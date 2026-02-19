search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O delegație militară a SUA a efectuat o vizită neașteptată în Venezuela. Ce misiune are?

0
0
Publicat:

O delegație militară a Statelor Unite a efectuat o vizită neașteptată la Caracas, într-un moment extrem de sensibil pentru relațiile bilaterale, marcate de arestarea recentă a fostului președinte venezuelean, Nicolas Maduro, și de schimbări majore în arhitectura de putere din această țară.

Delegația americană la sosirea la Caracas/FOTO:X
Delegația americană la sosirea la Caracas/FOTO:X

Potrivit Reuters, șeful Comandamentului Sud al Forțelor Armate ale SUA, generalul Francis Donovan, și oficialul Pentagonului Joseph Humire au ajuns miercuri, 18 februarie, în Venezuela pentru discuții privind securitatea. Este prima deplasare a unei delegații militare americane după operațiunea de luna trecută în urma căreia Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane și transferat la New York, unde se confruntă cu acuzații legate de trafic de droguri.

Întâlnire la cel mai înalt nivel

Guvernul venezuelean a transmis că delegația americană s-a întâlnit cu liderul interimar al țării, Delcy Rodríguez, dar și cu ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, și ministrul de Interne, Diosdado Cabello.

Potrivit autorităților de la Caracas, discuțiile au vizat cooperarea în combaterea traficului de droguri, a terorismului și gestionarea migrației. De menționat că atât Padrino, cât și Cabello au fost anterior acuzați în SUA de implicare în rețele de narcotrafic.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ministrul comunicațiilor din Venezuela a susținut că întâlnirea confirmă faptul că diplomația trebuie să rămână principalul instrument de soluționare a divergențelor și a intereselor bilaterale și regionale.

Mesajul Washingtonului

La rândul său, Comandamentul Sud al SUA a precizat că la discuții a participat și noul ambasador american la Caracas, Laura Dogu.

Într-un comunicat oficial, partea americană a arătat că dialogul s-a concentrat pe situația de securitate, pe implementarea planului în trei etape al președintelui Donald Trump — care include stabilizarea Venezuelei — și pe consolidarea securității în emisfera vestică.

Anterior, Washingtonul a anunțat că va administra pe termen nelimitat sectorul petrolier venezuelean și că va menține o prezență militară extinsă în Caraibe, unde forțele americane interceptează nave suspectate de trafic de droguri și colaborează cu gărzi de coastă din regiune.

O relație marcată de tensiuni

Vizitele oficialilor americani la Caracas au fost, în ultimii ani, aproape inexistente, pe fondul relațiilor extrem de tensionate dintre cele două țări în perioada conducerii lui Hugo Chávez, iar ulterior sub regimul Maduro.

Pentru generalul Donovan, aceasta a fost prima deplasare în America Latină de la preluarea conducerii Comandamentului Sud, la 5 februarie. Anterior, el a ocupat funcția de adjunct al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al SUA, coordonând misiuni militare la nivel global.

Vizita militară vine la scurt timp după cea a ministrului american al energiei, Chris Wright, la Caracas, și pare să confirme o strategie mai amplă a administrației Trump: combinarea presiunii militare cu pârghii energetice pentru a determina autoritățile venezuelene să adopte reforme profunde și să își recalibreze alianțele externe.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. Ce era, de fapt, în depozi
digi24.ro
image
Ședință de Guvern. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pe ordinea de zi
stirileprotv.ro
image
Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026
gandul.ro
image
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
mediafax.ro
image
Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
digi24.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Nepurtatul centurii în 2026 – când se sancționează și de ce îți complică RCA-ul după accident
playtech.ro
image
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala secolului 21
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
O adolescentă de 16 ani a fost găsită în stare de inconștiență lângă fire de înaltă tensiune căzute pe o stradă din București
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Un nou ciclon lovește România. ANM: „Ninge în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar în weekend va fi ger”
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
ed3f2926b202b1bf0393b95ce948f491 jpg
Povestea incredibilă a unei corăbii romane plină cu bani din taxe, rătăcită de munson în Sri Lanka
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie