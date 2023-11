Hamas confirmă acordul cu Israelul privind armistițiul de patru zile. 150 de palestinieni vor fi eliberați din închisorile israeliene

Mișcarea palestiniană Hamas a confirmat un acord cu Israelul privind un armistițiu de patru zile și eliberarea ostaticilor deținuți de aceasta în schimbul prizonierilor din închisorile israeliene, arată o declarație postată pe canalul Telegram al Hamas.

„După multe zile de negocieri dificile, anunțăm […] că am ajuns la un acord privind un armistițiu umanitar pentru patru zile, datorită eforturilor neobosite și pricepute ale Qatarului și Egiptului”, se arată în declarație. Hamas a confirmat că, în cadrul acordurilor încheiate, „50 de prizonieri, femei și copii sub 19 ani, vor fi eliberați în schimbul eliberării a 150 de femei și copii sub 19 ani” din închisorile israeliene.

Declarația notează, de asemenea, că, parte a acordului cu guvernul israelian, ambele părți s-au angajat la o încetare a focului, garantând oprirea „tuturor operațiunilor militare în toate zonele Fâșiei Gaza”. În plus, va fi asigurată „intrarea a sute de camioane cu ajutor umanitar, de urgență, medical, precum și cu combustibil în toate zonele Fâșiei Gaza, la nord și la sud”.

Hamas a mai indicat că, în cadrul pauzei umanitare, „traficul aerian va fi complet oprit în sudul Fâșiei Gaza timp de patru zile” și parțial în nordul regiunii. „În nord, traficul aerian va fi suspendat zilnic timp de șase ore, între orele 10:00 și 16:00 [ora locală]”, se arată în comunicat. „În perioada de armistițiu, ocupanții (trupele israeliene, n.ed.) se angajează să nu atace sau să aresteze pe nimeni în toate zonele Fâșiei Gaza și, de asemenea, să asigure libertatea de mișcare a oamenilor de la nord la sud de-a lungul autostrăzii Salah ad-Din”, se relatează în text.