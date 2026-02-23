Povestea unei femei care a renunțat la jobul de manager din Beijing și s-a mutat pe o insulă pustie: „Sunt liberă”

După aproape două decenii într-o poziție de conducere la un mare dezvoltator imobiliar din Beijing, Yue Li a luat o decizie radicală: a demisionat și s-a mutat singură pe o insulă nelocuită, în Marea Chinei de Est.

Femeia, născută în anii ’80, și-a părăsit compania la mijlocul lunii decembrie 2025 și, la scurt timp, a început să lucreze într-o fermă piscicolă de pe insula Dongzhai, potrivit City Express, citat de South China Morning Post.

Înainte de schimbarea radicală, viața lui Yue Li era extrem de solicitantă.

„Eram plecată în delegații aproape 300 de zile pe an, iar în Beijing petreceam patru ore zilnic pe drum între casă și birou. Am ajuns la limitele mele fizice și psihice”, povestește ea.

Presiunea constantă și stresul au făcut-o să se întrebe dacă merită acest ritm. Câteva luni înainte de demisie, a descoperit un anunț pentru un post pe o insulă izolată: imaginea unui mediu liniștit și departe de agitația urbană a convins-o imediat să își schimbe viața.

Viața pe insula Dongzhai

Dongzhai este o insulă pustie, înconjurată de alte insule nelocuite, cea mai apropiată comunitate fiind la aproape 40 de kilometri distanță, pe insula Daishan. Yue Li trăiește și lucrează singură, verificând zilnic echipamentele de hrănire a peștilor, monitorizând temperatura apei și condițiile valurilor, și urmărind creșterea peștilor. În restul timpului, se dedică pescuitului, lecturii și contemplării mării. De exemplu, a postat recent imagini cu capturile ei, inclusiv o zi în care a prins zece crabi mari.

Libertatea are un preț

Condițiile de pe insulă sunt dificile: marea este adesea agitată, ploaia se strecoară prin acoperișul bucătăriei, iar vântul puternic împiedică aprinderea focului.

Proviziile sosesc rar cu barca, iar insula este populată de șobolani, care i-au ros, chiar în prima zi, tubul de pastă de dinți. Totuși, Yue Li spune că merită fiecare efort: „Această experiență va fi un punct important al vieții mele. Mi-am căutat libertatea și liniștea interioară într-un mediu simplu și dur”.

Decizia ei a atras atenția și aprecierea internauților.

„Este viața de vis a oricărui pasionat de pescuit”, a comentat un utilizator pe rețelele sociale, admirând curajul femeii de a renunța la viața urbană pentru singurătate și libertate.