Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Televiziunea de stat iraniană a cenzurat picioarele ministrelor de Externe ale Finlandei și Suediei, Elina Valtonen și Maria Malmer Stenergard, în timpul transmisiei unei întâlniri cu omologul iranian, Abbas Araghchi, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Radiodifuziunea Republicii Islamice Iran (IRIB), postul de televiziune iranian care a transmis evenimentul, a estompat picioarele oficialului, care purta fustă. Stenergard a fost cea care i-a trimis lui Valtonen videoclipul.

După ce a primit videoclipul, ministrul finlandez de Externe a catalogat incidentul ca fiind unul „trist”.

Colega mea suedeză mi-a trimis videoclipul vineri. Prima dată am spus că e amuzant. Dar imediat am adăugat: «Și este trist, de asemenea».

Nu-mi schimb hainele în funcție de persoana pe care o întâlnesc. Am o regulă: de exemplu, nu particip la evenimente care cer acoperirea feței sau a părului”, a declarat ministrul de Externe finlandez.

În luna mai, Consiliul de Securitate Naţională al Iranului a oprit punerea în aplicare a legii controversate privind purtarea obligatorie a hijabului (acoperământ de cap) de către femei.

Legea urma să intre iniţial în vigoare în decembrie 2024, dar aplicarea ei a fost amânată din cauza protestelor masive în ţară şi în străinătate. Guvernul a aplicat un veto la lege şi a anunţat modificări.

Printre criticii ei se află şi preşedintele Iranului, Massoud Peseshkian, un conservator moderat care se teme de reluarea protestelor în cazul aplicării legii.

În lume

