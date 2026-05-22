Cele mai vândute cărți în România din 2011 încoace. Cum s-au schimbat preferințele de lectură ale românilor

De la romane de dragoste și volume despre succes la cărți despre traumă, anxietate și sensul vieții, topurile de vânzări arată transformările prin care a trecut societatea românească în ultimii 15 ani. O analiză realizată de Libris, pe baza vânzărilor de carte din perioada 2011–2025, face radiografia literară a României și felul în care gusturile s-au schimbat pe parcursul anilor. 

2011-2015: anii dominați de titluri comerciale

Potrivit analizei Libris, cele mai vândute cărți între 2011 și 2015 au fost volumele "Fluturi", ale Irinei Binder. Autoarea și-a construit popularitatea online, pe un blog, iar ulterior a publicat primele romane.  Deși calitatea lor a fost de multe ori însă pusă la îndoială atât de critici, cât și de cititorii cu experiență, s-au bucurat de un mare succes comercial. 

În aceeași perioadă, cititorii români cumpărau masiv și bestselleruri internaționale precum romanul erotic „Cincizeci de umbre ale lui Grey”, de E.L. James, thrillerul „Inferno”, de Dan Brown, sau „Adulter”, de Paulo Coelho.

Topurile de vânzări arătau însă și interesul pentru volume motivaționale și cărți despre reușită personală,  precum "Viața ca o țeapă"

Iar cartea președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, a fost și ea un succes. Cititorii români au vrut să afle ce își propune, pas cu pas, fostul primar al Sibiului. 

În aceeași perioadă, un roman cu acțiunea în Germania celui de-Al Doilea Război Mondial a intrat și el în top. Spre deosebire de multe dintre celelalte titluri, interesul pentru ,,Hoțul de cărți", de Markus Zusak, continuă și astăzi, semn că a trecut testul timpului. 

Topul complet arată astfel: 

1. Fluturi vol. 1+2 - Irina Binder

2. Cincizeci de umbre ale lui Grey - E.L. James

3. Hotul de carti - Markus Zusak

4. Viata ca o teapa. Mic tratat antiratare - Alan H. Cohen 

5. Pas cu pas - Klaus Iohannis

6. Iubirea ca o teapa. Mic tratat de reușita in amor - Alan H. Cohen

7. Cincizeci de umbre intunecate Vol. II Din trilogia Fifty Shades - E.L. James

8. Adulter - Paulo Coelho

9. Inferno - Dan Brown

10. Ce ne spunem când nu ne vorbim - Chris Simion

2016 - 2020: începe interesul pentru dezvoltare personală și spiritualitate

După 2015, preferințele de lectură s-au schimbat vizibil. Tot mai mulți cititori au început să caute cărți despre sens, spiritualitate și echilibru interior. Chiar dacă unele titluri nu sunt validate științific, succesul comercial a fost mare. La fel ca și pentru volumul 3 din "Fluturi", care a dominat în vânzări în acea perioadă.

Patru ani de război, patru cărți...

În top a intrat și un thriller psihologic, extrem de popular și astăzi printre iubitorii genului și o adevărată revelație atunci când a fost publicat: „Pacienta tăcută”, de Alex Michaelides.

Tot atunci, românii l-au descoperit și pe Yuval Noah Harari, cu volumul "Sapiens". Și interesul pentru cărțile cu acțiunea plasată în perioada Holocaustului a continuat. "Băiatul cu pijamale în dungi", de John Boyne, a emoționat o mulțime de cititori. 

Potrivit Libris, interesul pentru lectură a crescut în timpul pandemiei:

"În  primele saptamâni de lockdown, cererea pe segmentul 18–24 de ani crește cu 85%, iar autori precum Camus și Márquez ajung la tiraje pe care librăria nu le mai vǎzuse."

Topul complet arată astfel:

1. Fluturi. Volumul 3 - Irina Binder

2. Puterea extraordinara a subconștientului tau - Joseph Murphy

3. Insomnii - Irina Binder

4. Inteligenta materiei - Dumitru Constantin Dulcan

5. Baiatul cu pijamale in dungi - John Boyne

6. Mintea de dincolo  - Dumitru Constantin Dulcan

7. Pacienta tacuta - Alex Michaelides

8. Sapiens. Scurta istorie a omenirii - Yuval Noah Harari

9. Bufnita care se temea de intuneric - Jill Tomlinson

10. Povestea mea - Michelle Obama

2021-2025 - Trauma și sănătatea emoțională au devenit principalele teme de interes

Cel mai bine vândut titlu din ultimii ani a fost „Când corpul spune nu”, de Gabor Maté, o carte despre legătura dintre trauma interioară și boala fizică. În topurile de vânzări au urcat și volume precum „Vindecarea copilului interior”, de Stefanie Stahl, „Omul în căutarea sensului vieții”, de Viktor Frankl, sau „Cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine”, de Lise Bourbeau. Toate aceste cărți au în comun preocuparea pentru echilibru emoțional, anxietate, relația cu sine și gestionarea traumelor.

Unul dintre cele mai interesante fenomene editoriale ale ultimilor 10 ani rămâne succesul constant al romanului „Băiatul cu pijamale în dungi”, de John Boyne. Potrivit reprezentanților librăriei online, cartea s-a aflat în topurile de vânzări aproape neîntrerupt, iar numărul exemplarelor vândute a crescut de la an la an. 

În top a intrat și o carte young adult despre războiul din Siria - "Cât timp înfloresc lămâii", de Zoulfa Katouh - , dar și un roman foarte apreciat de critici: "Din cer au căzut trei mere", de Narine Abgarian. 

Top 10 cele mai vândute cǎrti între 2021 -2025

1. Când corpul spune nu - Gabor Maté

2. Baiatul cu pijamale in dungi - John Boyne

3. Marele dictionar al bolilor și afectiunilor - Jacques Martel

4. Puterea extraordinara a subconștientului tau - Joseph Murphy

5. Arta manipularii - Kevin Dutton

6. Omul in cautarea sensului vietii - Viktor E. Frankl

7. Vindecarea copilului interior - Stefanie Stahl

8. Cele 5 rani care ne impiedica sa fim noi inșine - Lise Bourbeau

9. Cât timp înfloresc lamâii - Zoulfa Katouh

10. Din cer au cazut trei mere - Narine Abgarian

