Europa întoarce spatele gigantului Palantir: De ce pierderea marilor aliați e un coșmar strategic pentru SUA

Agenția de informații interne a Franței (DGSI) a anunțat că renunță la Palantir. Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu invocă temeri privind dependența strategică de SUA. Decizia Franței, vine după cea a Germaniei și Marii Britanii.

Agenția franceză de informații interne DGSI va înlocui instrumentele companiei americane de tehnologie Palantir în favoarea unui rival francez, ChapsVision, a anunțat marți biroul prim-ministrului francez, deși procesul va dura probabil câțiva ani.

Într-o postare video pe X, prim-ministrul Sebastien Lecornu a declarat marți că ChapsVision a fost „reținută de DGSI … pentru a înlocui gigantul american Palantir”, scrie Mediafax.

Totuși, după ce Palantir a declarat că contractul său pe termen lung cu DGSI, care a fost reînnoit la sfârșitul anului 2025 pentru încă câțiva ani, „rămâne pe deplin în vigoare”, biroul lui Lecornu a clarificat că instrumentele Palantir vor continua să fie utilizate până când ChapsVision va putea fi integrat „pentru a evita un decalaj de capabilități”.

Europenii sunt precauți

Guvernele europene au devenit din ce în ce mai precaute în ceea ce privește dependența de platformele tehnologice americane și, în special, față de produsele Palantir Technologies. Fondată de miliardarul Peter Thiel cu sprijinul CIA, Palantir vinde instrumente de integrare a datelor bazate pe inteligență artificială de nivel militar către guverne și companii.

„Trebuie să folosim propriile noastre modele de inteligență artificială; nu putem accepta noi dependențe strategice în sfera digitală”, a declarat Lecornu la X. „Nu ne putem baza pe instrumente dezvoltate de puteri străine. Franța trebuie să aibă propriile instrumente”.

Imprevizibilitatea președintelui american Donald Trump pe scena globală i-a determinat pe aliații europeni să se întrebe dacă sprijinul SUA în domenii precum securitatea și tehnologia poate fi considerat în continuare de la sine înțeles. Armata Germaniei a declarat că nu va mai folosi Palantir, în timp ce Marea Britanie revizuiește contractul de date în valoare de 330 de milioane de lire sterline (440 de milioane de dolari) încheiat de Serviciul Național de Sănătate cu Palantir, în urma presiunilor politice și parlamentare.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a blocat, de asemenea, un contract Palantir în valoare de 50 de milioane de lire sterline propus de poliția capitalei, invocând raportul calitate-preț și motive de achiziție. Palantir a amenințat cu proceduri legale ca răspuns.

Lecornu a declarat că Franța intenționează să investească 655 de milioane de euro (760 de milioane de dolari) în inteligența artificială și să creeze un chatbot comun pentru toate serviciile statului. De asemenea, va crea un chatbot de sănătate publică pentru agenția de asigurări de sănătate de stat Ameli și o nouă platformă digitală pentru a simplifica accesul la datele publice.

Cine este Palantir?

Palantir Technologies Inc.este o companie americană de software specializată în analizarea volumelor mari de date (big data) și inteligență artificială, listată pe bursa NASDAQ. Fondată în anul 2003 de Peter Thiel, Alex Karp, Stephen Cohen și Joe Lonsdale, compania are sediul central în Miami, Florida, și dezvoltă platforme care integrează datele și operațiunile pentru instituții guvernamentale și clienți comerciali.

Compania își livrează soluțiile prin intermediul a patru platforme tehnologice majore:

Palantir Gotham: Platformă utilizată în principal de agențiile guvernamentale de apărare și de informații pentru a identifica modele ascunse în seturi de date complexe.

Palantir Foundry: Soluție destinată sectorului comercial corporativ, care unifică structurile de date pentru a optimiza deciziile operaționale.

Palantir Apollo: Sistem de management care asigură deployment-ul și actualizarea continuă și sigură a software-ului pe orice tip de infrastructură.

Palantir AIP (Artificial Intelligence Platform): Platformă lansată pentru a integra modele de limbaj mari (LLM) și inteligență artificială direct în procesele decizionale ale organizațiilor.

Aplicațiile Palantir deservesc industrii critice din sectorul public și privat:

Apărare și Securitate: Colaborări strânse cu armata SUA și aliații occidentali pentru gestionarea informațiilor de pe câmpul de luptă și logistică militară.

Sănătate Publică: Contracte majore pentru eficientizarea managementului datelor medicale, cum este parteneriatul cu NHS în Marea Britanie.

Sectorul Financiar și Comercial: Depistarea fraudelor bancare, optimizarea lanțurilor de aprovizionare și analiza datelor de producție corporative.

Compania a fost inclusă în indicele bursier de referință S&P 500 datorită profitabilității sale constante bazate pe cererea masivă de soluții AI corporative. Palantir se confruntă des cu dezbateri publice privind protecția datelor personale și etica utilizării tehnologiei sale în supraveghere, imigrație sau spionaj. Deși este un pilon central în sectorul de apărare al Occidentului, anumite instituții europene caută alternative suverane.