Cum ar putea Coreea de Nord să copleșească sistemele de apărare antirachetă ale Statelor Unite

Administrație după administrație americană nu au reușit să împiedice Coreea de Nord să dezvolte un număr atât de mare de rachete balistice intercontinentale care ar putea ajunge în Statele Unite.

Coreea de Nord tocmai a dezvăluit un număr suficient de mare de rachete pentru a putea copleși apărarea Statelor Unite.

Imagini din mass-media de stat arată cum armata nord-coreeană a etalat 10-12 rachete balistice intercontinentale Hwasong-17 pe străzile din Phenian în timpul unei parade.

Statele Unite au la dispoziție doar 44 de interceptoare terestre pe care le pot lansa din Alaska și California pentru a distruge în zbor o rachetă balistică intercontinentală. Presupunând că pe armele nord-coreene pot încăpea patru focoase, este posibil ca Phenian să poată lansa mai multe focoase spre SUA decât are America interceptoare, scrie politico.com.

Oficialii și experții americani au considerat că este doar o chestiune de timp până când Coreea de Nord va reuși să rezolve problema apărării antirachetă.

Hwasong-17 are raza de acțiune teoretică pentru a ajunge din Coreea de Nord până în Statele Unite. Dar Phenian nu a demonstrat încă capacitatea de supraviețuire a focosului la reintrare sau că ar putea atinge o țintă dorită de la o distanță atât de mare.

În orice caz, mesajul Coreei de Nord și al liderului său Kim Jong Un este clar: în ciuda eforturilor repetate, SUA nu ne pot opri. Este o demonstrație sfidătoare care subliniază atât progresul militar uimitor al națiunii, cât și eșecurile Occidentului de a convinge familia conducătoare Kim să se despartă de armele sale.

"Aceasta face o gaură în peste 20 de ani de politică de apărare antirachetă internă a SUA, bazată pe apărarea împotriva unei amenințări "limitate" cu rachete din partea Coreei de Nord. Această amenințare nu mai este limitată, iar Statele Unite nu pot conta pe apărarea antirachetă pentru a conferi ceva apropiat "de invulnerabilitate la represaliile nord-coreene în cazul unui conflict", a declarat Ankit Panda, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace și autor al cărții "Kim Jong Un and the Bomb".

Criticii sistemului de apărare terestră de la mijlocul distanței, sau GMD, spun că nu ar fi nevoie de atât de multe rachete nord-coreene pentru a trece de el. Ar putea fi nevoie doar de una singură.

"Testele au fost complet nerealiste", a declarat James Acton, care codirijează programul de politică nucleară al Carnegie. GMD a fost testat doar o singură dată pe timp de noapte și a eșuat, a continuat el, menționând că aceasta este o problemă, deoarece soarele face mai ușor de urmărit vehiculul de reintrare care transportă focosul. Acesta este motivul pentru care experții cred că un adversar ar putea lansa ICBM-uri pe timp de noapte.

Președintele Joe Biden a adoptat o abordare degajată față de Coreea de Nord - dar nu în totalitate intenționat. Coreea de Nord nu a răspuns încă la oferta administrației de a sta de vorbă oriunde și oricând, fără condiții prealabile. Scopul este de a face Phenianul să vorbească despre orice problemă în relația cu Phenianul, dar până acum fiecare avans a fost respins.

Între timp, SUA s-au apropiat tot mai mult de Coreea de Sud și Japonia - ceea ce a înfuriat Coreea de Nord. Phenianul și-a exprimat în mod repetat furia față de reluarea și intensificarea exercițiilor militare comune SUA-Coreea de Sud, pe care Coreea de Nord le consideră un precursor al războiului. Atât pentru a-și îmbunătăți arsenalul, cât și pentru a răspunde la aceste exerciții, Coreea de Nord a lansat, de departe, cel mai mare număr de rachete de croazieră și balistice pe parcursul unei perioade de un an în 2022.

Această rată istorică l-a determinat în parte pe președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol să cântărească în mod deschis faptul că națiunea sa ar trebui să dezvolte arme nucleare.

"Este posibil ca problema să se agraveze și țara noastră să introducă arme nucleare tactice sau să le construiască pe cont propriu", a declarat el în ianuarie. "În acest caz, putem avea propriile noastre arme nucleare destul de repede, având în vedere capacitățile noastre științifice și tehnologice".

Problema s-ar putea înrăutăți

Coreea de Nord a prezentat, de asemenea, o serie de vehicule care transportă canistre de rachete cu combustibil solid, reprezentând efortul lor de a dezvolta rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid cu baza la sol. Aceste arme nu au nevoie să petreacă timp pentru a se alimenta înainte de lansare - ele vin în esență preîncărcate - reducând timpul pe care Phenian îl are la dispoziție pentru a se grăbi să le lanseze înainte ca un adversar să le împuște la sol.

Cu toate acestea, analiștii nu au reușit să se uite la lucrul real. Aceștia spun că, probabil, cutia de pe șasiul cu nouă roți este o machetă. Dar versiunea din acest an este mai mare decât iterațiile anterioare, ceea ce arată că Coreea de Nord se apropie tot mai mult de obiectivul său de a pune pe teren un ICBM operațional cu combustibil solid.

"Coreea de Nord defilează în general cu sisteme pe care intenționează să le producă", a declarat David Schmerler, cercetător asociat senior la Middlebury Institute of International Studies din Monterey. "Proiectele de la paradă până la lansare s-ar putea schimba ușor, dar adăugarea lansatorului cu canistre reflectă eforturile din țară de a produce un ICBM cu combustibil solid pe uscat".

Nu este clar cum va răspunde administrația Biden - o solicitare de comentarii din partea Consiliului Național de Securitate nu a fost returnată imediat. Dar implicațiile pentru politică sunt clare: Administrație după administrație nu a reușit să oprească marșul Coreei de Nord până în acest moment, iar acum Phenian defilează literalmente în fața lumii.

"Coreea de Nord, fie că ne place sau nu, este o a treia relație de descurajare nucleară pentru Statele Unite, care va trebui să fie tratată, așa cum am plănui să tratăm cu Rusia și China", a declarat Panda de la Carnegie.