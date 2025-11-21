Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma recruta tineri pentru armata lui Putin

Duduzile Zuma, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma și actual parlamentar, este acuzată că ar fi recrutat aproximativ 20 de tineri din Africa de Sud și Botswana, care au sfârșit pe frontul din Ucraina după ce li s-au promis locuri de muncă într-un program de instruire pentru gărzi de corp. Dezvăluirile au fost publicate de Bloomberg, care citează surse familiare cu situația și corespondență WhatsApp.

Potrivit sursei, grupul de tineri ar fi plecat în Rusia în iulie, după ce ar fi fost contactat direct de Duduzile Zuma. Aceasta le-ar fi spus că vor participa la un curs de pregătire pentru a deveni bodyguarzi ai partidului politic al tatălui ei, uMkhonto weSizwe Party (MKP).

Rude ale unora dintre participanți au declarat pentru Bloomberg că aceștia au semnat contracte militare redactate integral în limba rusă, crezând că sunt documente pentru programul de instruire. Ulterior, au ajuns în zona de luptă și au pierdut legătura cu familiile începând cu luna august.

Bloomberg afirmă că a intrat în posesia unor fotografii care îi arată pe tineri în drum spre Rusia, iar mai târziu în uniforme de camuflaj, alături de instructori. În schimburile de mesaje dintre părinți și Duduzile Zuma, jurnalistii au văzut cum aceasta îi asigura că nimeni nu va fi trimis pe front.

„În timp ce vorbim, ne pregătim să fim mutați în zona de război”, i-a scris unul dintre tineri, întrebând de ce li se confiscau telefoanele și cardurile bancare.

„Nu e frontul. Vor doar să vă sperie”, ar fi răspuns Zuma. În alte mesaje, a susținut că tinerii vor „doar să patruleze” sau să fie puși „la treburi de bucătărie sau curățarea armelor”, promițând chiar că îi va „recupera personal” dacă ar ajunge în linia întâi.

Zuma le-ar fi spus unora că a urmat același curs de pregătire: „Vă vor provoca, cum au făcut și cu mine. Dar am încredere că totul va fi bine.” Rudele spun însă că ulterior a devenit dificil de contactat, uneori pe perioade de până la o lună.

Duduzila Zuma, campanii de influență pro-ruse pe rețelele sociale

Numele Duduzilei Zuma a fost legat în trecut de campanii de influență pro-ruse pe rețelele sociale. A postat mesaje de sprijin pentru Vladimir Putin pe platforma X, imagini din Rusia și fotografii cu tatăl ei alături de liderul de la Kremlin. Este judecată în prezent pentru instigare la violențe în 2021, când aproximativ 350 de persoane au murit în revoltele izbucnite după încarcerarea tatălui ei.

Informațiile apar la două săptămâni după ce președintele Cyril Ramaphosa a ordonat o anchetă privind modul în care cetățeni sud-africani au fost recrutați ca mercenari pentru forțele ruse. Pe 6 noiembrie, administrația prezidențială a anunțat că 17 sud-africani blocați în Donbas au cerut ajutor autorităților.

Atât angajarea ca mercenar, cât și lupta în numele unui stat străin sunt infracțiuni în Africa de Sud încă din 1998.

Pe 11 noiembrie, site-ul sud-african News24 a scris că Jacob Zuma i-ar fi trimis o scrisoare ministrului rus al Apărării, solicitând scoaterea din zona de luptă a 18 bărbați care ar fi fost „induși în eroare” să semneze un contract de infanterie în regiunea Pskov, lângă Estonia.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, numeroase rapoarte au indicat recrutarea de cetățeni africani pentru armata rusă. În septembrie, Business Insider Africa a relatat că Kenya a deschis o anchetă după descoperirea unor cetățeni kenyeni luptând în conflict. Săptămâna trecută, ministrul de externe Musalia Mudavadi a spus că peste 200 de kenyeni se află în rândurile armatei ruse. Pe 7 noiembrie, Reuters a citat declarația ministrului ucrainean de externe potrivit căreia peste 1.400 de africani luptă de partea Rusiei.

Proiectul „I Want to Live” a publicat anterior liste care includeau 16.894 de cetățeni străini din 121 de țări și teritorii nerecunoscute care au luptat sau luptă în prezent pentru armata rusă. În rândul lor se află 4.658 de cetățeni din Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan, 1.013 cetățeni africani și 9.961 de persoane din alte state și regiuni. Cel puțin 678 dintre acești străini sunt în prezent confirmați ca morți.