Video Haos în Kenya: mulțimea adunată la priveghiul fostului premier Odinga, dispersată cu gloanțe și gaze. „Putem ști că el este în sicriu?”

Scene tulburătoare în Kenya: o mulțime imensă de oameni îndoliați a fugit țipând după ce poliția a tras focuri de armă și a aruncat cu gaze lacrimogene într-un stadion unde se adunaseră pentru a vedea trupul fostului prim-ministru Raila Odinga, potrivit BBC.

Mai multe persoane aflate în arena situată în capitala Nairobi au fost rănite în haosul creat atunci când agenții de securitate au încercat să disperseze mulțimea.

Nu este clar dacă oamenii legii au folosit muniție reală sau gloanțe de cauciuc.

Trupul fostului prim-ministru Raila Odinga a fost repatriat din India, unde a murit miercuri dimineață. Mii de susținători s-au deplasat mai devreme la principalul aeroport al țării pentru a întâmpina sicriul, ceea ce a determinat o scurtă întrerupere a zborurilor.

Potrivit autorităților, persoanele venite să-și prezinte omagiile au avut acces în zone restricționate, ceea ce a determinat o „închidere preventivă” care a durat aproximativ două ore.

De la aeroport, mii de oameni s-au deplasat într-o procesiune pentru a însoți mașina care transporta sicriul până la stadion, situat la aproximativ 10 km de centrul orașului.

Din cauza participării peste așteptări, ceremonia publică de priveghi pentru trupul lui Odinga a fost mutată la Centrul Sportiv Internațional Moi din Nairobi, în cartierul Kasarani, deși era programată să aibă loc în clădirea parlamentului.

Cortegiul a ajuns la un stadion aglomerat, cu și mai multe persoane așteptând în afară.

Aici, o mulțime numeroasă a spart o poartă a arenei, determinând poliția să tragă cu gaze lacrimogene. În urma incidentului, mulțimea de persoane îndoliate s-a îndreptat în fugă spre ieșiri.

Un reporter BBC prezent la fața locului a relatat cum bărbați în haine civile au lovit protestatarii cu bastoane.

Potrivit AFP, cel puțin trei persoane au fost vizibil rănite, iar una dintre ele avea o rană gravă la cap.

Un val de susținători se adunase, anterior, la Lee Funeral Home, unde se aștepta inițial să fie depus cadavrul, și în jurul parlamentului.

„Suntem triști, am rămas orfani. El este tatăl nostru”, a declarat o persoană.

„Vrem să-l vedem pe Baba, cum putem ști că el este în sicriu? Să ne arate și vom fi mulțumiți”, a declarat el pentru BBC.

Funeraliile de stat vor avea loc vineri la Stadionul Național Nyayo din Nairobi, iar sâmbătă trupul său va fi transportat la Kisumu, un oraș din vestul Kenyei, situat pe malul Lacului Victoria, bastionul său politic.

Publicul va avea ocazia să vadă trupul înainte ca acesta să fie înmormântat duminică la ferma sa din Bondo, la aproximativ 60 km vest de Kisumu.

Dorința lui Odinga a fost să fie înmormântat în cel mai scurt timp posibil, ideal în 72 de ore, potrivit familiei.

În vârstă de 80 de ani, fostul premier al Kenyei s-a prăbușit miercuri dimineață, în timpul unei plimbări matinale în India și a fost dus la spitalul Devamatha.

În țară a fost declarată o perioadă de doliu de șapte zile. Odinga va avea parte și de o înmormântare de stat cu onoruri militare complete, a declarat președintele kenyan William Ruto.

Odinga a fost o figură proeminentă în politica kenyană și, timp de mulți ani, a fost principalul lider al opoziției din țară, pierzând cinci campanii prezidențiale, cea mai recentă fiind acum trei ani.