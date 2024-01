Noul președinte al Argentinei, sărut pasional cu iubita sa pe scena unui teatru din Mar del Plata VIDEO

Președintele Argentinei, Javier Milei, si-a surprins iubita pe scena unui teatru și a sărutat-o cu foc. Fatima Florez este vedeta unui nou spectacol de tip musical, relatează Daily Mail. Evenimentul a avut loc pe 29 decembrie anul trecut.

Liderul argentinian, în vârstă de 53 de ani, i s-a alăturat lui Florez, care purta un body auriu strălucitor cu mănuși de aceeași culoare, pe scenă, după spectacolul „Fatima 100%".

Conform postului local de știri Clarin, președintele a ajuns la Teatrul Roxy din Mar del Plata în jurul orei locale 21.40, după ce a luat un zbor de linie al companiei Aerolineas Argentinas.

Milei, care ar fi plătit biletul la eveniment din propriul buzunar, a ținut un discurs improvizat înainte de a o săruta pe Florez.

Președintele a transmis publicului că vor urma vremuri dificile pentru Argentina, dar că țara trebuie să meargă înainte.

Nu este pentru prima dată când cei doi au fost surprinși sărutându-se în public. Cei doi și-au arătat sentimentele și după închiderea urnelor de vot din turul doi al alegerilor prezidențiale din luna noiembrie.

Președintele argentinian nu a venit singur la eveniment, ci a fost însoțit de sora sa, Karina, și de responsabilul cu securitatea, conform presei locale.

După spectacol, Florez, actriță și comediantă, i-a mulțumit public președintelui pentru prezență și a plecat cu acesta la scurt timp după aceea.

Javier Milei și Fatima Florez formează un cuplu din anul 2022. Ei s-au cunoscut în cadrul unui talk-show foarte popular, cu două luni înainte ca ea să se despartă de soțul ei de la acea vreme.

În timpul întrevederii, actrița i-a spus jucăuș politicianului: „Ești prea singur pentru funcția ta importantă".

Ulterior, în luna octombrie, cei doi au anunțat în cadrul aceluiași talk-show că se întâlnesc.

„Am început să vorbim pe Instagram și ne-am întâlnit mult mai târziu. A venit foarte natural. Am luat-o încetul cu încetul. Eram în Uruguay, lucram, și am început să ne scriem unul altuia”, a mărturisit Florez.

În altă parte a interviului, noul președinte al Argentinei a mărturisit că este „foarte îndrăgostit”. Ei au spus că iubirea lor este „exotică”.

În continuare, actrița și comediantă a explicat cum s-a despărțit în mod oficial de soțul ei chiar de ziua ei de naștere, în februarie.

O „terapie de șoc"

Milei a anunțat recent că țara are nevoie de o „terapie de șoc" economică și s-a angajat să adopte o serie de măsuri dure în încercarea de a reduce inflația, care a atins 143% în luna octombrie.

În plus, moneda argentiniană, peso-ul, se află într-o cădere liberă de lungă durată, nivelul de sărăcie a ajuns la 40%, iar economia se află într-o recesiune profundă, potrivit datelor FMI.

„Concluzia este că nu există alternativă la austeritate și nu există alternativă la terapia de șoc”, a spus Milei în timpul primului său discurs în calitate de președinte.

„Știm că, pe termen scurt, situația se va înrăutăți. Dar apoi vom vedea roadele eforturilor noastre”, a spus el.

„Nu există bani”, a mai susținut Milei în cadrul unor interviuri anterioare. „Echilibrul fiscal nu este în discuție. Orice ministru care va cheltui mai mult, va fi concediat”, a declarat el.

Totodată, el intenționează să reducă numărul de Ministere de la 24 la opt și a cerut desființarea sau comasarea Ministerelor Educației, Dezvoltării Sociale, Femeilor, Genurilor și Diversității și Sănătății.

El a adoptat poziții bizare în legătură cu o serie de probleme, inclusiv cu traficul de organe. Președintele a declarat că este în favoarea autorizării vânzărilor de organe între entități private, precizând: „este doar o altă piață".

În plus, el spune că nu are nicio problemă cu legalizarea prostituției, afirmând anterior: „Nu văd nimic rău în a plăti pentru sex. Este o tranzacție liberă”.