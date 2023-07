O femeie declarată moartă a „înviat” în drum spre propria înmormântare

O femeie, în vârstă de 49 de ani, a „înviat” în drum spre propria înmormântare. Momentul șocant a avut loc în Thailanda, relatează Daily Mail.

Chataporn Sriphonla ar fi murit în timp ce era transportată de la un spital la casa ei din provincia Udon Thani, pe 29 iunie. În timp ce se aflau în drum spre districtul Ban Dung, paramedicii au crezut că Chataporn a încetat să mai respire și părea să fi murit.

Mama ei, Mali, și-a sunat rudele pentru a anunța decesul. Mai mult decât atât, familia îndurerată a urmat tradiția budistă pentru o incinerare rapidă. Duba care transporta trupul femeii și-a schimbat destinația, iar „cadavrul” urma să fie ținut peste noapte la templul Wat Sri Phadung Pattana.

Spre surprinderea oamenilor care se aflau în dubă, femeia „moartă” a deschis ochii.

Deși nedumerită de „învierea” miraculoasă a fiicei sale, Mali și-a sunat din nou familia pentru a anunța vestea cea bună.

Ulterior, Chataporn Sriphonla a fost transportată de urgență la Spitalul Ban Dung Crown Prince, unde se află în prezent sub supraveghere medicală, însoțită de fiica sa.

„Fiica mea a fost tratată de cancer la spital, dar medicii ne-au spus că are doar o șansă mică de supraviețuire”, a mărturisit Mali. „Am vrut ca ea să-și petreacă ultimele clipe alături de familie, așa că am rezolvat ca ea să fie dusă înapoi acasă”, a mai adăugat ea.

Un alt incident asemănător a avut loc în luna iunie. O femeie, în vârstă de 76 de ani, din Ecuador, a „înviat” sub privirile rudelor. Bella Montoya a început să respire în timpul priveghiului.