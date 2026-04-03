Înalt oficial iranian implicat în negocierile de pace cu SUA, grav rănit într-un bombardament asupra locuinței sale

Un oficial iranian de rang înalt implicat în discuțiile menite să pună capăt războiului în curs cu SUA și Israelul a fost grav rănit în urma unui atac aerian, joi dimineață, potrivit presei iraniene, citate de The Telegraph.

Kamal Kharazi, fost ministru de externe și consilier guvernamental, ar fi fost vizat în locuința sa într-un atac descris de ziarele Shargh, Etemad și Ham Mihan drept o lovitură comună a SUA și Israelului. Atacul i-a ucis și soția, potrivit relatărilor. Kharazi a suferit răni grave și a fost transportat la spital.

Lovitura a avut loc într-un moment sensibil pentru eforturile diplomatice, întrucât Kharazi se coordona cu Pakistanul în vederea unor posibile negocieri directe între Iran și Statele Unite, la care ar fi urmat să ia parte vicepreședintele american JD Vance, Atacul a coincis cu un discurs al președintelui american Donald Trump, care a declarat că Washingtonul este „foarte aproape” de a încheia războiul cu Iranul.

Comentatorii au sugerat că atacul ar fi putut avea scopul de a perturba diplomația, având în vedere rolul lui Kharazi în facilitarea contactelor pentru o posibilă întâlnire față în față între oficiali iranieni și vicepreședintele SUA, JD Vance. Potrivit unor relatări, Vance a comunicat cu intermediari pakistanezi despre conflict chiar zilele trecute.

Oficialii iranieni își exprimaseră deja rezervele, spunând mediatorilor că așteaptă aprobarea „conducerii de vârf” înainte de a continua orice discuții directe. Atacul asupra unei figuri diplomatice cheie este de așteptat să adâncească neîncrederea Teheranului față de intențiile Washingtonului.

Kharazi, care conduce Consiliul Strategic pentru Relații Externe al Iranului, a continuat să consilieze conducerea după moartea liderului suprem Ali Khamenei în februarie.

Într-un interviu acordat CNN la Teheran, în luna martie, Kharazi și-a exprimat scepticismul față de perspectivele diplomatice, afirmând că există puțin spațiu pentru dialog „pentru că Donald Trump i-a înșelat pe alții și nu și-a respectat promisiunile, iar noi am experimentat acest lucru în două runde de negocieri – în timp ce eram angajați în negocieri, ei ne-au atacat”.

El a susținut, de asemenea, cu acea ocazie că presiunea internațională ar fi necesară pentru a pune capăt conflictului, el argumentând că nu există nicio șansă de dialog decât în condițiile în care „presiunea economică ar crește într-atât încât alte țări să intervină pentru a garanta încetarea agresiunii americanilor și israelienilor împotriva Iranului”.

Întrebat dacă armata iraniană și conducerea sunt aliniate, el a răspuns: „Da, cu totul.”

Kharazi a fost ministru de externe între 1997 și 2005, sub președintele Mohammad Khatami, având un rol important în negocierile privind programul nuclear al Iranului.

La câteva ore după ce Trump a declarat că obiectivele militare ale SUA în Iran sunt „aproape finalizate”, Teheranul a venit prompt cu o replică. Un purtător de cuvânt al armatei a promis că va continua atacurile „zdrobitoare” până când Statele Unite și Israelul se vor preda.

În discursul său, Trump a reiterat amenințările la adresa infrastructurii Iranului, avertizând că, dacă nu se ajunge la un acord, SUA vor bombarda țara până o vor aduce în „Epoca de Piatră” în următoarele săptămâni. „Dacă nu există un acord”, a spus el, „vom lovi fiecare dintre centralele lor electrice foarte puternic și probabil simultan.”