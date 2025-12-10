search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Emiratele Arabe Unite oferă 550 milioane de dolari pentru apelul umanitar global al ONU destinat celor afectați de crize

Publicat:

Emiratele Arabe Unite au anunțat o contribuție de 550 de milioane de dolari pentru apelul umanitar global al ONU din 2026, destinată programelor care vizează sprijinirea milioanelor de persoane afectate de crize din întreaga lume.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

La indicațiile președintelui, Înalt Prea Onoratul șeic Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratele Arabe Unite au anunțat o contribuție majoră de 550 de milioane de dolari pentru a sprijini Global Humanitarian Overview (GHO) al ONU. Inițiativa urmărește strângerea a 33 de miliarde de dolari în 2026, destinați sprijinirii a aproximativ 135 de milioane de persoane din 23 de operațiuni umanitare la nivel mondial, inclusiv programe pentru sprijinirea refugiaților și migranților, scrie agenția oficială de presă a Emiratele Arabe Unite, WAM.

Apelul se concentrează inițial pe protejarea vieților a până la 87 de milioane de oameni aflați în nevoie urgentă, prin finanțarea a 23 de miliarde de dolari.

Această inițiativă reafirmă angajamentul ferm al Emiratelor Arabe Unite față de eforturile internaționale de salvare a vieților și răspuns la dezastre și crize care afectează cele mai vulnerabile comunități din lume, mai notează agenția.

Potrivit sursei citate, sprijinul evidențiază rolul important al Emiratelor în promovarea acțiunii umanitare multilaterale și cooperarea strânsă a țării cu agențiile ONU — inclusiv Biroul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) — precum și cu programele de ajutor și dezvoltare din teren, pentru a asigura acces rapid la asistență acolo unde este cea mai mare nevoie, în concordanță cu directivele Înaltului Prea Onoratului, care subliniază un răspuns rapid și eficient.

Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministrul de stat pentru cooperare internațională, a declarat:

„EAU își mențin angajamentul constant de a sprijini eforturile umanitare globale și de a colabora cu partenerii noștri din cadrul ONU pentru a garanta accesul la ajutor pentru cei mai afectați. Această contribuție reflectă directivele Înaltului Prea Onoratului șeic Mohamed bin Zayed Al Nahyan și exprimă convingerea noastră profundă în necesitatea solidarității internaționale pentru a răspunde apelurilor umanitare urgente într-un mod eficient și sustenabil, care să protejeze demnitatea umană și să salveze vieți.”

Tom Fletcher, subsecretar general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de urgență în cadrul OCHA, a salutat anunțul:

„Apelul nostru global țintește salvarea vieților acolo unde șocurile au lovit cel mai puternic — transformând planurile în protecție reală. Susținerea rapidă și generoasă a planului nostru pe 2026 din partea EAU transmite un semnal puternic, concentrat pe oamenii care au cea mai mare nevoie. Trebuie să oferim un răspuns eficient și inovator, potrivit momentului.”

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a afirmat:

„Semnalele prăbușirii sistemelor sanitare apar cu mult înainte ca aceasta să se întâmple — izbucnirile de boli se extind, malnutriția crește, iar decesele prevenibile se înmulțesc. Totuși, când acționăm împreună, serviciile pot fi restabilite și viețile pot fi salvate. Îi mulțumesc Înaltului Prea Onorat șeic Mohamed bin Zayed Al Nahyan și Emiratelor Arabe Unite pentru sprijin, care va oferi asistență sanitară vitală pentru milioane de oameni aflați în nevoie.”

Catherine Russell, director executiv UNICEF, a declarat:

„UNICEF apreciază sprijinul generos al EAU, care va contribui semnificativ la salvarea și îmbunătățirea vieților copiilor afectați de crize umanitare. Copiii sunt întotdeauna cei mai vulnerabili când izbucnește o criză. Într-un moment în care nevoile depășesc resursele disponibile, această contribuție este extrem de importantă și se bazează pe parteneriatul strategic dintre UNICEF și EAU.”

Filippo Grandi, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR), a salutat anunțul: „Prețuim angajamentul puternic al EAU față de eforturile umanitare.”

El a adăugat: „În condițiile unor deficite severe de finanțare, care reprezintă o provocare majoră pentru milioane de persoane vulnerabile și strămutate forțat, contribuțiile guvernelor precum cel al EAU permit UNHCR să își intensifice răspunsul și să ofere o rază de speranță celor în nevoie.”

Cindy McCain, director executiv al Programului Alimentar Mondial (WFP), a declarat:

„Pe măsură ce nevoile umanitare cresc, iar resursele rămân periculos de insuficiente, contribuția generoasă a Emiratelor Arabe Unite este un colac de salvare care va ajuta la asigurarea ajutorului urgent pentru persoanele cu cea mai mare nevoie. Mulțumim EAU pentru leadershipul umanitar într-o perioadă fără precedent. WFP este pregătit să colaboreze cu EAU pentru a se asigura că acest sprijin atât de necesar ajunge la milioane de oameni care se confruntă cu foamete acută în întreaga lume.”

Acest sprijin consolidează parteneriatul strategic puternic dintre Emiratele Arabe Unite și sistemul umanitar al Națiunilor Unite și reafirmă rolul central al EAU în abordarea celor mai presante provocări umanitare. Totodată, întărește capacitatea comunității internaționale de a proteja vieți și de a sprijini stabilitatea în zone afectate de crize — conform directivelor Înaltului Prea Onoratului, care subliniază abordarea de lider a EAU în acțiunea umanitară globală.

