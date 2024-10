La un an de la atacul din Israel, Hamas salută actul „glorios”, iar Netanyahu promite distrugerea „inamicilor”

În timp ce Hamas a transmis un mesaj prin care a a salutat atacul „glorios” lansat în Israel în urmă cu un an, soldat cu 1.205 morţi, premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis distrugerea tuturor inamicilor.

Într-un mesaj video difuzat în ajunul marcării unui an de la acest atac care a declanşat războiul în Fâşia Gaza, mişcarea Hamas a salutat, duminică seară, atacul „glorios” pe care l-a întreprins pe 7 octombrie 2023 împotriva Israelului, Agerpres.

Atacul „glorios din 7 octombrie a distrus iluziile pe care şi le crease inamicul, convingând lumea şi regiunea de superioritatea şi de presupusele sale capacităţi”, a declarat în acest mesaj un membru al mişcării islamiste palestiniene, Khalil al-Hayya, aflat în Qatar.

Vă reamintim că, pe 7 octombrie 2023, mişcarea islamistă palestiniană Hamas a desfăşurat un atac fără precedent în Israel, cel mai amplu de la crearea acestei ţări, în 1948. Atacul s-a soldat cu 1205 morţi, în mare parte civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe cifrele israeliene, inclusiv ostatici care au murit sau au fost ucişi în captivitate în Fâşia Gaza.

Acest război, aflat încă în desfăşurare, a provocat peste 41.000 de morţi, în mare parte civili, potrivit guvernului Hamas, şi a creat o criză umanitară majoră pe teritoriul palestinian.

La rândul său, cu o zi înainte de comemorarea atacului Hamas, care a declanşat războiul în Fâşia Gaza, premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis că „inamicii” Israelului vor fi învinşi, în timp ce armata israeliană continuă să bombardează ţinte ale Hezbollah lângă Beirut.

„Vom lupta împreună şi împreună vom învinge”, a afirmat Netanyahu în timpul vizitei sale la trupele israeliene desfăşurate în nord, de-a lungul frontierei libaneze.

„În urmă cu un an am suferit o lovitură teribilă. (...) În timpul celor 12 luni care au urmat, noi am transformat realitatea de la o extremă la alta. Lumea întreagă se minunează de loviturile pe care le daţi inamicilor noştri”, a adăugat premierul israelian, ce urmează să susţină luni un discurs în faţa naţiunii.

Conflictul israeliano-palestinian a fost generat dintotdeauna de spirite încinse, dar amploarea pe care a luat-o din 7 octombrie alimentează divizările şi ura în întreaga lume: manifestaţii virulente, polarizare extremă şi o explozie a actelor antisemite, până în punctul în care oficiali europeni şi americani au evocat recent la ONU „un tsunami de antisemitism” în ultimul an.