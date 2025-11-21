search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma recruta tineri pentru armata lui Putin

0
0
Publicat:

Duduzile Zuma, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma și actual parlamentar, este acuzată că ar fi recrutat aproximativ 20 de tineri din Africa de Sud și Botswana, care au sfârșit pe frontul din Ucraina după ce li s-au promis locuri de muncă într-un program de instruire pentru gărzi de corp. Dezvăluirile au fost publicate de Bloomberg, care citează surse familiare cu situația și corespondență WhatsApp.

Duduzile Zuma, fiica fostului președinte sud-african/FOTO:X
Duduzile Zuma, fiica fostului președinte sud-african/FOTO:X

Potrivit sursei, grupul de tineri ar fi plecat în Rusia în iulie, după ce ar fi fost contactat direct de Duduzile Zuma. Aceasta le-ar fi spus că vor participa la un curs de pregătire pentru a deveni bodyguarzi ai partidului politic al tatălui ei, uMkhonto weSizwe Party (MKP).

Rude ale unora dintre participanți au declarat pentru Bloomberg că aceștia au semnat contracte militare redactate integral în limba rusă, crezând că sunt documente pentru programul de instruire. Ulterior, au ajuns în zona de luptă și au pierdut legătura cu familiile începând cu luna august.

Bloomberg afirmă că a intrat în posesia unor fotografii care îi arată pe tineri în drum spre Rusia, iar mai târziu în uniforme de camuflaj, alături de instructori. În schimburile de mesaje dintre părinți și Duduzile Zuma, jurnalistii au văzut cum aceasta îi asigura că nimeni nu va fi trimis pe front.

„În timp ce vorbim, ne pregătim să fim mutați în zona de război”, i-a scris unul dintre tineri, întrebând de ce li se confiscau telefoanele și cardurile bancare.

„Nu e frontul. Vor doar să vă sperie”, ar fi răspuns Zuma. În alte mesaje, a susținut că tinerii vor „doar să patruleze” sau să fie puși „la treburi de bucătărie sau curățarea armelor”, promițând chiar că îi va „recupera personal” dacă ar ajunge în linia întâi.

Zuma le-ar fi spus unora că a urmat același curs de pregătire: „Vă vor provoca, cum au făcut și cu mine. Dar am încredere că totul va fi bine.” Rudele spun însă că ulterior a devenit dificil de contactat, uneori pe perioade de până la o lună.

Duduzila Zuma, campanii de influență pro-ruse pe rețelele sociale

Numele Duduzilei Zuma a fost legat în trecut de campanii de influență pro-ruse pe rețelele sociale. A postat mesaje de sprijin pentru Vladimir Putin pe platforma X, imagini din Rusia și fotografii cu tatăl ei alături de liderul de la Kremlin. Este judecată în prezent pentru instigare la violențe în 2021, când aproximativ 350 de persoane au murit în revoltele izbucnite după încarcerarea tatălui ei.

Informațiile apar la două săptămâni după ce președintele Cyril Ramaphosa a ordonat o anchetă privind modul în care cetățeni sud-africani au fost recrutați ca mercenari pentru forțele ruse. Pe 6 noiembrie, administrația prezidențială a anunțat că 17 sud-africani blocați în Donbas au cerut ajutor autorităților.

Atât angajarea ca mercenar, cât și lupta în numele unui stat străin sunt infracțiuni în Africa de Sud încă din 1998.

Pe 11 noiembrie, site-ul sud-african News24 a scris că Jacob Zuma i-ar fi trimis o scrisoare ministrului rus al Apărării, solicitând scoaterea din zona de luptă a 18 bărbați care ar fi fost „induși în eroare” să semneze un contract de infanterie în regiunea Pskov, lângă Estonia.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, numeroase rapoarte au indicat recrutarea de cetățeni africani pentru armata rusă. În septembrie, Business Insider Africa a relatat că Kenya a deschis o anchetă după descoperirea unor cetățeni kenyeni luptând în conflict. Săptămâna trecută, ministrul de externe Musalia Mudavadi a spus că peste 200 de kenyeni se află în rândurile armatei ruse. Pe 7 noiembrie, Reuters a citat declarația ministrului ucrainean de externe potrivit căreia peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei.

Proiectul „I Want to Live” a publicat anterior liste care includeau 16.894 de cetățeni străini din 121 de țări și teritorii nerecunoscute care au luptat sau luptă în prezent pentru armata rusă. În rândul lor se află 4.658 de cetățeni din Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan, 1.013 cetățeni africani și 9.961 de persoane din alte state și regiuni. Cel puțin 678 dintre acești străini sunt în prezent confirmați ca morți.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume
fanatik.ro
image
Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere”
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Camera în care trebuie montat termostatul centralei termice. Nu contează temperatura, ci un alt detaliu
playtech.ro
image
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și cei doi copii ai săi, implicați într-un eveniment rutier îngrozitor pe DN6. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un TIR
kanald.ro
image
Nu ai voie să spui asta pe internet! Cum ne obligă rețelele sociale să...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Gigi BECALI a ieșit din operație și a plecat direct acasă. A fost operat de un neurochirurg preot: Am luat 4 frați cu mine la spital, călugării mei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!