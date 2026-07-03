Video De la pui abandonați la eroi de elită: Povestea câinilor de salvare care au scos sute de oameni de sub dărâmături în Venezuela

Principala agenție umanitară a Organizației Națiunilor Unite a anunțat că 140 de câini din 21 de țări au fost mobilizați pentru a sprijini eforturile de căutare și salvare în urma cutremurelor din Venezuela. Aceștia vin în sprijinul echipelor de intervenție pentru a ajuta la localizarea persoanelor prinse sub dărâmături.

Acești câini sunt antrenați special și pot detecta mirosul supraviețuitorilor aflați sub mormanele de resturi prăbușite, indicându-le conductorilor, printr-un lătrat, locul în care echipele de deblocare ar trebui să înceapă să sape, scrie The New York Times.

„Câinele reprezintă cea mai rapidă metodă dintre toate”, a declarat duminică, într-un interviu, Ryan Gray, conductor canin în cadrul organizației K9 Search and Rescue Northern Ireland. Ulterior, în cursul aceleiași zile, el urma să zboare spre Columbia împreună cu Max, un Labrador negru în vârstă de 10 ani specializat în căutare, cu speranța de a intra în Venezuela prin Aeroportul Internațional Simón Bolívar, care fusese redeschis parțial.

Odată trimis la locul unei clădiri prăbușite, un câine poate detecta mirosul uman în mai puțin de două minute, a explicat el.

„Limbajul corpului câinelui se schimbă radical”, a spus domnul Gray. „Se uită fix la mine preț de câteva secunde, iar apoi începe să latre”, a adăugat el.

Tsunami: câinele salvat transformat în erou

Tsunami este unul dintre cei mai cunoscuți astfel de câini. În 2017, pe când era doar un pui, a fost salvat din abandon și maltratare de către Asociación Pro Defensa de los Animales, care i-a redat sănătatea și, odată cu ea, o a doua șansă la viață, relatează Forbes.

Destinul său s-a schimbat din nou când l-a întâlnit pe Jorge Beens, fondatorul Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-Sar Ecid). Acesta a recunoscut în tânărul Border Collie instinctele de urmărire specifice rasei și a petrecut ani de zile șlefuindu-le într-o specializare certificată: găsirea de vieți omenești în structuri prăbușite.

Palmaresul său care a urmat este remarcabil din toate punctele de vedere. În 2022, Tsunami și Beens au intervenit în urma alunecărilor de teren devastatoare din Las Tejerías și El Castaño, în statul Aragua din Venezuela.

Un băiețel de trei ani, scos în viață de sub dărâmături la șase zile după cutremurele din Venezuela. „Există încă speranță”

În 2023, binomul om-câine a fost mobilizat alături de brigadele internaționale care au scotocit prin dărâmăturile provocate de cutremurele din Turcia și Siria.

Alături de el s-au făcut remarcați Dastan, Blade, Kayra și Mali. Abandonați pe când erau doar niște pui, au fost salvați, antrenați și au devenit parte din unitatea de elită pentru căutare și salvare din Venezuela. În urma cutremurului devastator, mirosul lor extraordinar a ajutat echipele de intervenție să localizeze supraviețuitorii îngropați sub clădirile prăbușite. Doar Tsunami singur a contribuit la salvarea a 13 vieți.

În urmă cu câteva zile, după operațiunea de salvare din San Bernardino, cei doi s-au deplasat în La Guaira – regiunea cea mai afectată de cutremure –, unde Tsunami a efectuat căutări alături de brigăzile canine din Argentina, în timp ce medicul veterinar Aníbal Hurtado s-a asigurat că animalul rămâne hidratat și apt de muncă între ture.

De-a lungul anilor de serviciu, Tsunami a contribuit la salvarea a aproximativ 300 de persoane, dintre care 25 au fost scoase dintre clădirile prăbușite din Caracas și La Guaira după data de 24 iunie.