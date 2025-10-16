search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Haos în Kenya: mulțimea adunată la priveghiul fostului premier Odinga, dispersată cu gloanțe și gaze. „Putem ști că el este în sicriu?”

0
0
Publicat:

Scene tulburătoare în Kenya: o mulțime imensă de oameni îndoliați a fugit țipând după ce poliția a tras focuri de armă și a aruncat cu gaze lacrimogene într-un stadion unde se adunaseră pentru a vedea trupul fostului prim-ministru Raila Odinga, potrivit BBC.

Mai multe persoane aflate în arena situată în capitala Nairobi au fost rănite în haosul creat atunci când agenții de securitate au încercat să disperseze mulțimea.

Nu este clar dacă oamenii legii au folosit muniție reală sau gloanțe de cauciuc.

Trupul fostului prim-ministru Raila Odinga a fost repatriat din India, unde a murit miercuri dimineață. Mii de susținători s-au deplasat mai devreme la principalul aeroport al țării pentru a întâmpina sicriul, ceea ce a determinat o scurtă întrerupere a zborurilor.

Potrivit autorităților, persoanele venite să-și prezinte omagiile au avut acces în zone restricționate, ceea ce a determinat o „închidere preventivă” care a durat aproximativ două ore.

De la aeroport, mii de oameni s-au deplasat într-o procesiune pentru a însoți mașina care transporta sicriul până la stadion, situat la aproximativ 10 km de centrul orașului.

Din cauza participării peste așteptări, ceremonia publică de priveghi pentru trupul lui Odinga a fost mutată la Centrul Sportiv Internațional Moi din Nairobi, în cartierul Kasarani, deși era programată să aibă loc în clădirea parlamentului.

Cortegiul a ajuns la un stadion aglomerat, cu și mai multe persoane așteptând în afară.

Aici, o mulțime numeroasă a spart o poartă a arenei, determinând poliția să tragă cu gaze lacrimogene. În urma incidentului, mulțimea de persoane îndoliate s-a îndreptat în fugă spre ieșiri.

Un reporter BBC prezent la fața locului  a relatat cum bărbați în haine civile au lovit protestatarii cu bastoane.

Potrivit AFP, cel puțin trei persoane au fost vizibil rănite, iar una dintre ele avea o rană gravă la cap.

Un val de susținători se adunase, anterior, la Lee Funeral Home, unde se aștepta inițial să fie depus cadavrul, și în jurul parlamentului.

Oamenii s-au îndreptat în fugă spre ieșiri. Captură New York Post
Oamenii s-au îndreptat în fugă spre ieșiri. Captură New York Post

„Suntem triști, am rămas orfani. El este tatăl nostru”, a declarat o persoană.

„Vrem să-l vedem pe Baba, cum putem ști că el este în sicriu? Să ne arate și vom fi mulțumiți”, a declarat el pentru BBC.

Funeraliile de stat vor avea loc vineri la Stadionul Național Nyayo din Nairobi, iar sâmbătă trupul său va fi transportat la Kisumu, un oraș din vestul Kenyei, situat pe malul Lacului Victoria, bastionul său politic.

Publicul va avea ocazia să vadă trupul înainte ca acesta să fie înmormântat duminică la ferma sa din Bondo, la aproximativ 60 km vest de Kisumu.

Dorința lui Odinga a fost să fie înmormântat în cel mai scurt timp posibil, ideal în 72 de ore, potrivit familiei.

În vârstă de 80 de ani, fostul premier al Kenyei s-a prăbușit miercuri dimineață, în timpul unei plimbări matinale în India și a fost dus la spitalul Devamatha.

În țară a fost declarată o perioadă de doliu de șapte zile. Odinga va avea parte și de o înmormântare de stat cu onoruri militare complete, a declarat președintele kenyan William Ruto.

Odinga a fost o figură proeminentă în politica kenyană și, timp de mulți ani, a fost principalul lider al opoziției din țară, pierzând cinci campanii prezidențiale, cea mai recentă fiind acum trei ani.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
gandul.ro
image
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
mediafax.ro
image
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 octombrie. Temperaturile urcă ușor, dar ploile se extind în sud și vest
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
De ce nu trebuie să setezi centrala în condensație la 70°C: greșeala care crește factura
playtech.ro
image
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării, anunț privind exercițiul de mobilizare a rezerviștilor! Anunț din Guvern
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!