Cereri disperate pentru eliberarea studentei iraniene care s-a dezbrăcat în lenjerie intimă în semn de protest față de legile privind hijab-ul. Un activist avertizează că viața ei este în pericol după ce a fost arestată și dusă la un spital psihiatric.

Femeia fără nume a fost arestată și dusă la un spital psihiatric de către poliția pentru moralitate sâmbătă, după ce a fost văzută plimbându-se în lenjerie intimă prin Universitatea Islamic Azad din Teheran.

Imaginile cu momentul curajos o arată pe studentă stând și plimbându-se cu brațele încrucișate, în campusul de știință și cercetare al universității, înainte de a fi reținută de forțele de securitate și urcată cu forța într-o mașină.

În urma arestării sale, activiștii pentru drepturile omului au lansat numeroase apeluri pe rețelele de socializare pentru eliberarea sa imediată, după ce aceasta ar fi suferit răni grave în timpul arestării violente.

Masih Alinejad, jurnalist iranian, activist și fondator al World Liberty Congress-o organizație nonprofit care leagă luptătorii pentru libertate din întreaga lume - a declarat că fapta femeii a fost „o amintire puternică a luptei femeilor iraniene pentru libertate”.

Într-o actualizare pe care a postat-o luni pe X, Alinejad a declarat: „Autoritățile din Iran susțin acum că o tânără, care cu curaj și-a dat jos hainele în semn de protest împotriva hărțuirii de către poliția moralității de la universitatea sa, suferă de boli psihice și a fost internată într-un spital de boli mintale”.

Potrivit dailymail, ea afirmat că acuzația de instabilitate mentală este o „tactică familiară” folosită de Republica Islamică.

„În 2014, când am lansat campania My Stealthy Freedom împotriva obligativității hijabului, regimul a folosit minciuni similare împotriva mea, susținând că am avut o cădere psihică, că m-am dezbrăcat în metroul londonez și că am fost violată de trei bărbați. Acesta este modul în care încearcă să îi submineze pe cei care se împotrivesc opresiunii lor”, a mai spus Masih Alinejad.

Activistul a continuat să citeze un raport al unui martor ocular făcut de un student care se afla, de asemenea, în campus în ziua în care femeia neidentificată a fost arestată.

Martorul a povestit momentul în care a văzut forțele de securitate și de morală ale universității încercând să o „tragă” pe studentă într-o cameră de securitate „sub pretextul că nu purta un hijab adecvat”.

„Ea a opus rezistență și, în timpul luptei, hanoracul i-a fost smuls, lăsând-o doar cu lenjeria de corp dedesubt. Șocați, agenții de securitate i-au dat drumul, după care, într-un moment de furie, și-a scos pantalonii și i-a aruncat în ei”, a spus martorul.

Alinejad a susținut că relatarea martorului ocular contrazice direct versiunea regimului și arată amploarea brutalității cu care se confruntă femeile iraniene pentru „cele mai elementare acte de sfidare”.

Studenta anonimă este spitalizată forțat sub supraveghere psihiatrică. „Cred că viața ei este acum în mare pericol. Solicit presei internaționale, organizațiilor pentru drepturile omului și comunității internaționale să o sprijine înainte de a fi prea târziu. Haideți să fim vocea ei”, a conchis ea.

Un buletin informativ al grupului studențesc Amir Kabir a scris duminică, 3 noiemmbrie, că studenta a fost „dezbrăcată după ce a fost hărțuită pentru că nu purta un văl pe cap și a avut hainele rupte de forțele de securitate”.

„Petele de sânge ale studentei ar fi fost văzute pe anvelopele mașinii”, se arată în buletin.

Potrivit sursei citate, capul ei a fost lovit fie de portiera mașinii, fie de un stâlp, ceea ce a provocat o sângerare puternică.

Tot mai multe femei iraniene sfidează autoritățile

Filiala din Iran a Amnesty International a cerut autorităților iraniene să o elibereze „imediat și necondiționat” pe studenta care a fost reținută cu brutalitate.

„Până la eliberarea sa, autoritățile trebuie să o protejeze împotriva torturii și a altor rele tratamente și să îi asigure accesul la familie și la un avocat”, se arată într-o postare pe X.

Un număr tot mai mare de femei au sfidat autoritățile renunțând la văl după protestele naționale care au urmat morții, în septembrie 2022, a unei tinere kurde iraniene aflată în custodia poliției morale pentru că ar fi încălcat regulile hijabului.

Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, a murit după ce a fost arestată de poliția pentru moralitate pentru că nu își purta hijab-ul corect.

Moartea sa a fost vârful de lance al protestelor în masă „Femei, viață, libertate”, care au continuat luni întregi în țară.

Un an mai târziu, în octombrie 2023, o adolescentă iraniană pe nume Armita Geravand a fost rănită într-o presupusă confruntare cu poliția în metroul din Teheran, în timp ce nu purta un cap acoperit. Ea a murit ulterior la spital.