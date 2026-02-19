O delegație militară a SUA a efectuat o vizită neașteptată în Venezuela. Ce misiune are?

O delegație militară a Statelor Unite a efectuat o vizită neașteptată la Caracas, într-un moment extrem de sensibil pentru relațiile bilaterale, marcate de arestarea recentă a fostului președinte venezuelean, Nicolas Maduro, și de schimbări majore în arhitectura de putere din această țară.

Potrivit Reuters, șeful Comandamentului Sud al Forțelor Armate ale SUA, generalul Francis Donovan, și oficialul Pentagonului Joseph Humire au ajuns miercuri, 18 februarie, în Venezuela pentru discuții privind securitatea. Este prima deplasare a unei delegații militare americane după operațiunea de luna trecută în urma căreia Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane și transferat la New York, unde se confruntă cu acuzații legate de trafic de droguri.

Întâlnire la cel mai înalt nivel

Guvernul venezuelean a transmis că delegația americană s-a întâlnit cu liderul interimar al țării, Delcy Rodríguez, dar și cu ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, și ministrul de Interne, Diosdado Cabello.

Potrivit autorităților de la Caracas, discuțiile au vizat cooperarea în combaterea traficului de droguri, a terorismului și gestionarea migrației. De menționat că atât Padrino, cât și Cabello au fost anterior acuzați în SUA de implicare în rețele de narcotrafic.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ministrul comunicațiilor din Venezuela a susținut că întâlnirea confirmă faptul că diplomația trebuie să rămână principalul instrument de soluționare a divergențelor și a intereselor bilaterale și regionale.

Mesajul Washingtonului

La rândul său, Comandamentul Sud al SUA a precizat că la discuții a participat și noul ambasador american la Caracas, Laura Dogu.

Într-un comunicat oficial, partea americană a arătat că dialogul s-a concentrat pe situația de securitate, pe implementarea planului în trei etape al președintelui Donald Trump — care include stabilizarea Venezuelei — și pe consolidarea securității în emisfera vestică.

Anterior, Washingtonul a anunțat că va administra pe termen nelimitat sectorul petrolier venezuelean și că va menține o prezență militară extinsă în Caraibe, unde forțele americane interceptează nave suspectate de trafic de droguri și colaborează cu gărzi de coastă din regiune.

O relație marcată de tensiuni

Vizitele oficialilor americani la Caracas au fost, în ultimii ani, aproape inexistente, pe fondul relațiilor extrem de tensionate dintre cele două țări în perioada conducerii lui Hugo Chávez, iar ulterior sub regimul Maduro.

Pentru generalul Donovan, aceasta a fost prima deplasare în America Latină de la preluarea conducerii Comandamentului Sud, la 5 februarie. Anterior, el a ocupat funcția de adjunct al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al SUA, coordonând misiuni militare la nivel global.

Vizita militară vine la scurt timp după cea a ministrului american al energiei, Chris Wright, la Caracas, și pare să confirme o strategie mai amplă a administrației Trump: combinarea presiunii militare cu pârghii energetice pentru a determina autoritățile venezuelene să adopte reforme profunde și să își recalibreze alianțele externe.