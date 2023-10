LIVE TEXT | Stare de război în Israel. Invazia israeliană în Gaza a fost amânată cu câteva zile, din cauza... vremii

Statul evreu plănuiește să trimită zeci de mii de militari să captureze orașul Gaza și să răstoarne autoritățile actuale ale enclavei palestiniene. Ofensiva ar putea deveni cea mai mare operațiune terestră a Israelului de la conflictul israeliano-libanez din 2006.

UPDATE Raidurile Israelului au ucis peste 400 de palestinieni într-o singură zi: Raport

Agenția de presă palestiniană Wafa spune că bombardamentul israelian asupra Fâșiei Gaza a ucis peste 400 de palestinieni și a rănit alți 1.500 doar în ultimele 24 de ore. Cifra include 260 de morți în orașul Gaza, 80 în Deir al-Balah din centrul Fâșiei Gaza și 40 în tabăra de refugiați Jabalya din nordul teritoriului. Alți 10 palestinieni au fost uciși în orașul Beit Lahiya, în timp ce 20 au fost uciși în sudul Khan Younis.

UPDATE Rusia cere Consiliului de Securitate al ONU să voteze o rezoluție pentru Gaza

Rusia a cerut Consiliului de Securitate al ONU să voteze luni un proiect de rezoluție privind conflictul Israel-Hamas, care solicită o încetare a focului și care condamnă violența împotriva civililor și toate actele de terorism.

Ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Polianskiy, a declarat sâmbătă că nu au fost aduse modificări textului de când a fost transmis vineri organismului format din 15 membri și că se așteaptă ca votul să fie programat pentru ora locală 15:00 (19:00 GMT) pentru luni.

Proiectul de rezoluție de o pagină solicită, de asemenea, eliberarea ostaticilor, accesul la ajutorul umanitar și evacuarea în siguranță a civililor aflați în nevoie. Se referă la Israel și la palestinieni, dar nu numește direct Hamas.

O rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU necesită cel puțin nouă voturi pentru și niciun veto din partea SUA, Regatului Unit, Franței, Chinei sau Rusiei. În mod tradițional, SUA și-au protejat aliatul Israel de orice acțiune a Consiliului de Securitate.

UPDATE Reuters solicită o anchetă israeliană cu privire la uciderea unui jurnalist

Agenția de presă Reuters îndeamnă Israelul să efectueze o „investigație amănunțită, rapidă și transparentă” asupra morții jurnalistului său, Issam Abdallah, în sudul Libanului.

Declarația președintelui Reuters Paul Bascobert și a redactorului șef Alessandra Galloni a venit în timp ce armata libaneză a acuzat Israelul că a tras racheta care l-a ucis pe Abdallah și a rănit alți câțiva jurnaliști.

Armata israeliană a spus că analizează incidentul.

UPDATE Biden întrerupt de un protestatar pro-palestinian

Președintele SUA Biden, vorbind la o cină națională a campaniei pentru drepturile omului, la Washington, DC, a fost întreruptă foarte scurt de un protestatar sâmbătă seara.

Deși protestatarul a spus: „Lăsați Gaza să trăiască, încetarea focului acum”, președintele a continuat să vorbească, spunând că majoritatea oamenilor care trăiesc în Gaza sunt „familii palestiniene nevinovate care nu vor să aibă nimic de-a face cu Hamas”.

Democrații din SUA – în special alegătorii mai tineri de care Biden are nevoie pentru a câștiga realegerea – sunt foarte pro-palestinieni și nu sunt de acord cu tratamentul pe care îl primesc palestinienii în Gaza. De asemenea, susținerea necondiționată a Israelului devine o problemă în creștere pentru președinte în cadrul propriului său partid. De fapt, democrații din Camera Reprezentanților au trimis o scrisoare în ultimele 24 de ore președintelui și secretarului de stat american în care cer ca SUA să-și folosească influența asupra Israelului pentru a restabili imediat furnizarea de alimente, apă și electricitate și pentru a pune capăt crizei umanitare.

UPDATE Ministerul apărării din Siria a declarat că aeroportul din Alep este ieșit din serviciu după atacul israelian

Au venit mai multe informații despre un atac israelian raportat asupra aeroportului din Alep din Siria. Ministerul apărării din Siria a declarat că atacul a scos aeroportul din funcțiune.

„Inamicul israelian a efectuat un atac aerian din direcția Mării Mediterane, la vest de Latakia, vizând Aeroportul Internațional Alep. Atacul s-a soldat cu pagube materiale și cu scoaterea din funcțiune a aeroportului”, a spus ministerul. Surse au declarat agenției de presă Reuters că atacurile asupra aeroporturilor au scopul de a perturba liniile de aprovizionare iraniene către Siria.

Atacul aerian – al doilea pe un aeroport sirian în două zile – a rănit cinci persoane și a avut loc la doar câteva ore după reluarea zborurilor după un atac anterior, a declarat pentru agenția de presă AFP, citându-l pe Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului din Marea Britanie.

UPDATE NYT: Operațiunea la sol israeliană a fost amânată din cauza condițiilor meteorologice

Statul evreu intenționează să trimită zeci de mii de militari să pună mâna pe Gaza și să răstoarne actualul guvern al enclavei palestiniene, scrie ziarul The New York Times. Operațiunea la sol a Israelului în Fâșia Gaza trebuia să înceapă în acest weekend, dar a fost amânată „cu câteva zile” din cauza vremii noroase care ar împiedica piloții israelieni și operatorii de drone de a sprijini forțele terestre din aer, a relatat The New York Times , citând surse din forțele armate israeliene. Acestea au împărtășit publicației detalii neclasificate ale planului de acțiune. Rezultă că operațiunea la sol ar trebui să înceapă în zilele următoare. Statul evreu plănuiește să trimită zeci de mii de militari să captureze orașul Gaza și să răstoarne autoritățile actuale ale enclavei palestiniene. Se observă că aceasta ar putea deveni cea mai mare operațiune terestră a Israelului de la conflictul israeliano-libanez din 2006. Ofensiva ar putea arunca Israelul în „abisul luptei urbane sângeroase” luni de zile pe un mic „petic de pământ cu o populație de peste 2 milioane de oameni”, scrie ziarul. Ziarul notează că soarta viitoare a orașului Gaza, dacă Israelul reușește să-l cucerească, este necunoscută. După cum a declarat pentru New York Times un membru nenumit al mișcării radicale Hamas, militanții intenționează să organizeze ambuscade împotriva armatei israeliene în tunelurile din partea de nord a sectorului. Oficialii israelieni, la rândul lor, au declarat ziarului că, pe lângă infanterie, la ofensivă vor participa tancuri, geniști și forțe speciale. Acoperirea va fi asigurată de avioane, elicoptere de luptă, drone și artilerie care trag de pe uscat și de pe mare.

UPDATE Al doilea portavion american care se mută în estul Mediteranei

USS Eisenhower se va muta în estul Mediteranei pentru a se alătura grupului de atac al portavionului USS Gerald R Ford care a sosit acolo la începutul acestei săptămâni, au declarat oficiali americani pentru ABC News. Prezența grupului de atac USS Ford în estul Mediteranei este menită să descurajeze Iranul și Hezbollah să se implice în războiul Israelului din Gaza, au declarat oficialii americani în această săptămână.

„Aceste creșteri ale prezenței militare au fost menite să servească drept o demonstrație fără echivoc în fapte și nu numai în cuvinte cu privire la sprijinul SUA pentru apărarea Israelului și să servească drept un semnal de descurajare pentru Iran, Hezbollahul libanez și orice alt mandatar din regiune care ar putea lua în considerare exploatarea situația actuală pentru a escalada conflictul”, a spus un înalt oficial american al apărării. „Acei adversari ar trebui să se gândească de două ori.”