deplasarea sa în străinătate, dar în ultimii ani Biya a călătorit în mod regulat în Europa pentru vizite private şi tratamente medicale.

El este rar văzut în public, iar criticii spun că abilitatea sa de a guverna este sever limitată de vârsta sa.

În timpul deceniilor de când se află la putere, ţara central-africană cu aproape 30 de milioane de oameni s-a confruntat cu provocări, de la o mişcare secesionistă soldată cu morţi în vestul ţării până la corupţia cronică ce a sufocat dezvoltarea, în ciuda resurselor naturale bogate, precum petrolul şi mineralele.

Cu toate acestea, Biya are şanse mari să câştige din nou alegerile, mai ales după ce Maurice Kamto, cel mai puternic rival al său, a fost exclus din cursă în luna august, iar opoziţia rămâne divizată.

Majoritatea alegerilor din trecut din Camerun au fost contestate din punct de vedere al credibilităţii, autorităţile electorale fiind adesea acuzate că lucrează în favoarea lui Biya. Unii dintre funcţionarii electorali au ocupat anterior alte funcţii în guvernul lui Biya.

Limita de două mandate prezidenţiale a fost eliminată printr-un vot parlamentar în 2008.

Paul Biya, născut la 13 februarie 1933, este din 1982 al doilea preşedinte pe care l-a cunoscut Camerunul de la independenţa sa de Franţa.