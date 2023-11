Israelul confirmă că a aprobat un plan de returnare a 50 de ostatici, în patru zile, din Gaza

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a explicat că nu vor avea loc operațiuni militare în această perioadă.

În urma unei întâlniri speciale de câteva ore, guvernul israelian a aprobat un plan care cere întoarcerea a cel puțin 50 de ostatici din Fâșia Gaza în termen de patru zile, după care operațiunile militare din enclavă vor fi reluate, arată o declarație care provine de la biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

„Guvernul israelian intenționează să aducă acasă toți ostaticii. În această seară, guvernul a aprobat un plan pentru prima etapă a atingerii acestui obiectiv, conform căruia cel puțin 50 de femei și copii răpiți vor fi eliberați în termen de patru zile, timp în care va avea loc un acalmie în ceea ce privește ostilitățile. Eliberarea altor 10 oameni răpiți va oferi încă o zi de calm”, se spune în comunicat.

La sfârșitul acestei pauze, operațiunile forțelor israeliene în Fâșia Gaza se vor relua complet, a indicat biroul. „Guvernul israelian, IDF și forțele de securitate vor continua războiul pentru a aduce acasă toți ostaticii, pentru a finaliza eliminarea [mișcării radicale palestiniene] Hamas și pentru a se asigura că nicio nouă amenințare la adresa statului Israel nu vine din Gaza”, se subliniază în text.

Potrivit postului de radio de stat Kan, o ședință specială a guvernului dedicată acestei probleme a durat mai mult de șase ore. În cadrul coaliției de guvernământ, acestei înțelegeri i s-au opus inițial partidele de dreapta „Sionismul religios” (lider - ministrul de finanțe Bezalel Smotrich) și „Puterea evreiască” (lider - ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir), ai căror reprezentanți și-au exprimat îndoielile. despre capacitatea Hamas de a negocia. Drept urmare, potrivit portalului Ynet, reprezentanții tuturor partidelor, inclusiv sioniștii religioși, au susținut acordul și doar trei miniștri din „Forța evreiască” au votat împotriva acestuia.

La rândul său, The Times of Israel notează că, după aprobarea oficială de către Cabinetul de Miniștri, publicul israelian are la dispoziție 24 de ore pentru a contesta în instanță eliberarea anumitor prizonieri palestinieni. Cu toate acestea, guvernul israelian consideră că nu vor fi dificultăți în această etapă și acordul ar putea intra în vigoare încă de joi, scrie The Times of Israel.