Cu brațul bionic, în prima linie. Povestea soldatului ucrainean cu mâna amputată care vrea să se întoarcă pe front

Vitalii este din regiunea Jîtomîr, Ucraina. De la 15 ani și-a dorit să fie soldat și să lupte pentru țara sa. Și-a pierdut brațul stâng în timpul unui atac de lângă Bahmut, dar acest lucru nu i-a oprit dorința de a se întoarce pe front.

Vitalii este doar unul dintre miile de ucraineni, soldați și civili, care și-au pierdut membre din cauza rănilor complexe de război, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Acum, el și un coleg de-ai săi, Andrii Hidzun, au devenit primii soldați care au primit proteze imprimate 3D, construite în Marea Britanie și finanțate de „Superhumans”, o organizație caritabilă din Ucraina. Aceasta vine în sprijinul luptătorilor care au suferit răni devastatoare în urma războiului. Un centru unic de tratament tocmai a fost deschis în Liov, notează BBC News.

Cu brațul bionic, în prima linie

A doua zi după ce brațul i-a fost amputat, Vitalii s-a uitat în jos spre locul unde i-a fost odată mâna. A vrut să-și pună singur tricoul, refuzând ajutorul tovarășilor săi.

„Nu am nevoie de ajutor dacă nu-l cer eu însumi. Dacă văd că nu mai pot de unul singur, cu siguranță o voi spune. Nu mă consider o persoană cu handicap, sunt pe depin capabil”, spune soldatul, în vârstă de 24 de ani.

Dar să se îmbrace singur este una, să continue să lupte este cu totul altceva. Vitalii își pune acum toată încrederea în noul său braț bionic, pentru a se întoarce să își apere patria. El a declarat că noul braț înseamnă că îi poate ajuta pe alții din nou. Poare să-și reprezinte poporul.

„Când mi-au pus proteza, nu am vrut să o scot, am fost atât de impresionat. Euforie, extaz! Cum aș putea să descriu? Ei bine, n-ai avut o mână, dar acum ai!”, zâmbește el, reamintindu-și momentul.

„Primul lucru pe care am vrut să-l fac cu această mână a fost să țin o țigară și o ceașcă de cafea”, a continuat soldatul.

În ciuda faptului că a fost grav rănit, el este acum hotărât să revină în prima linie și să continue să lupte.

Cicatrici, nu răni

Soldatul de 24 de ani era în Polonia când a auzit anunțul invaziei Rusiei și s-a grăbit să se întoarcă acasă, pentru a se înrola cât mai rapid. În timpul unui atac de tanc, ce a avut loc lângă Bahmut, el și-a pierdut partea de jos a brațului stâng. A descris felul în care i-a auzit pe ruși venind, de la doar 200 de metri depărtare.

„Am luat un lansator de grenade și am decis să aștept în spatele tufișurilor până au ieșit, dar am ratat momentul”, povestește Vitalii.

Nu își amintește cu exactitate ce a urmat, însă încheietura i-a fost zdrobită.

„Am sărit deoparte și i-am cerut tovarășului meu să folosească un garou”, a continuat el.

Echipa lui a cerut o evacuare.

Vineri, a fost deschis Centrul „Superhumans”, primul centru de reabilitare de acest gen din Ucraina, menit să ofere persoanelor precum Vitalii și Andrii tratamentul corect după amputare. Organizația de caritate are sprijinul lui Viktor Liashko, ministrul sănătății al Ucrainei, în timp ce prima doamnă a țării, Olena Zelenska, este în consiliul de supraveghere.

Superhumans nu este un proiect comercial. Este finanțat din donații de la organizații caritabile internaționale, fundații și donatori privați, care includ organizații caritabile din SUA, Virgin Group din Marea Britanie și cântărețul rock, Sting.

Directorul executiv al centrului, Olga Rudnieva, dorește să sprijine miile de persoane care și-au pierdut membrele în conflict, folosind o abordare personalizată a reconstrucției corporale și protezei membrelor.

„Încercăm să construim primul serviciu complet pentru cei răniți de război. Nu este suficient doar să dai proteze oamenilor. Au nevoie de sprijin psihologic și să fie învățați cum să-și folosească protezele. Au nevoie de reabilitare”, spune ea.

Ucraina are o lipsă imensă a acestor facilități în acest moment, așa că a făcut echipă cu compania Open Bionics din Marea Britanie, care va produce mare parte dintre membrele protetice.

„Acești soldați au cicatrici, nu răni. Noi credem în construirea unei țări de supraviețuitori ai războiului, în loc de victime ale războiului, lucru care va schimba traiectoria Ucrainei în viitor”, a mai adăugat Olga Rudnieva.