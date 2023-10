O mamă disperată își caută fiicele răpite de Hamas: „A fost foarte greu să le aduc pe lume, să fie puternice“

O mamă din Israel a făcut un apel disperat pentru a-și găsi cele două fiice. Femeia a povestit că fetele au fost răpite de Hamas, iar de 8 zile nu știe nimic despre ele.

Maayan Zin este o mamă disperată care încearcă să fie puternică știind că cele două fete ale ei, Ella de 8 ani, și Dafna de 15 ani, sunt ostatice în Gaza. Ca multe alte familii, ea le-a descoperit soarta dintr-un videoclip Hamas - un live de 30 de minute pe Facebook despre calvarul lor.

Femeia a transmis mesaje prin intermediul mai multor televiziuni, inclusiv la Antena 3, în speranța că acest lucru o va ajuta să-și aducă fetele vii acasă. Cele două copile au fost răpite din kibbutzul Nahal Oz şi, așa cum a relatat femeia, au fost folosite de teroriștii Hamas să convingă vecinii să iasă din case. Copilele au fost astfel martore la atrocitățile comise de Hamas, apoi duse în Fâşia Gaza.

Fetele au fost răpite dintr-un kibuttz, unde se aflau la tatăl lor, pe 7 octombrie. "Am aflat acest informaţii din exterior. Fetele au adormit împreună în casă şi dimineaţă s-au trezit într-un coșmar. În acest moment nu știu nimic, am doar doua două poze cu ele. Din câte am înţeles nu sunt împreună, dar se pare că sunt în Gaza", a povestit Maayan.

Distrusă de durere, ea a spus cât de mult a luptat că să poată avea copii și cum a trebuie să urmeze tratamente ani întregi pentru a le avea pe fete.

"A fost foarte greu să le aduc pe lume, am făcut multe tratamente pentru a reuşi asta. Vreau să le spun să fie puternice, sper că sunt împreună şi să aibă grijă una de alta. Acum port o rochie pe care una din fete mi-a dăruit-o, am lângă mine toate lucrurile lor", a spus femeia.

"S-au folosit de ea pentru a comite aceste atrocități!"

Ea a implorat ca fetele să îi fie aduse acasă, tefere, făcând apel la toată lumea pentru ca ostaticii Hams să fie eliberați.

"Au fost luate de o turmă de bestii şi nu au nici o vină. Nu fac parte din structurile statului din politică şi nu au nicio vină. S-au folosit de fetița de 15 ani ca să vorbească ebraică pentru a scoate oamenii din casă. Dacă va rămâne în viaţă va fi traumatizată pentru tot restul vieţii ei. S-au folosit de ea pentru a comite aceste atrocități! Imaginile sunt dincolo de orice logică umană.

Trebuie ca toată lumea să facă un efort comun să aducă toţi ostaticii luaţi de Hamas acasă. Fetițele mele trebuie să ajungă acasă! Este foarte greu, dar încerc să fiu puternică pentru ele, ca să vadă că au pe cine conta. Abia aștept să le țin în braţe! Iar ce au făcut acele bestii acolo este oribil. Toată lumea, tot globul suntem vinovați. Suntem în 2023, nu Evul Mediu. Toată lumea vede totul şi toată lumea a permis ca fetele mele să fie luate în Gaza", a transmis femeia.