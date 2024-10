Liderul suprem al Iranului va ține prima predică publică, care ar putea face lumină asupra planurilor republicii islamice

Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, urmează să conducă rugăciunile de vineri și să țină o predică publică care ar putea face lumină asupra planurilor republicii islamice.

Predica de vineri a lui Khamenei, prima în aproape cinci ani, are loc cu trei zile înainte de aniversarea unui an de la războiul Israel-Hamas din Gaza, declanșat de atacul din 7 octombrie al grupării palestiniene susținute de Iran, potrivit The Guardian.

Liderul suprem, care exercită cea mai înaltă autoritate în Iran, îi va conduce pe musulmani la rugăciune la moscheea Imam Khomeini Grand Mosalla din centrul Teheranului, potrivit site-ului său oficial.

Rugăciunea va urma „unei ceremonii de comemorare” pentru Hassan Nasrallah, liderul ucis al mișcării armate libaneze Hezbollah, susținută de Teheran.

Khamenei a condus ultima dată rugăciunile de vineri în ianuarie 2020, după ce Iranul a lansat rachete asupra unei baze militare americane din Irak, ca răspuns la o lovitură care l-a ucis pe venerabilul comandant al Gardienilor Revoluției Qasem Soleimani.

Joi, la Teheran, mulțimi care fluturau steaguri ale Hezbollah și Iranului s-au adunat în fața fostei clădiri a ambasadei SUA din Teheran pentru a denunța „crimele” israeliene din Fâșia Gaza și din Liban, a raportat presa iraniană.

Khamenei a declarat doliu public în Iran pentru Nasrallah, subliniind că moartea șefului Hezbollah nu este „o chestiune minoră”.