„Mi s-au încrucișat ochii“: un fost vicepremier australian a ajuns la spital după ce a băut o băutură tradițională

Fostul viceprim-ministru australian Michael McCormack a învățat pe pielea lui că a fi politicos poate fi periculos pentru sănătate. Deputatul Nationals a suferit consecințele faptului că a băut dintr-o singură înghițitură o coajă întreagă de sakau - o băutură tradițională din Micronezia cu calități sedative, obținută din rădăcina plantei de piper - crezând că este similară cu kava din Pacificul de Sud.

În Fiji, de exemplu, oaspeții la o ceremonie de kava sunt invitați să bea întreaga cantitate de kava care le este oferită, dacă este posibil, dintr-o singură înghițitură.

Dar, după cum a descoperit McCormack - printr-o călătorie la un spital local pentru tratament pentru deshidratare - sakau este mult mai puternic și se recomandă să fie sorbit, coaja fiind de obicei pasată în ordinea importanței participanților.

Vorbind cu The Guardian vineri, McCormack a fost bine dispus, spunând că a băut cinci coji de kava în Vanuatu cu o zi înainte de experiența sakau și nu se aștepta ca aceasta să-l afecteze atât de tare.

„Am încercat să fiu respectuos - chiar am luat una pentru echipa Australiei”, a spus McCormack.

„Au făcut-o în fața noastră, storcând sucul din aceste rădăcini masive de copac, pur și simplu storcându-l absolut. Avea o esență piperată și m-am simțit bine timp de 10-15 minute și apoi m-am gândit: „ooooh, OK”.

„M-am uitat la [ministrul de externe] Penny Wong și am spus cu glas tare: Nu sunt OK. Mi s-au încrucișat ochii. Apoi cineva mi-a adus o găleată și, ei bine, da”.

McCormack a făcut parte dintr-o delegație parlamentară australiană bipartizană care a efectuat un turneu în regiunea Pacificului. Participanții au făcut o vizită de șase ore în Pohnpei, în Statele Federate ale Microneziei, pentru a comemora cea de-a 35-a aniversare a relațiilor bilaterale. Ocazia a fost marcată cu băutura tradițională, sakau și dansuri ceremoniale.

Deși nu este alcoolic, sakau - ca și alte băuturi tradiționale servite în întreaga regiune a Pacificului - este cunoscut pentru efectul său narcotic sedativ. Atunci când este folosit în mod corespunzător, poate scădea anxietatea, ajutând în același timp la diminuarea durerii.

Cu toate acestea, McCormack simțea toată durerea, când i s-a făcut rău, în timp ce membrii delegației australiene îi frecau spatele și îi țineau un coș de gunoi să verse. În cele din urmă, a fost ajutat să urce într-o mașină și dus la spitalul local, unde a primit tratament pentru deshidratare și s-a odihnit în timp ce efectele au dispărut. Ulterior, a fost externat cu un certificat de sănătate curat.

„Am dormit timp de 14 ore", a spus McCormack. „Am mers de la spital la casa ambasadorului australian și am dormit vreo șapte ore și m-am trezit cu niște SMS-uri de la [soția sa] Catherine care mă întreba dacă sunt bine. Ne-am mai trimis niște mesaje și apoi am mai dormit încă șase sau șapte ore.

Nu am mai dormit așa în toată viața mea. Nu cred că am mai dormit așa de când eram adolescentă”.

McCormack a ratat ultima etapă a călătoriei bipartizane în Pacific și a rămas în Palikir, capitala Statelor Federate ale Microneziei, recuperându-se, în timp ce delegația a continuat în Palau.