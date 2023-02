Joe Biden, către liderii B9: Sunteți prima linie a apărării noastre colective

Președintele american Joe Biden le-a transmis liderilor de pe flancul estic al NATO, în deschiderea Summitului B9 de la Varșovia, că este onorat să fie prezent la această reuniune cu cei care sunt „prima linie” a apărării colective în Europa.

„Sunt onorat să fiu alături de voi, aliați puternici ai NATO și cred că secretarul general a făcut o treabă extraordinară pentru o perioadă lungă de timp. B9 a fost fondat în 2015 după anexarea Crimeei și astăzi, aproape de împlinirea unui an de la invazia Rusiei, este important să fim uniți. De asta am vrut să mă întâlnesc cu aliații de pe flancul estic. Sunteți prima linie a apărării noastre colective și înțelegeți cel mai bine care este miza acestui conflict, nu doar pentru Ucraina, ci pentru libertatea democrației în Europa și în întreaga lume. Despre asta am vorbit cu Zelenski când am fost zilele trecute la Kiev. Și liderii de la această masă au reafirmat angajamentul nostru pentru aceste valori. Vom continua să sprijinim Ucraina. (...) Lucrurile s-au schimbat radical când Putin a invadat Ucraina și trebuie să le schimbăm înapoi”, le-a transmis Joe Biden liderilor de pe flancul estic al NATO.

„Rusia este cea mai importantă si directă amenințare pentru securitatea Aliată”

Liderii formatului București 9 au adoptat, la Varșovia, în prezența președintelui SUA Joe Biden și a secretarului general al NATO Jens Stoltenberg o declarație comună la un an de la invadarea Ucrainei.

Declarația Comună a Liderilor Formatului București 9

1. Noi, Șefii de Stat și de Guvern ai Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, României, Republicii Slovace și Ungariei, ne-am întâlnit astăzi, la un an de la declanșarea războiului de agresiune neprovocat și brutal al Rusiei împotriva Ucrainei. Salutăm participarea Președintelui Statelor Unite ale Americii și a Secretarului General al NATO la întâlnirea noastră, care servește ca mărturie a puternicei legături transatlantice și reconfirmă angajamentul de neclintit al NATO pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat.

2. Acum un an, Rusia a devastat pacea și securitatea în Europa prin încercarea de a subjuga Ucraina prin forță. Acțiunile Kremlinului au dus la o degradare drastică a mediului de securitate în zona euroatlantică, subminând grav securitatea partenerilor noștri.

3. Rusia este cea mai importantă si directă amenințare pentru securitatea Aliată. Ca răspuns la războiul sângeros de agresiune al Rusiei, Aliații NATO au reacționat decisiv într-o manieră unitară si responsabilă. Pentru a-și proteja cetățenii și teritoriul, Aliații sunt angajați să implementeze noul punct de referință pentru postura de descurajare și apărare a NATO și să crească nivelul prezenței militare în țările noastre.

4. NATO este o alianță defensivă. La Madrid, am agreat să avem o apărare înaintată cu forțe robuste aflate pe poziții, multi-domeniu și gata de luptăpentru a rămâne credibili și capabili să respingem orice oportunitate de agresiune din partea oricărui posibil adversar. În pregătirea Summitului de la Vilnius, vom continua să întărim postura noastră de descurajare și apărare pe întregul Flanc Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră. NATO și angajamentul articolului V de a ne apăra unul pe celălalt reprezintă baza securității euroatlantice.

5. Reafirmând angajamentul nostru pentru politica Ușilor Deschise, la Madrid am invitat Finlanda și Suedia să se alăture Alianței. Așteptăm cu nerăbdare să le urăm curând bun venit ca aliați NATO.

6. Condamnăm, în termenii cei mai puternici, războiul de agresiune al Rusiei. Bilanțul morților civili ucraineni este în creștere din cauza loviturilor fără discriminare ale rachetelor ruse și a atacurilor deliberate asupra infrastructurii critice, inclusiv prin folosirea Mării Negre ca platformă de lansare. Cei responsabili pentru atrocități și crime de război vor fi trași la răspundere. Suntem hotărâți să menținem presiunea internațională asupra Rusiei. De asemenea, îi condamnăm pe toți cei care facilitează activ agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv Belarus.

7. Conform Cartei ONU și dreptului internațional, Ucraina își exercită dreptul legitim de a se apăra împotriva agresiunii Rusiei pentru a recâștiga controlul deplin asupra teritoriului propriu și are dreptul de a elibera teritoriile ocupate în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Vom continua să sprijinim eforturile Ucrainei în acest scop, atât timp cât va fi necesar. Salutăm eroismul poporului ucrainean și curajul armatei sale. Aducem un omagiu bărbaților și femeilor din armata ucraineană care luptă pentru apărarea libertății lor și pentru valorile noastre comune.

8. Viitorul Ucrainei se află în Europa. Sprijinim ferm aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei.

9. Suntem gata să cooperăm strâns și să îi sprijinim pe partenerii noștri -Republica Moldova, Georgia, Bosnia și Herțegovina, care sunt cei mai expuși riscului de destabilizare și a influenței maligne a Kremlinului, în estul și sudul Alianței.

10. Rusia a calculat extrem de greșit invadarea Ucrainei și subminarea ordinii internaționale bazate pe reguli. Suntem mai puternici și mai uniți ca niciodată, reafirmând legătura transatlantică durabilă dintre națiunile noastre. Vom continua să luptăm pentru pace, securitate și stabilitate în întregul spațiu euroatlantic. Așteptăm cu nerăbdare următoarea noastră reuniune la Bratislava, în luna iunie, în pregătirea Summitului NATO de la Vilnius.