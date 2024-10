Căutătorii au localizat epava singurei nave de război care a luptat atât pentru Statele Unite, cât și pentru inamicul său Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Rămășițele distrugătorului USS Stewart au fost găsite la începutul lunii august la o adâncime de aproximativ 1.065 de metri (3.500 de picioare) în Sanctuarul marin național Cordell Bank, la aproximativ 80 de kilometri (50 de mile) nord-vest de San Francisco, potrivit Live Science.

Acesta a fost scufundat acolo în timpul unor exerciții de tragere la țintă, în 1946, de rachete de la avioane de război americane și de obuze de la o navă de război americană.

Dar locația sa exactă a fost necunoscută, până când epava a fost redescoperită de trei vehicule subacvatice autonome (AUV) desfășurate de compania de robotică marină Ocean Infinity.

„Scanările sonare preliminare au arătat că Stewart este în mare parte intact”, se arată în declarație.

„Acest nivel de conservare este excepțional pentru o navă de vârsta sa și o transformă într-unul dintre cele mai bine conservate exemplare cunoscute ale unui distrugător <fourstacker> al Marinei SUA.”

Echipa a efectuat, de asemenea, un alt studiu sonar și a trimis un vehicul telecomandat echipat cu o cameră pentru a efectua o inspecție vizuală.

„Am acoperit-o foarte rapid și la rezoluție înaltă”, a declarat pentru ziar Andy Sherrell, directorul operațiunilor maritime ale Ocean Infinity.

USS Stewart a avut o viață tumultoasă

Stewart a început războiul ca distrugător american desemnat DD-224 și a fost trimis în Borneo în noiembrie 1941, cu puțin timp înainte ca SUA să intre în Al Doilea Război Mondial.

A servit ca navă de escortă împreună cu alte nave de război americane în primele luni ale Războiului din Pacific, dar a fost grav avariat de focurile de armă ale navelor de război japoneze lângă Bali în februarie 1942, în timpul bătăliei din strâmtoarea Badung.

Stewart a reușit să se întoarcă la Surabaya, pe insula Java. Dar portul a fost atacat de japonezi, astfel că nava a fost scufundată - scufundată în mod deliberat - de către propriul echipaj, care a detonat explozibili în corpul său.

Cu toate acestea, un an mai târziu, japonezii au ridicat nava de război scufundată, care a servit ca navă de patrulare pentru Marina Imperială Japoneză până la sfârșitul războiului în 1945.

Nava a intrat din nou sub controlul SUA când Japonia a capitulat pe 2 septembrie 1945. Nava a fost repusă în funcțiune pentru scurt timp ca DD-224 de către marina americană, dar până atunci era în stare proastă. În cele din urmă, a fost dezafectată în mai 1946 și apoi folosită pentru tragere la țintă.

S.U.A. a recucerit Stewart la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Deși a fost inițial scufundată în 1942, a fost ulterior ridicată de japonezi și pusă în funcțiune ca navă de patrulare (credit imagine: Courtesy of Donald M. McPherson, U.S. Naval History and Heritage Command )

În 1946, nava uzată a fost folosită pentru tragere la țintă în largul coastei Californiei. În cele din urmă a fost scufundată de obuzele unei nave de război americane